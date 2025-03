Confindustria Cuneo ospita la presentazione del Rapporto Oti Piemonte 2025

Lunedì 17 marzo, dalle 14.30 alle 17, Confindustria Cuneo ospiterà nella sua sede (via Vittorio Bersezio 9, Cuneo) il momento di approfondimento “Infrastrutture e logistica, più competitività per i territori”, promosso da Confindustria Piemonte e Unioncamere Piemonte, in collaborazione con l’Unione degli industriali cuneesi, Fondazione Slala e Regione Piemonte.

Durante l’evento verrà presentato il Rapporto Oti Piemonte 2025. L’Osservatorio Territoriale Infrastrutture del Piemonte (Oti Piemonte) è stato istituito vent’anni fa in Confindustria Piemonte con l’Unione Industriali Torino e Camera di Commercio Torino. Nel 2020 è stata ampliata la rete grazie alla collaborazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte. L’obiettivo di Oti è monitorare le criticità e raccontare lo stato di avanzamento di 67 tra infrastrutture e progetti ritenuti strategici per il territorio. L’iniziativa consiste in un sito web in cui vengono raccolte e visualizzate le schede descrittive di ciascuna opera, con un aggiornamento periodico.

L’appuntamento si aprirà con i saluti di Mariano Costamagna (Presidente Confindustria Cuneo), Leopoldo Destro (delegato del Presidente di Confindustria a Trasporti e Logistica), Gian Paolo Coscia (Presidente Unioncamere Piemonte) e Luca Crosetto (Presidente Camera di Commercio Cuneo). A seguire, Cristina Manara, Trasporti, Logistica e Infrastrutture di Confindustria Piemonte, illustrerà i dati del Rapporto Oti Piemonte 2025.

La relazione sarà commentata anche nell’ambito della tavola rotonda che vedrà intervenire Enrico Bussalino (Assessore Logistica e Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte), Bernardo Magrì (Ad Autostrada Asti-Cuneo Spa), Paola Malabaila (Presidente Commissione Infrastrutture e Urbanistica Confindustria Piemonte e Presidente Ance Piemonte e Valle d’Aosta) e Nicola Prisco (Commissario straordinario di Governo per Ss 20 del Colle di Tenda).

Le conclusioni saranno curate da Alberto Crivello (Ad Safim Logistics e Presidente Commissione Trasporti e Logistica Confindustria Piemonte) e da Edoardo Rixi (Vice Ministro a Infrastrutture e Trasporti), che interverrà con un contributo video. In chiusura è previsto anche l’intervento del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

L’incontro sarà preceduto, in mattinata, dalla visita al cantiere dell’Autostrada A33 Asti-Cuneo.