Volley B1/F e B2/F – Libellula attesa dalla lunga trasferta in Valtellina, Alba di scena a Milano con Viscontini

Ad otto giornate dalla fine iniziano a delinearsi gli scenari per Libellula Banca CRS e L’Alba Volley, le due formazioni cuneesi iscritte ai campionati di Serie B femminile di pallavolo. In questo turno entrambe saranno impegnate in lunghe trasferte lombarde, la prima a Chiavenna (a pochissimi chilometri dalla Svizzera) e la seconda a Milano.

Volley Academy V&V – Libellula Banca CRS

In Serie B2 L’Alba Volley se la vedrà con la Viscontini Tea Consulting in una sfida tra compagini autrici di una stagione molto simile. Entrambe, infatti, non corrono rischi di essere coinvolte nella lotta salvezza ed allo stesso tempo non hanno speranze di raggiungere le prime tre posizioni. Con i due sestetti distanti solamente quattro punti tra di loro, la sfida può essere aperta a tutti i risultati e le motivazioni, oltre che al fattore tecnico, faranno la differenza.

In vetta alla classifica del Girone A, la Pallavolo Florens ha fatto il vuoto e può godere di un altro turno casalingo favorevole ospitando la Bonprix Teamvolley. Una parte del successo delle vigevanesi è anche dovuto al collasso improvviso della Acrobatica Group Alessandria, seconda per tutta la stagione ed ora addirittura quarta: lo scontro diretto con il CUS Torino potrà dare indicazioni sullo stato di forma delle alessandrine.

Viscontini Tea Consulting – L’Alba Volley

Passando alla Serie B1, anche la Libellula Banca CRS sarà impegnata in terra lombarda, ospite della Volley Academy V&V. Quest’ultima non sta avendo una stagione positiva e con soli sei punti conquistati finora è il fanalino di coda del Girone A. Un successo pieno delle braidesi, in una giornata dai tanti scontri diretti tra le prime, cullerebbe ancora qualche speranza di terzo posto, sebbene il compito sia decisamente complicato.

Uno dei big match di giornata vede la capolista GSO Villa Cortese rendere visita alla Rothoblaas Volano dell’ex coach albese Diego Ficarra. Potrà succedere qualsiasi cosa in questo scontro diretto, così come della sfida tra Savis Vol-Ley Academy seconda e G.S. Fo.Co.L Volley Legnano. Le prime tre stanno lentamente scavando un piccolo divario con le inseguitrici e questo potrebbe essere un turno molto importante per vedere quanto le ambizioni del trio di testa sono reali.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 19 (15/3)

Sim Immobiliare Novara – Capo D’Orso Palau

Trentino Energie Arg. – Mts Tecnicaer Santena

Savis Vol-Ley Academy – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Volley Parella Torino – Clericiauto Cabiate

Volley Academy V&V – Libellula Banca CRS

Club Italia – Pall. Don Colleoni

Rothoblaas Volano – GSO Villa Cortese

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 46 Savis Vol-Ley Academy 40 Rothoblaas Volano 39 Capo D’Orso Palau 34 Mts Tecnicaer Santena 33 Libellula Banca CRS 31 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 30 Sim Immobiliare Novara 27 Volley Parella Torino 25 Club Italia 22 Pall. Don Colleoni 16 Trentino Energie Arg. 15 Clericiauto Cabiate 14 Volley Academy V&V 6

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 19 (15/3)

Lilliput Pallavolo – G.S. Cagliero

Acrobatica Group Alessandria – CUS Torino

Viscontini Tea Consulting – L’Alba Volley

Igor Volley Trecate – MTV Guffanti Group

CUS Pavia – Ascot Moncalieri Toplay

Pallavolo Florens – Bonprix Teamvolley

Club 76 Fenera Chieri – Universo In Volley Pavia

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA