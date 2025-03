Volley – Coppe europee Scandicci e Conegliano, conquistata la Final Four di CEV Champions League

Doppio 3-0 anche a Palazzo Wanny e al Palaverde per le due squadre italiane, che regolano Lodz e Resovia e si qualificano per la fase finale del 3-4 maggio

In attesa del match di Milano di giovedì sera, saranno almeno due le rappresentanti della Serie A1 Tigotà alla Final Four di CEV Champions League di Istanbul del 3-4 maggio.

La Savino Del Bene Scandicci entra a far parte del ristretto ed esclusivo gruppo delle quattro squadre migliori d’Europa. Storica qualificazione alle Final Four della CEV Champions League grazie a una netta vittoria per 3-0 sul PGE Grot Budowlani Łódź nella gara di ritorno dei Quarti di Finale (parziali di 25-17, 25-17, 25-16).

La squadra toscana ha dominato il match fin dalle prime battute, partendo forte in ogni set e non concedendo mai alle avversarie la possibilità di rientrare. Dopo aver vinto i primi due parziali di gioco per 25-17, nel terzo set, con la qualificazione ormai in tasca, coach Gaspari ha dato spazio alle seconde linee. Esordio nella CEV Champions League per la centrale Giulia Mancini, autrice di quattro punti, e per lapalleggiatrice Ung Enriquez, che ha festeggiato il debutto mettendo a referto anche un ace nella vittoria per 25-16 ottenuta dalla Savino Del Bene Volley nella terza frazione.

Determinanti per il successo scandiccese le prestazioni offensive di Ruddins (12 punti), Graziani (13 punti) e Antropova (11 punti), mentre Ognjenovic ha gestito al meglio la regia e Castillo, premiata MVP, ha guidato la seconda linea con la consueta solidità in difesa e ricezione. Avversaria di Scandicci nella Final Four sarà il VakifBank Istanbul. Per la cronaca e le dichiarazioni post partita clicca qui.

Missione compiuta anche per la A.Carraro Imoco Conegliano, che davanti al pubblico del Palaverde replica il netto risultato dell’andata piegando 3-0 il Developres Rzeszow. Sarà ancora Istanbul, come la passata stagione, il palcoscenico che darà alle pantere la possibilità di difendere il titolo di Campionesse d’Europa. La Semifinale sarà contro la vincente dell’ultimo confronto dei Quarti di Champions tra Eczacibasi e Milano (andata 3-0 per le meneghine).

Le polacche si dimostrano comunque avversario difficile per le trevigiane, prima di arrendersi a 18, 19 e 22 nelle tre frazioni. Prova d’autrice per Conegliano di Isabelle Haak, 22 punti, mentre Fahr chiude a 13 e Zhu a 10. Per la cronaca clicca qui.