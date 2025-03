Continua il sostegno del B.I.M. del Po alle Squadre A.I.B. delle Valli Po, Bronda e Infernotto

Continua la collaborazione tra il Bacino Imbrifero Montano del Po e le Squadre Antincendi Boschivi delle Valli Po, Bronda e Infernotto.

Come ormai accade da anni, la convenzione posta in essere tra il B.I.M. e le squadre A.I.B. del Distaccamento numero 5 (Bagnolo Piemonte, Martiniana Po, Paesana, Rifreddo, Sanfront e Valle Bronda) prevede un contributo annuale da destinare a progettualità comuni, a beneficio di tutte e sei le squadre.

Dopo l’acquisto di un ponte radio finalizzato a migliorare le comunicazioni in caso di necessità, acquistato sommando i contributi delle annualità 2023 e 2024, quest’anno il Distaccamento A.I.B. numero 5, guidato dal comandante Fabrizio Giaime, ha optato per l’acquisto, utilizzando i fondi B.I.M., di una dotazione di gilet ad alta visibilità da destinare a tutte e sei le squadre.

I gilet, di colore arancione secondo le linee guida del Corpo A.I.B. Piemonte, riportano il logo del B.I.M. e, sulla schiena, la dicitura “Area CN5”, che andrà dunque ad “identificare” con immediatezza, in caso di intervento, tutti i volontari del Distaccamento numero 5.

“Abbiamo pensato ad una serie di gilet uguali per tutte le squadre – spiega il comandante Fabrizio Giaime – per fare in modo che, in caso di interventi che coinvolgano due o più squadre del nostro Distaccamento, tutti gli operatori siano facilmente riconoscibili e la nostra Area di Base (altro nome del Distaccamento: ndr) possa essere facilmente identificabile. Ancora una volta, ringraziamo il B.I.M. del Po ed il suo presidente Marco Margaria per il sostegno e la grande attenzione che da sempre riserva alle Squadre A.I.B.”.

Nella sede A.I.B. di Bagnolo Piemonte, è avvenuta la consegna dei gilet a tutte le squadre del Distaccamento numero 5. Erano presenti il comandante Giaime, il presidente B.I.M Margaria, l’assessore del Comune di Bagnolo Piemonte (con delega, tra l’altro, alla Protezione civile) Fernando Paire e tutti i rappresentanti delle Squadre A.I.B. di Bagnolo Piemonte, Martiniana Po, Paesana, Rifreddo, Sanfront e della Valle Bronda.

Durante la serata Margaria ha ringraziato i volontari delle sei Squadre A.I.B. convenzionate con il B.I.M., confermando anche per il futuro il sostegno economico alle realtà territoriali. Come concordato tra i vertici di B.I.M. e A.I.B., verranno programmate sul territorio attività addestramento e prevenzione, “per fare in modo che la convenzione con il B.I.M. non sia solo un atto meramente economico, ma si traduca, oltre a quanto già fatto quotidianamente in caso di necessità da tutte le squadre, in un ulteriore, importante, segno tangibile da lasciare sul territorio” ha ancora detto il presidente Margaria.