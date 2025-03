Coppa Italia di snowboard Park & Pipe: il comitato FISI Alpi Occidentali secondo nella Coppa delle Regioni

. La Coppa Italia di snowboard Park & Pipe 2025 ha fatto tappa all’inizio della settimana a Madonna di Campiglio. Il programma si è stato aperto con la gara di Big Air, nella quale Filippo Annestay del Racing Team Vialatttea (FISI Alpi Occidentali) con 90 punti si è piazzato terzo nella categoria Giovani-Seniores alle spalle di Rocco Moresi dello Snowboard Club Courmayeur e di Alessandro Di Matteo dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team. Sesto posto per Luca Mengozzi del Racing Team Vialatttea.

Doppietta degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali tra gli Aspiranti. successo del genovese Malam Orrù della Snow Academy Prato Nevoso, con 90 punti, davanti a Morgan Ventrice del Garage Camp Bardonecchia con 84 e ad Emanuel Bormolini del Raise Your Passion con 82. Quarto Leone Pernigotti della Snow Academy Prato Nevoso, quattordicesimo Tommaso Cesare Lupi del Garaga Camp e quindicesimo

Andrea Moriggi del Racing Team Vialattea.

Tra le Aspiranti prima Nicole Bazzanella del Seiser Alm Snowboard Team con 73 punti, davanti a Sofia Bertazzi dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team e a Stella

Accati del Garage Camp. Quarta piazza per Sofia Raviola della Snow Academy Prato Nevoso.

Tra gli Allievi primo Emanuele Maroncelli del JP Riders Team con 84 punti. Al quarto e al quinto posto Lorenzo Scafidi e Jacopo Sonderskov Nielsen della Snow Academy Prato Nevoso, al dodicesimo Lorenzo Basilio della Snow Academy. In campo femminile prima Aurora Zini dello Sporting Livigno con 65 punti, sesta e settima Vittoria Lora del

Garage Camp ed Emma Annestay del Racing Team Vialattea.

Nello Slopestyle primo nella categoria Giovani-Seniores Emanuele Di Matteo dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team con 92 punti. Alle sue spalle ancora Rocco Moresi e Alessandro Di Matteo dello Snow Club Madonna di Campiglio Team. Quinto Filippo Annestay, nono Luca Mengozzi.

Tra gli Aspiranti vittoria bis per Malam Orrù (FISI Alpi Occidentali) con 89 punti, davanti ad Emanuel Bormolini e a Tommaso Cesare Lupi. Al quinto posto Leone Pernigotti, al settimo Andrea Moriggi, al quindicesimo Morgan Ventrice. Stella Accati si è invece imposta nella gara femminile con 82 punti, seguita da Nicole Bazzanella e da Manuela Viviani del Raise Your Passion, con Sofia

Raviola quarta.

Tripletta dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team tra gli Allievi: primo Daniel D’Amici con 80 punti, davanti a Valter Panzeri e a Leonardo Di Matteo. Quarto posto per Jacopo Sonderskov Nielsen, ottavo per Lorenzo Scafidi, dodicesimo per Lorenzo Basilio,

diciottesimo per Tommaso Tuninetti del Garage Camp. Nella gara delle Allieve prima Alice Angeli con 65 punti a precedere Vittoria Lora e Aurora Zini, con Emma Annestay decima.

La classifica finale del circuito della Coppa Italia tra gli Juniores vede al primo posto Emanuele Di Matteo. Al quarto e quinto posto Filippo Annestay e Luca Mengozzi del Racing Team Vialattea, al quindicesimo Matteo Polesel della Snow Academy Prato Nevoso e al ventunesimo Lorenzo Schettini del Free Ski Prato Nevoso.

Malam Orrù della Snow Academy Prato Nevoso (FISI Alpi Occidentali) si è nettamente imposto nella categoria Aspiranti, precedendo Emanuel Bormolini del Raise Your Passion e Leone Pernigotti della Snow Academy. Quarto Morgan Ventrice del Garage Camp, settimo Andrea Moriggi del Racing Team Vialattea (FISI Alpi Occidentali). Quindicesimo Tommaso Cesare Lupi del Garage Camp, ventiduesimo Giorgio Lusso Spiaggi del Racing Team Vialattea, ventottesimi Nicolò Cassetta e Tiziano Testa della Snow Academy.

Nicole Bazzanella del Seiser Alm Snowboard Team è prima nella classifica femminile. Quinta Sofia Raviola della Snow Academy Prato Nevoso, sesta Stella Accati del Garage Camp, nona Sara Caruso della Snow Academy e dodicesima la compagna di squadra Viola Ghirardi.

Valter Panzeri dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team è primo tra gli Allievi a

precedere Emanuele Maroncelli del JP Riders e Lorenzo Scafidi della Snow Academy Prato Nevoso. Quinto Jacopo Sonderskov Nielsen della Snow Academy, quattordicesimo Lorenzo Basilio dello Snow Academy, diciottesimo Tommaso Tuninetti del Garage Camp, ventesimo Kevin Lombardo del Free Ski Prato Nevoso (FISI Alpi Occidentali), ventunesimo e ventitreesimo i compagni di squadra Nicolò Massolino e Gabriele Cuminetti del Free Ski Prato Nevoso, ventisettesimo Domenico Campanella del Racing Team Vialattea e ventinovesimo il compagno di squadra Lucas Ambrosiani.

Alice Angeli dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team è prima tra le Allieve.

Quarta Vittoria Lora del Garage Camp, settima Emma Annestay del Racing Team Vialattea. Nella classifica per società primo lo Snowboard Club Madonna di Campiglio Team con 1206 punti. È seguito dal Seiser Alm Snowboard Team con 830 e dalla Snow Academy Prato Nevoso con 788. Quinto il Garage Camp con 626 punti, settimo il Racing Team Vialattea con 500, diciannovesimo il Free Ski Prato Nevoso. Il Comitato Trentino è primo nella Coppa delle Regioni con 2415 punti, seguito dal Comitato Alpi Occidentali con 2013.