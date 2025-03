Fondo – FESA Cup: Lorenzo Romano è 3° a Premanon

Il Piemonte brilla nella 10km in classico della FESA cup di Premanon: i piemontesi, dopo le belle prestazioni nella sprint a skating di venerdì, non deludono le aspettative.

Tra i senior un buon Lorenzo Romano (26’52.2) conclude la sua prova sul terzo gradino del podio: il cuneese del centro sportivo Carabinieri, che già si era distinto nella sprint a tecnica libera di venerdì, conclude la prova dietro alla coppia tedesca formata da Jannis Grimmecke, vincitore in 26’40.3 ed Elias Keck, che termina dietro al compagno di squadra con un ritardo di +5.7.

Il friulano Luca Del Fabbro cede negli ultimi chilometri e chiude all’11° posto con un ritardo di +53.3 dal vincitore, mentre Andrea Zorzi chiude al 15° posto (+1’02.7). 23ª piazza per Davide Ghio (+1’15.0), 36° Giacomo Gabrielli (+1’4.9), 47° Giacomo Petrini (+2’15.5), 58° Teo Galli (+3’02.7). Tra le U20 ancora una bella prestazione della piemontese Beatrice Laurent che sale sul 3° gradino del podio. L’atleta delle Fiamme Gialle, che continua a dimostrare il suo buon stato di forma, conduce una gara in progressione salendo di ritmo soprattutto nella seconda parte di gara e chiudendo con un ritardo di 34.2 nei confronti dell’atleta di casa Margot Tirloy, vincitrice in 30’09″3, che inanella un altro successo e si lascia alle spalle l’austriaca Heidi Bucher (+33.9).

c.s.