Torna “GeoBra”: al Movicentro la mostra mercato di minerali, fossili e gemme

Johann Wolfgang Goethe, scrittore e scienziato. Caterina II, imperatrice di Russia. Oliver Sacks, neurologo e scrittore. Federico Craveri, scienziato e co-fondatore del Museo di Storia Naturale di Bra. Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti. Steven Spielberg, regista. Difficile pensare a qualche tratto in comune per questi personaggi famosi, ma esiste: è la passione per il collezionismo di minerali e fossili.

Non solo per i collezionisti, ma per tutti gli interessati al mondo della natura, sabato 29 e domenica 30 marzo, dalle 9:00 alle 19:00, l’Associazione “Amici dei Musei” presenta la settima edizione della manifestazione “GeoBra”, mostra mercato di minerali e fossili presso il Movicentro di Bra (adiacente alla stazione ferroviaria), ad ingresso libero.

In un mix di scienza ed estetica, sarà possibile ammirare o acquistare gli ultimi ritrovamenti mineralogici dei ricercatori attivi in Piemonte, oltre a campioni da Marocco, India, Pakistan, Cina e altri paesi del mondo. Ai minerali e ai fossili si affiancheranno magnifiche creazioni artigianali sotto forma di gemme, gioielli ed altri oggetti ornamentali, spesso ricavati da minerali ritrovati nell’arco alpino della nostra regione.

Non mancheranno gli enti ed istituzioni piemontesi, tra cui il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, l’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, il Museo Civico “Craveri” di Bra, il Museo Geologico “Federico Sacco” di Fossano, l’Associazione “Amici del Museo Eusebio” di Alba, il Museo Naturalistico del Roero di Vezza d’Alba, l’Associazione “Centro Cicogne e Anatidi” di Racconigi.

Sarà inoltre presente l’Associazione Micromineralogica Italiana (AMI), grazie al cui esperto Bruno Marello sarà allestita una mostra di macrofotografia mineralogica, nella quale i micromount (campioni mineralogici caratterizzati da cristalli distinguibili solo al microscopio), opportunamente ingranditi dall’occhio del fotografo, appariranno in tutta la loro sorprendente bellezza.

Geo Bra è realizzata con il patrocinio del Comune di Bra e della Regione Piemonte e l’amichevole collaborazione del Quartiere Oltreferrovia, dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Bra e del Gruppo Civico Volontari Protezione Civile.

Per informazioni: [email protected]