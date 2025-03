Titans 3.0: il racconto con la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa

Il cheerleading come non l’avete mai visto! Possiamo anticipare così quello che capiterà con il terzo volume del Cheerbook, il nuovo progetto di comunicazione a cui Alba Cheer sta lavorando e che presto sarà a disposizione di tutti.

Il primo significativo step è stato conseguito grazie al Bando Voucher Digitalizzazione PMI – 2024, un programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027 a cui La Palestra Titans ha preso parte con successo.

Il progetto ha previsto l’acquisto di soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa che saranno il fulcro per un racconto innovativo.

Video immersivi a 360° porteranno gli spettatori ad essere attori stessi di un racconto che avrà come cuore pulsante l’imminente partecipazione del team Young Titans al The Summit, una delle più affascinanti competizioni internazionali. Un responsabile media dedicato seguirà la squadra Under 18 nella trasferta in Florida per raccontare allenamenti e retroscena da una nuova prospettiva, ancora più coinvolgente.

In cabina di regia la ByFarm, consolidata e visionaria realtà operante nel settore crossmediale, già partner di Alba Cheer e della Palestra Titans.

Raggiungere i giovani con un linguaggio altrettanto giovane: è questa la nuova sfida con cui i Titans vogliono avvicinare al cheerelading a partire dal racconto delle straordinarie esperienze vissute dagli atleti.

