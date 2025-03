Basket, tante vittorie e qualche cocente sconfitta nella settimana di gare dei giovani Gators

UNDER 17 FEMMINILE: CERRUS BASKET – IMMOBILIARE FALDE GATORS 37-55

Parziali: 5-17, 11-21, 14-3, 7-14.

IMMOBILIARE FALDE Gators: Gitto, Tuninetti 13, Rolfo, Spertino 10, Torello 8, Racca 9, Marchisio 3, Conti 12, Dotta. All: Dellarovere.

Cerrus: Misia 4, Gagliardi 6, Costadoni 1, Moro, Kouassi, Carcano 5, Roccio 7, Stella, Gallicchio 2, Kahnt 12. All: Ossola.

Ottava vittoria consecutiva per le Lady Gators, che, dopo una partita che poteva essere ben più semplice, escono trionfanti dal pallone di Sozzago.

La sfida comincia con una partenza sottotono: un ritmo piuttosto basso caratterizza i primi minuti del match, in cui riusciamo a scavare un piccolissimo parziale grazie alla tripla di Marchisio, ma in attacco la squadra non gioca come sa fare e coach Dellarovere è costretto al time out.

Le giovani alligatrici, in uscita dalla sospensione, dimostrano un’altra faccia e impongono un netto 10-0.

L’ingresso di Tuninetti dá energia e freschezza, con 13 punti dei primi 22 da parte sua, conditi da canestri ad altissimo coefficiente di difficoltà. Sul finale di frazione, 4pt consecutivi di Spertino ci permettono di andare negli spogliatoi sul rassicurante 38-15.

Purtroppo, le Ladies rientrano in ciabatte dalla pausa, serene del punteggio a favore e approcciano alla terza frazione con superficialità, regalando un parziale di 14-0; infatti nei primi otto minuti della frazione non riusciremo a sbloccarci, permettendo di fatto alle avversarie di riaprire una partita che sembrava tranquilla.

Sono i 3 punti a referto in questa frazione a dimostrare la difficoltà e la superficialità messa in campo: sia nell’attaccare la zon press 2-2-1, regalando qualche pessima palla persa da situazioni di pieno controllo; sia nel trovare conclusioni vantaggiose vs la statica zona 2-3, affidandosi pigramente a conclusioni dalla lunga distanza.

Ad inizio ultimo quarto tocchiamo il +6, dopo essere state in vantaggio di 23 lunghezze: fortunatamente, la truppa bianco-verde decide di dare una scossa alla partita, con Racca e Torello che prendono le redini della squadra in questa frazione. Riusciamo ad allungare fino al +17, permettendoci un finale in gestione, con la possibilità di provare cose nuove.

Così commenta Tuninetti a fine partita: “Una partita vincente degna del ricordo. Ma alla fine nel gioco non si perde mai qualcosa, o si vince o si impara”.

Prossimo incontro: sabato 15/02 ore 15.15, Novara Basket – IMMOBILIARE FALDE Gators (Palestra Don Bosco – Viale Ferrucci 33 – Novara)

ESORDIENTI: IDROPULITRICI DAVICCO GATORS – ABET BRA 12-4

GATORS: Sordella, Gagliardi, Nasari, Fumero, Sacchetto, Vanacore, Ghiberti, Mondino, Davicco, Chiapello, Medjouti, Saglietti. Istr. Sabatino

Lunedì si è chiuso il girone di andata della seconda fase del campionato esordienti “Gold”, dove i nostri ragazzi sono inseriti nel girone B: vittoria netta contro l’Abet Bra arrivata a Savigliano per giocarsi le sue carte in considerazione dei risultati ottenuti precedentemente. Ma anche in questa circostanza i nostri ragazzi non hanno concesso agli avversari di pensare di poter stare in partita: già nel primo tempo il divario è importante col solito Nasari a far impazzire la difesa avversaria, ma con tutta la squadra che fa grande attenzione in fase difensiva concedendo poco agli avversari e ripartendo in transizione in maniera efficace.

La “second unit”, seppur con qualche errore di troppo in conclusione, ribadisce il buon esito del primo tempo e porta a casa il secondo: Sordella e Sacchetto costruiscono gioco e imbeccano i compagni che si muovono con coerenza nella metà campo avversaria, come Chiapello e Medjouti.

Nel terzo tempo l’istruttore Sabatino mischia un po’ i quintetti ma il risultato non cambia e anche gli altri due set sono chiusi in vantaggio dai Gators: Davicco, Saglietti e Vanacore si “sbattono” in difesa non consentendo mai spazi utili ai braidesi, mentre Fumero e Ghiberti si mettono in mostra con qualche iniziativa personale in attacco. Buone le prove anche di Mondino e Gagliardi, anche se il secondo avrebbe potuto arricchire maggiormente il suo bottino personale se fosse stato più freddo nelle conclusioni ravvicinate.

Prossimo incontro: lunedì 17 marzo 2025 ore 18.15; Gators – ABA Saluzzo (palazzetto dello sport di Savigliano).

ESORDIENTI FEMMINILE: LADY GATORS – OLIMPO ALBA 8-8 (24-26)

Lady Gators: Cambiano 2, Denasio 1, Barbero, Frittoli, Sannazzaro, Effiong 3, Chiapello 6, Boshnjaku 6, Matthew 6. Coach Raso

Olimpo Alba: Annucci , Benmira, Caffa 2, Calzolaro 2, De Finis 7, Iannì, La Torre 2, Moschini 6, Peroli, Perrone, Vergara 7. Coach Raffaeli

Domenica mattina 9 marzo al Palazzetto dello Sport di Savigliano, le nostre Lady Gators hanno affrontato l’Olimpo Alba in una partita combattutissima. Sapevamo che sarebbe stato un incontro equilibrato, e così è stato: due tempini vinti e due persi, con un finale deciso davvero per un soffio!

L’avvio è stato un po’ in punta di piedi, con le nostre ragazze che hanno faticato a trovare il giusto ritmo. Forse la levataccia mattutina si è fatta sentire, oppure un po’ di emozione ha giocato il suo ruolo, ma il primo tempino è stato caratterizzato da qualche incertezza di troppo. Poi, però, è arrivata la reazione: con più grinta e determinazione, le Lady Gators hanno alzato il livello e messo in difficoltà le avversarie, rendendo la partita sempre più entusiasmante.

Non sono mancate difese spettacolari ed è stata forte la nostra presenza a rimbalzo, segni che la squadra sta crescendo e che ogni partita è un’occasione per migliorare. Qualche disattenzione difensiva e alcuni tiri sfortunati hanno reso il finale più complicato, ma l’impegno e la voglia di lottare non sono mai mancati.

Un’esperienza importante per le nostre ragazze, che continuano il loro percorso con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. La prossima sfida sarà un’altra occasione per mostrare tutto il loro valore… e noi saremo lì a tifare per loro!

MASK@BALL: 4 GIORNI DI MINIBASKET, DIVERTIMENTO E CRESCITA

Dal 1 al 4 marzo, le nostre Lady Gators hanno vissuto un’esperienza indimenticabile al torneo minibasket Mask@ball, un evento speciale all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento. Quattro giorni intensi, durante i quali ben 14 Lady Gators si sono messe alla prova con grande determinazione e passione. Affrontare più partite in così poco tempo non è da tutti: serve energia, concentrazione e tanta voglia di mettersi in gioco… e le nostre ragazze non si sono tirate indietro!

Il torneo è stato un’occasione unica per sfidare squadre di alto livello provenienti da diverse province, misurandoci con realtà nuove e stimolanti. Non sono mancate le risate, i momenti di condivisione e il bel tempo, che ha accompagnato le nostre giornate tra partite, gelati e tifo scatenato nelle finali maschili e femminili.

Le Lady Gators tornano a casa con un meritatissimo quinto posto, ma soprattutto con un bagaglio di esperienze preziosissime. La strada per migliorare è ancora lunga, ma le ragazze hanno dimostrato di avere tutte le qualità per fare grandi progressi. Un ringraziamento speciale va alle famiglie, che hanno reso possibile questa avventura, grazie da parte dei coach Claudia, Nico e Gino, entusiasti e orgogliosi del percorso delle loro atlete.

Bravissime Lady Gators, avanti così!

UNDER 13 GOLD: BEA CHIERI – LACTALIS GATORS 22-49

Parziali: 7-11; 6-13; 2-18; 7-7.

ECOTEAM Gators: Toselli 14, Milanesio 8, Trizza 8, Antolini N. 7, Antolini D. 7, Racca P. 2, Lingua 2, Ferrua 1, Racca N., Iannuzzi. All.: Toselli

Chieri: Vay 9, Coria 7, Zanzon 2, Gaone 2, Canazza 1, Bergano 1, Chisari, Campana, Capriati, Mosso, Russo. All: Bittner

Martedì 4 marzo i Gators Under 13 Gold si sono aggiudicati una vittoria cruciale in trasferta contro il Bea Chieri, con un punteggio finale di 22-49. La partita, caratterizzata da alti e bassi per entrambe le squadre, ha visto i Gators emergere vittoriosi grazie a una difesa solida e un terzo quarto dominante.

La partita è iniziata con un ritmo lento, con entrambe le squadre che faticavano a trovare fluidità in attacco. Proprio in attacco i biancoverdi hanno mostrato segni di stanchezza, commettendo numerosi errori nelle conclusioni al ferro. D’altra parte la difesa degli Alligatori era molto concentrata, limitando efficacemente le principali minacce offensive dei padroni di casa. Gli Alligatori hanno cambiato marcia nel terzo quarto, mettendo a segno un parziale decisivo che ha indirizzato la partita a loro favore. Nell’ultimo quarto i Gators hanno amministrato il vantaggio accumulato, controllando il ritmo della partita e limitando le opportunità di rimonta del Bea.

“Oggi non eravamo molto lucidi” ha commentato coach Toselli. Grazie alla nostra difesa e un terzo quarto spettacolare, siamo riusciti a portare a casa la partita, contro un avversario di valore”. I Gators hanno dimostrato di essere una squadra solida e determinata, capace di superare le difficoltà e di conquistare una vittoria importante in trasferta. La difesa e la capacità di accelerare nei momenti chiave sono stati i fattori determinanti di questa vittoria.

Prossimo incontro: sabato 15/03/2025 ore 16:30, Derthona Tortona – Gators (Palazzetto dello sport – Tortona – (CN))

GATORS UNDER 13: TRE GIORNI DI BASKET ED AMICIZIA A IMPERIA

Un fine settimana indimenticabile per i giovani Gators Under 13, ospiti della società Imperia Basket per tre giorni di allenamento intensivo e condivisione. Sotto la guida esperta di coach Mario Poni, 24 ragazzi, tra Gators e Imperia, hanno dato il massimo in campo, sudando e imparando lezioni preziose.

L’esperienza è stata resa ancora più formativa dalla presenza di uno staff tecnico di prim’ordine: Gigi Toselli dai Gators, Stefano Ambrosini responsabile Tecnico Territoriale della Liguria, Manuel Giribaldi preparatore atletico, e gli allenatori locali di Imperia, Luca Traverso, Carlo Risso, Roberto Bonfante e Danilo Pionetti. Un team di allenatori che ha saputo trasmettere ai ragazzi non solo le tecniche del basket, ma anche la passione e l’importanza del lavoro di squadra. Il week end non è stato solo sudore ed esercizi in campo.

I ragazzi hanno avuto modo di stringere nuove amicizie, condividere momenti di svago e scoprire la bellezza di Imperia. Un’esperienza che va oltre il campo da basket, lasciando un segno indelebile nei cuori dei giovani atleti. Un ringraziamento speciale va alla società di Imperia e al suo Presidente per l’organizzazione impeccabile e l’accoglienza calorosa. Le famiglie imperiesi hanno aperto le loro case ai ragazzi Gators, coccolandoli e facendoli sentire a casa. Un gesto di generosità che ha reso il soggiorno ancora più speciale. Infine, un grazie di cuore a Mario Poni per la sua professionalità, esperienza e passione. La sua guida è stata fondamentale per la crescita dei ragazzi, sia come giocatori che come persone. Un weekend che rimarrà a lungo nei ricordi di tutti i partecipanti.

UNDER 17 GOLD: TOC TOC GATORS – PALL. MONCALIERI 89 – 80

Parziali: 23 – 27, 24 – 13, 20 – 27, 22 – 13

Toc Toc Gators: Iacuzzi 11, Crosetto 21, Mosso, Massa 15, Lungieki 13, Trentanelli 3, Bossati, Botta 10, Bosio 10, Ambrogio 6. All. Lazzari, Ass. Colonna

Pall. Moncalieri: Cabutti 2, Bosio 2, Fedele, Giammito 4, Dia 9, Pellegrini, Tiengo 23, Zanoni 21, Camoletto 2, Peverini 9, Traticante 4. All. Agnelli Ass. Gottero.

Savigliano. Bella vittoria per la Toc Toc nel campionato Under 17 Gold che piega meritatamente Moncalieri alla fine di una partita divertente dove i padroni di casa hanno portato ben 6 giocatori in doppia cifra. Le difese non la fanno da padrona per buona parte della gara e dai blocchi di partenza escono meglio gli ospiti grazie anche all’ottima vena realizzativa dall’arco per Tiengo (4 triple per lui) e compagni.

I Gators non si scompongono, continuano a macinare gioco con buone collaborazioni in attacco e, producendo un secondo e quarto periodo di buona difesa, riescono a portare a casa i due punti nella penultima gara casalinga della stagione regolare.

“I ragazzi sono stati molto bravi mentalmente nei 40 minuti, e tutti e 10 hanno dato qualcosa di importante per la squadra. Adesso ci prepariamo alla trasferta proibitiva di Saluzzo, con qualche infortunio di troppo, ma che cercheremo di affrontare con grande tenacia”.

Prossimo incontro: sabato 15-03-25 ore 17.30; Pall. Saluzzo A – Toc Toc Gators (Palazzetto Via della Croce 57 Saluzzo)

UNDER 15 ECCELLENZA: NEXT STEP BASKET RAPALLO – GGS BASKETBALL PROJECT 89 – 67

Parziali: 18 – 14 , 17 -11, 28 -13 , 26 – 29

NEXT STEP BASKET RAPALLO: Tchaballet 33, Uchava 25, TAtelishvili 17, Bliadze 4, Calvini 4, Porrati 2, Ambukadze 2, Cossu 2, Martinelli, Arancio.

GGS BASKETBALL PROJECT : Alladio 17, Peano 13, Abrllo 10, Fresia 8, Giraudo 7, Bosio 6, Operto 6, Tallone, MEllano, Gredza, Terzaghi, Cissoko .

Si conclude nel modo più amaro possibile il cammino del GGS Basketball Project nel campionato Under 15 Eccellenza. La sconfitta contro il Next Step Basket Rapallo per 89-67 spegne definitivamente le speranze di qualificazione all’Interzona, lasciando i giovani atleti con il rimpianto di non aver sfruttato al meglio questa opportunità.

Un avvio equilibrato, poi il crollo

La partita era iniziata con un buon equilibrio, con il GGS che riusciva a tenere testa agli avversari nel primo quarto (18-14) nonostante qualche difficoltà offensiva. Tuttavia, già nel secondo periodo, i padroni di casa hanno iniziato a prendere il controllo della gara, aumentando il divario con un parziale di 17-11 che ha portato le squadre all’intervallo lungo sul 35-25.

Il vero spartiacque della partita è stato il terzo quarto: il GGS, forse frenato dalla pressione e dalla stanchezza, ha subito un pesantissimo 28-13 che ha praticamente chiuso i giochi. Il Next Step Basket Rapallo ha sfruttato al meglio le palle perse degli avversari e ha dominato sotto canestro, scavando un solco ormai incolmabile.

Nell’ultimo periodo, con l’orgoglio ferito, il GGS ha tentato una reazione, riuscendo a vincere il parziale 26-29. Tuttavia, il distacco accumulato nei minuti precedenti era troppo ampio per sperare in una rimonta. Il triplice fischio ha sancito la fine del match e, con esso, anche il sogno dell’Interzona.

Per il GGS Basketball Project resta la consapevolezza di aver disputato una stagione comunque positiva, ma che si chiude con un grande rammarico. La squadra ha dimostrato di poter competere a buoni livelli, ma la mancanza di continuità e l’incapacità di reggere la pressione nei momenti chiave hanno condannato i ragazzi a un epilogo amaro.

Ora sarà il momento delle riflessioni e della ripartenza: il talento c’è, ma servirà maggiore maturità per poter ambire a traguardi più importanti nella prossima stagione.

PROSSIMO INCONTRO: venerdì 14-03-25 ore 19.20; GGS BASKETBALL PROJECT – ACQUA EVA PALL. ABA SALUZZO (Palasport Sportarea, Via Mereu 28 Borgo S. Giuseppe 12100 CUNEO (CN))

UNDER 13 REGIONALE: IDROPULITRICI DAVICCO GATORS – ACAJA CENTALLO 95-38

Parziali: 26-4, 19-9, 25-14, 25-12.

GATORS: Nasari 30, Sordella 18, Saglietti 12, Sacchetto 11, Ghiberti 7, Gagliardi 5, Medjouti 4, Beltramo 2, Chiapello 2, Lingua 1,Vanacore, Davicco. All. Sabatino

CENTALLO: Salussiola 14, Proietti 8, Rè 5, Lamberti 4, Origlia 3, Marengo 2, Gallo 2, Alberione 1, Giordano, Raissa Kone, Lingua. All. Manassero

L’ Under 13 targata classe 2013 mette in fila un’altra prestazione convincente al termine della gara casalinga disputata sabato mattina contro Acaja Centallo nell’impianto di via Giolitti. All’andata ne venne fuori una delle peggiori prestazioni stagionali di questo gruppo, incluse le gare esordienti, e gli avversari vinsero con merito; questa volta invece le cose sono andate diversamente e decisamente a favore dei Gators.

Fin dalle prime battute il terzetto composto da Sacchetto-Nasari-Sordella imprime il proprio ritmo fatto di fraseggi e percussioni a canestro, ben cauodiuvati da Saglietti e Vanacore che si occupano del reparto rimbalzi. Così facendo si arriva rapidamente in doppia cifra di vantaggio. Nel secondo quarto gli innesti di Ghiberti e Beltramo risultano efficienti in termini di presenza e sacrificio in difesa, seppur non disdegnando qualche iniziativa in attacco che ha prodotto bei canestri.

Al rientro dalla pausa lunga e dopo un avvio con ulteriore allungo (grazie anche ai 10 punti consecutivi messi a segno da Nasari!) è la volta di Gagliardi e Lingua, soprattutto il primo che prova a costruire per se stesso ma anche per gli altri, come Saglietti e Chiapello che si fanno trovare pronti negli spazi liberi concessi dagli avversari. Nell’ultimo quarto Davicco si batte come un matto e meriterebbe qualcosa in più in termini di realizzazione, come invece per lo stesso motivo ha saputo fare Medjouti che I suoi canestri li ha fatti ed anche di buona fattura.

Con questo successo la idropulitrici Davicco Gators si consolida sempre più al quinto posto della classifica generale in attesa di disputare le prossime gare che decideranno gli accessi alla seconda fase.

Prossimo incontro: sabato 15-03-2025 ore 11.45, Amatori Savigliano- Gators (palazzetto dello sport di Savigliano)