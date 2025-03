Alba: il 21 e 22 marzo torna per la quinta edizione di ALBAttle

Il progetto Albattle è un festival della cultura Hip-Hop con un focus particolare sulla breakdance che si tiene annualmente nella città di Alba giunto alla sua quinta edizione. ALBAttle inizierà quest’anno da lunedì 17 Marzo con appuntamenti dedicati a tutt ele discipline artistiche e sportive urbane e include le due giornate principali piene di attività, venerdì 21 e sabato 22 marzo 2025, tra cui competizioni di breakdance, spettacoli dal vivo, concerti musicali di giovani talenti della zona, skateboarding, basket, visione di docufilm by Comitato Internazionale Olimpico, Radio in diretta, laboratorio di RAP TOUR e una conferenza stampa sulla connessione tra ARTE, SPORT e PSICOLOGIA. Nelle due giornate del week-end si punta a offrire ai giovani della zona l’opportunità di esprimere se stessi attraverso la cultura hip-hop e gli sport urbani, promuovendo la creatività, l’espressione personale, la cooperazione e il valore della cultura. Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Be-Street in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba e le ASD Tanaro Skateboard, Breaking The Wall ASD, Olimpo Basket ASD, AL 51.LAB, Radio Alba, Collettivo Hi-Langhe, Associazione Culturale Cinemavekkio e il Progetto OFF THE WALL e il Progetto Culturale Europeo Breaking The Walls – ECYPHER 2.0.

Ecco nel dettaglio il programma:

lunedì17marzo dalle 18,15 alle 19.30 pressoBE-STREETAlba,visionedei Docu Film realizzati dal CIO OLYMPIC.COM dal nome “B-Boys and B-Girls Take The Spotlight | Breaking Life, Road to Paris 2024” tra cui l’unica ballerina della nazionale Italiana di Breaking Antilai Sandrini;