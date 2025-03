Al via Antiqua2025 “Musica senza tempo, passione senza fine” Trentesima edizione!

Al via la trentesima edizione di Antiqua: la rassegna di musica antica proposta tra Piemonte e Liguria dall’Accademia del Ricercare.

Il cartellone 2025 avrà come titolo “Musica senza tempo, passione senza fine”.

Gli ingressi a tutti i concerti sono gratuiti.

Un’anteprima straordinaria della stagione avrà luogo il 25 marzo alle 10 a Torino, presso l’ Auditorium di Palazzo Nuovo, nel complesso Aldo Moro di via Verdi. L’Accademia del Ricercare proporrà “Corelli e Vivaldi – due geni a confronto”. Una splendida opportunità di collaborazione con il Dams aperta al pubblico ma pensata, soprattutto, per regalare agli studenti una eccezionale lezione-concerto nell’ambito del corso Dams di Storia della Musica del professor Daniele Valentino Filippi.

La stagione debutterà poi ufficialmente il 5 aprile, alle 21,15 a Settimo Torinese, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, presso piazza San Pietro in Vincoli 6 con il concerto dell’Accademia del Ricercare dal titolo “Vivaldi – Heinichen – Pisendel – Orchestra di Dresda e dintorni”.

Nel 1995, l’Accademia del Ricercare intraprendeva un viaggio musicale che oggi si è consolidato come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della musica antica. La stagione “Antiqua”, che rappresenta il suo fiore all’occhiello, giunge quest’anno a un importante traguardo: il TRENTESIMO anniversario!

Nata con l’intento di riscoprire e portare alla luce capolavori dimenticati e opere di autori meno conosciuti attraverso concerti che uniscano qualità musicale, ricerca e approfondimento storico, negli anni la stagione ha avuto l’onore di ospitare alcuni dei più prestigiosi musicisti ed ensemble. L’Accademia del Ricercare, con il suo continuo impegno per la ricerca e l’interpretazione autentica della musica, si conferma come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama musicale, e la stagione Antiqua è oggi un’occasione imperdibile per chiunque desideri scoprire o riscoprire il fascino della musica antica, nella sua forma più pura e incisiva.

L’edizione 2025 di Antiqua, si arricchisce di eventi esclusivi che metteranno in risalto l’eccellenza e la tradizione dell’arte musicale, attraverso un programma che unisce innovazione e rispetto per le radici storiche.

I concerti, le conferenze, i corsi estivi e le masterclass offrono uno spunto di riflessione sull’importanza di preservare e diffondere la musica che ha segnato la storia, facendo dialogare i grandi compositori del passato con i talenti del presente.

Vi invitiamo a partecipare a questo viaggio attraverso la storia della musica, alla scoperta di sonorità e atmosfere che affascineranno e emozioneranno il pubblico di ogni età.

Per informazioni o prenotazioni scrivere a [email protected] o [email protected] oppure consultare il sito web https://accademiadelricercare.com/

25 Marzo Sede universitaria ore 10

Auditorium – Palazzo Nuovo

L’Accademi del Ricercare propone

Corelli e Vivaldi

“due geni a confronto”

Programma:

ARCANGELO CORELLI (1653 – 1713)

Concertos transpos’d for Flute Opera VI

Concerto II in fa maggiore per Consort Flute

Vivace, Allegro, Adagio, Vivace, Allegro,

Adagio, Allegro, Grave, Allegro

Concerto VIII in sol minore per Consort Flute

“Fatto per la notte di Natale”

Vivace, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, Vivace, Allegro, Largo

ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741)

Triosonata in mi minore per due Flauti di Voce e BC – RV67 op. 1 n.2

Grave, Corrente (Allegro), Giga (Allegro), Gavotta (Allegro)

Variazioni sulla Follia a due Flauti e BC RV 63 op. 1 n. 12

Interpreti:

Lorenzo Cavasanti, Manuel Staropoli – flauti dolci

Lorenzo Fantinuoli – violoncello

Laura La Vecchia – tiorba

Claudia Ferrero – clavicembalo

NOTA DI SALA

Lorenzo Cavasanti ha studiato flauto dolce e traversiere con Kees Boeke, Frans Brüggen, Walter van Hauwe, diplomandosi a Milano sotto la guida di Pedro Memelsdorff e di Ezequiel Maria Recondo.

Membro fondatore di Tripla Concordia, Cavasanti si è guadagnato una reputazione internazionale come maestro di stile, suonando come solista in numerose altre importanti formazioni e orchestre come Zefiro, I Sonatori della Gioiosa Marca, Holland Baroque, Mozarteumorchester Salzburg, Accademia del Ricercare Le Concert des Nations, Camerata Artemisia, Europa Galante, Accademia Bizantina, Janas ensemble, Icarus, Orchestra Teatro Alla Scala di Milano, la Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks, la Muenchener Bach Orchester, Hofkapelle München, Ensemble 1700 Köln

Ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto e festival musicali esibendosi, nel 2000, alla Konzert Haus di Vienna e per i “BBC Proms” alla Royal Albert Hall di Londra. Da questo momento, Lorenzo Cavasanti è ospite dei principali Festivals musicali europei esibendosi tra l’atro, sempre come solista, alla Cité de la Musique di Parigi, al Mozarteum di Salisburgo (Mozartwoche), al Concertebow di Amsterdam, alla Tonhalle di Zurigo, al Msikverein di Vienna, al Gran Teatre de Liceu di Barcellona, al Teatro Alla Scala di Milano e al Prinzregententheater di Monaco.

Ha all’attivo un ampia produzione discografica registrando per importanti etichette discografiche come Sony classical, Virgin EMI, Stradivarius, Brillant Classics, Arcana, Marc Aurel e Dynamic. La sua registrazione con Tripla Concordia delle Sonate di Bach e Telemann (flauto dolce e flauto traverso) per l’etichetta spagnola Cantus (“R” di Repertoire, “Magistral” The Record Geijutsu, Giappone) è stata universalmente acclamata per la straordinaria qualità del suono e per la sua “tecnica perfetta” (Alte Musik Aktuell).

Insieme al violinista e direttore Fabio Biondi e all’oboista Alfredo Bernardini ha registrato le Triosonate di G.Ph.Telemann (Cd dell’anno di Audio Rewiew, 10 di Repertoire, 10 di Classica). Da citare inoltre i due CD Virgin Classics come solista con il gruppo Europa Galante (Diapason d’Or, Gramophone Editor’s Choice).

Lorenzo Cavasanti tiene numerose masterclasses nelle più importanti istituzioni musicali ed universitarie . Già Professore al Conservatorio della Svizzera italiana, Lorenzo Cavasanti é dal 2007 professore all’ Istituto di Alto Perfezionamento “Conservatorio Claudio Monteverdi” di Bolzano.

È docente ospite dell’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona), dell’Universität Mozarteum Salzburg, dell’ Universität di Vienna e ai Royal College of Music di Londra e di Stoccolma.