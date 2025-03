Biathlon: cuneesi al top ai Campionati Italiani Sprint di Anterselva

Si avvicina la fine della stagione invernale ma prima ci sono ancora da assegnare i titoli italiani sprint: nella Südtirol Arena di Anterselva sono da poco terminate le competizioni femminili valide anche per la Coppa Italia Fiocchi.

Nella categoria Aspiranti U17, Luna Forneris si laurea campionessa italiana: l’atleta piemontese del centro sportivo Esercito, con un solo errore nel tiro a terra, conclude in 21’12.91 davanti alle altre due piemontesi dello sci club Entracque Alpi Marittime, Lucia Brocchiero, 2ª (0-2; 21’47.81) e Viola Camperi (2-0; 21’48.66). Tre piemontesi chiudono la top10 di categoria: 6ª piazza per Magalì Miraglio Mellano (Esercito) seguita da Iris Cavallera (Entracque Alpi Marittime) 7ª e Caterina Parola (Valle Stura) 8ª. Cloe Giordano, portacolori dello sci club Entracque Alpi Marittime chiude al 12° posto. Più attardata Giada Grosso (Entracque Alpi Marittime) 26ª, Vittoria Caffa (Valle Pesio) 39ª, Amelie Cellerio Ferrier (Nordico Pragelato) 42ª.

Tanja Wanker conquista titolo e vittoria nella categoria Giovani: l’altoatesina delle Fiamme Gialle, senza errori al poligono, conclude in 21’15.92 ed è davanti alla compagna di squadra Nayeli Mariotti Cavagnet (1-1) con un margine di 2.61. La medaglia di bronzo va in Trentino: Desiree Angeli (Fondo Val di Sole) conquista il 3° gradino del podio (0-1; +1’16.85). Ai piedi del podio si ferma Thea Wanker (Fiamme Gialle) penalizzata da tre errori totali al poligono (1-2; +1’20.60) seguita dal piemontese delle Fiamme Oro Matilde Giordano (1-2; +1’23.19), seguita da Gaia Gondolo (Entracque Alpi Marittime) che chiude al 6° posto. Positiva la prestazione di Alice Gastaldi: la cuneese delle Fiamme Gialle chiude all’8° posto.

Birgit Schioelzhorn (Carabinieri) non ha rivali nella categoria Juniores: l’atleta di Ridanna conclude la sua prova in 23’54.50 (0-1) davanti a Denise Planker (Esercito; 1-0) con un margine di 1’36.34. Bronzo per la valdostana delle Fiamme Oro Alice Pacchiodi (0-1; +1’42.38). Ai piedi del podio si è fermata la piemontese Francesca Brocchiero (Esercito), anche lei con un errore al poligono (0-1;+1’57.70) seguita dalla valdostana Nadege Gontel (Granta Parey; 0-1; +2’08.52).

Una folta delegazione statunitense, in raduno ad Anterselva, ha colto l’opportunità di partecipare alle gare nazionali nella categoria senior e utilizzarle come allenamento: la vittoria è andata alla piemontese del centro sportivo Esercio Gaia Brunetto che ha concluso con due errori totali (1-1; 27’14.91) seguita dall’americana Sarah Beaulieu (0-1; 27’14.99). Terza piazza per l’altra americana Amanda Kautzer (1-1; 28’04.89).

Al maschile, è l’altoatesino Jonas Tscholl ad aggiudicarsi titolo e vittoria nella categoria Aspiranti maschile: il giovane atleta del centro sportivo Carabinieri, nonostante ben tre errori nella serie in piedi (0-3; 25’07.90), trionfa davanti all’amico e compagno di squadra della Val Ridanna Andreas Braunhofer (1-0; +3.6) che si aggiudica così la medaglia d’argento. Bronzo per il friulano Filippo Tach (Monte Coglians) che conclude la sua prova con un errore nella serie in piedi (0-1; 25’50.54).

9° posto per Jacopo Piasco (Entracque Alpi Marittime) che conclude in 26’55.13 e tre errori (2-1). 15° posto per Giacomo Maurino (Valle Stura), 29° Jonathan Giordano (Entracque Alpi Marittime), 25° Mario Einaudi (Valle Stura), 28° Nicola Giordano (Entracque Alpi Marittime), 30° Liam Lisciandrello (Valle Pesio), 35° Lorenzo Salvagno (Valle Pesio), 38° Andrea Quaranta (Entracque Alpi Marittime) seguito da Joei Lisciandrello (Valle Pesio). 43° Lorenzo Canavese (Entracque Alpi Marittime) seguito da Leonardo Raineri (Valle Ellero). 49° Andrea Occelli (Valle Stura), 52° Tiago Ghibaudo (Valle Stura), 62° Gabriele Giordanetto (Valle Stura), 75° Mattia Bagnis (Valle Ellero), 77° Thomas Quaranta (Entracque Alpi Marittime).

Hannes Bacher si aggiudica la vittoria nella categoria Giovani: l’altoatesino del centro sportivo Carabinieri, nonostante i tre errori totali (2-1) chiude in 24’05.43 ed è davanti a Manuel Contoz che commette un errore in meno (0-2; 24’06.09) rispetto a Bacher. Bronzo per il valdostano del centro sportivo Esercito Michel Deval (0-0; 24’47.18). Il primo piemontese in classifica è Nicolò Aime (Entracque Alpi Marittime) che chiude al 12° posto seguito dal compagno di sodalizio Filippo Massimino. Più attardati gli altri piemontesi in gara: 22° Stefano Occelli (Valle Stura), 25° Tommaso Peano (Entracque Alpi Marittime).

Doppietta del centro sportivo Carabinieri tra gli Juniores: vittoria e titolo a Maximilian Leitgeb (1- 1; 31’48.76) seguito dal piemontese Michele Carollo, anche lui con due errori al poligono, uno per ogni serie (1-1; 32’45.51). Alex Perissutti conclude con la medaglia di bronzo al collo: l’atleta del cento sportivo Esercito commette due errori nella seconda serie (0-2) e un tempo finale di 32’46.94. Nicola Giordano (Fiamme Gialle) e Paolo Barale (Fiamme Oro) chiudono rispettivamente al 6° e 7° posto.

