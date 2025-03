Gianfelice Facchetti racconta Arpad Weisz: dai campi da calcio ad Auschwitz

Un appuntamento speciale, così sarà il secondo di “Sport e comunità” organizzato da Plin.

A differenza degli altri incontri divulgativi, abitualmente fissati per il venerdì pomeriggio negli spazi del Rondò dei Talenti, il secondo incontro focalizzato dedicato allo sport è destinato a distinguersi e a diventare un primus inter pares all’interno del calendario annuale.

Giovedì 27 marzo, infatti, alle ore 9.30, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (Cuneo, via Roma 15) andrà in scena il reading teatrale “Arpad Weisz. Se il razzismo entra in campo”, di e con Gianfelice Facchetti.

Il noto scrittore e attore teatrale, indissolubilmente legato al calcio grazie alla sua storia familiare, ripercorre in questo suggestivo spettacolo la vita di Weisz, allenatore di origini ungheresi che in Italia diventerà particolarmente famoso per i successi raccolti con il Bologna.

Dopo la sottoscrizione delle leggi razziali, Weisz e la famiglia lasciano l’Italia facendo prima una tappa a Parigi, quindi trovando rifugio in Olanda, dove la sua carriera di allenatore proseguirà con numerose vittorie.

Nel 1942, con i Paesi Bassi invasi dal Terzo Reich, la famiglia Weisz viene deportata e Arpad morirà ad Auschwitz nel 1944.

Il racconto portato in scena da Facchetti ripercorre una storia costellata di successi e brutalmente terminata nel campo di sterminio più famoso del mondo. La vicenda di Arpad Weisz e della sua famiglia ci invita, anzi ci obbliga, a riflettere sul nostro passato affinché questo non torni, sotto mentite spoglie, in futuro.