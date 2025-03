Volley A2/F – La Bam Mondovì nulla può con Albese, quattro squadre in un punto lottano per la salvezza

Si chiude con una sconfitta, la quarta in cinque partite, il girone di andata della Pool Salvezza per la Bam Mondovì. La formazione monregalese prova a dare battaglia in casa contro la Tecnoteam Albese Volley Como, ma la maggiore esperienza delle avversarie fa ancora una volta la differenza (come spesso successo in stagione) e lascia capitan Lancini e compagne a bocca asciutta.

Al Palamanera la squadra di casa riesce a mettere la testa avanti in ognuno dei primi tre set, ma solamente nel secondo riesce a concludere l’opera e a conquistare un successo. Nelle altre due, e nel quarto parziale a senso unico, sono le veterane Grigolo (ex della gara), Mazzon in uscita dalla panchina e rimoldi, attenta regista delle comasche, a rovesciare la situazione.

A Mondovì non bastano i 20 punti di Viscioni (top scorer della gara), i 17 di Bosso ed i 15 di Langegger, tutte e tre efficaci a momenti ed in pesante difficoltà in altri. Poco il gioco con le centrali, nonostante una Tresoldi molto propositiva (6/12 in attacco); coach Basso ritorna a proporre anche il libero unico, con Giubilato a pattugliare con alterne fortune la seconda linea.

BAM MONDOVI’ – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 1-3 (24-26 25-19 22-25 18-25)

BAM MONDOVI’: Schmit 2, Bosso 17, Catania 5, Viscioni 20, Langegger 15, Tresoldi 6, Giubilato (L), Lancini 1, Marengo 1. Non entrate: Manig, Fini (L), Deambrogio. All. Basso.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 5, Rimoldi 2, Grigolo 12, Bernasconi 11, Colombino 7, Baldi 17, Pericati (L), Mazzon 13, Longobardi 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Radice, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Mesiano, Fontini. NOTE – Spettatori: 300, Durata set: 29′, 26′, 25′, 23′; Tot: 103′. MVP: Mazzon.

La situazione per la Bam Mondovì si fa sempre più delicata, con nove punti da recuperare da un gruppo di squadre che lotta serratamente per evitare la settima piazza che, insieme alle successive, condanna alla retrocessione. Nel prossimo turno le giovani monregalesi apriranno il girone di ritorno ospitando la Tenaglia Abruzzo Volley ultima.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 5 (9/3)

Imd Concorezzo – Clai Imola Volley 2-3 (22-25, 25-22, 25-21, 16-25, 11-15)

Trasporti Bressan Offanengo – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-2 (18-25, 19-25, 25-15, 25-22, 15-11)

Volleyball Casalmaggiore – Tenaglia Abruzzo Volley 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Resinglass Olbia – Orocash Picco Lecco 3-1 (25-20, 25-22, 19-25, 25-15)

Bam Mondovì – Tecnoteam Albese Volley Como 1-3 (24-26, 25-19, 22-25, 18-25)

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA

Trasporti Bressan Offanengo 38 Resinglass Olbia 35 Tecnoteam Albese Volley Como 34 Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 25 Volleyball Casalmaggiore 25 Orocash Picco Lecco 24 Csi Clai Imola 24 Imd Concorezzo 16 Bam Mondovì 15 Tenaglia Abruzzo Volley 13

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 5 (16/3)

Trasporti Bressan Offanengo – Csi Clai Imola

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Imd Concorezzo

Resinglass Olbia – Volleyball Casalmaggiore

Tecnoteam Albese Volley Como – Orocash Picco Lecco

Bam Mondovì – Tenaglia Abruzzo Volley