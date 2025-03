Volley B1/F e B2/F – Alba, che successo contro Trecate! Libellula, tiebreak vincente su Palau, ma il terzo posto…

Doppio successo per le compagini cuneesi impegnati nei campionati di Serie B femminile di pallavolo. Da un lato la Libellula Banca CRS fa suo un nuovo tie-break, l’ottavo stagionale su 18 partite, ma vede il desiderato terzo posto allontanarsi ancora. Dall’altro L’Alba Volley conquista tre punti contro una compagine molto giovane e continua il suo competere per il quinto posto.

Nel Girone A della Serie B1 una nuova maratona premia la Libellula Banca CRS. Di fronte alla Capo D’Orso Palau quarta, le braidesi partono meglio (25-18), ma la compagine sarda riesce immediatamente a rovesciare la situazione (21-25, 17-25). Dopo il passivo molto pesante subito nel terzo set, le ragazze di coach Barisciani riescono a ritrovarsi, trovando prima il pareggio (grazie ad un netto 25-16) e poi controllando da capo a coda il tie-break (15-9).

Il successo è agrodolce per le “Libellule”: arriva infatti il sesto posto solitario, staccando la diretta concorrente G.S. Fo.Co.L Volley Legnano, ma dall’altro il terzo posto che vorrebbe dire playoff si allontana ancora, forse in maniera definitiva. Il successo da tre punti della Rothoblaas Volano, che ha in mano quella posizione, spedisce le braidesi a -8 con otto giornate ancora da giocare.

Arrivano invece tre punti pieni per L’Alba Volley, e stiamo dunque parlando di Serie B2. Le ragazze di coach Relato erano chiamate alla sfida con la Igor Volley Trecate, ultima ma giovane e quindi pericolosa ed in crescita. Ne esce una sfida frizzante ed equilibrata, in cui per i primi tre set i due sestetti si scambiano violenti parziali (25-13, 19-25, 25-14). Di tenore opposto la quarta frazione, in cui le due compagini viaggiano a braccetto: sono però le albesi a trovare lo spunto decisivo (28-26) e a prendersi i tre punti.

Nella corsa al quinto posto, la posizione più alta ancora realisticamente raggiungibile dalla compagine langarola, la Universo In Volley Pavia continua ad avere un minimo vantaggio dopo il 3-0 sull’Alessandria, in piena crisi. Nel prossimo turno Alba si recherà a Milano per affrontare la Viscontini Tea Consulting, compagine che insegue non lontana.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 18 (8/3)

Libellula Banca CRS – Capo D’Orso Palau 3-2

Sim Immobiliare Novara – Mts Tecnicaer Santena 3-1

GSO Villa Cortese – Trentino Energie Arg. 3-0

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Volley Parella Torino 2-3

Pall. Don Colleoni – Savis Vol-Ley Academy 2-3

Clericiauto Cabiate – Club Italia 0-3

Volley Academy V&V – Rothoblaas Volano 0-3

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 46 Savis Vol-Ley Academy 40 Rothoblaas Volano 39 Capo D’Orso Palau 34 Mts Tecnicaer Santena 33 Libellula Banca CRS 31 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 30 Sim Immobiliare Novara 27 Volley Parella Torino 25 Club Italia 22 Pall. Don Colleoni 16 Trentino Energie Arg. 15 Clericiauto Cabiate 14 Volley Academy V&V 6

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 19 (15/3)

Sim Immobiliare Novara – Capo D’Orso Palau

Trentino Energie Arg. – Mts Tecnicaer Santena

Savis Vol-Ley Academy – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Volley Parella Torino – Clericiauto Cabiate

Volley Academy V&V – Libellula Banca CRS

Club Italia – Pall. Don Colleoni

Rothoblaas Volano – GSO Villa Cortese

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 18 (8/3)

Ascot Moncalieri Toplay – G.S. Cagliero 3-0

CUS Torino – Lilliput Pallavolo 3-1

Universo In Volley Pavia – Acrobatica Group Alessandria 3-0

L’Alba Volley – Igor Volley Trecate 3-1

Bonprix Teamvolley – Viscontini Tea Consulting 3-2

MTV Guffanti Group – Pallavolo Florens 0-3

CUS Pavia – Club 76 Fenera Chieri 3-2

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 52 CUS Torino 44 Ascot Moncalieri Toplay 42 Acrobatica Group Alessandria 42 Universo In Volley Pavia 31 Bonprix Teamvolley 29 L’Alba Volley 28 Viscontini Tea Consulting 24 Lilliput Pallavolo 23 Club 76 Fenera Chieri 19 MTV Guffanti Group 14 CUS Pavia 13 G.S. Cagliero 9 Igor Volley Trecate 8

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 19 (15/3)

Lilliput Pallavolo – G.S. Cagliero

Acrobatica Group Alessandria – CUS Torino

Viscontini Tea Consulting – L’Alba Volley

Igor Volley Trecate – MTV Guffanti Group

CUS Pavia – Ascot Moncalieri Toplay

Pallavolo Florens – Bonprix Teamvolley

Club 76 Fenera Chieri – Universo In Volley Pavia