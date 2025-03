Deejay Time apre il suo tour con l’unica data in Piemonte a San Damiano d’Asti

Dopo il successo della data all’Unipol Forum lo scorso 28 febbraio e il sold out a Collisioni 2023 con Gli Articolo 31, Deejay Time – il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance – ritorna in Piemonte il 13 giugno 2025 a San Damiano d’Asti aprendo il suo Summer Tour proprio alla Barbera Incontra. Una data tutta da ballare che avrà per protagonisti i quattro Dj più iconici degli anni 90: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Deejay Time è la prima data annunciata del festival di San Damiano che compie 10 anni e promette grandi sorprese.

I biglietti per la data di San Damiano d’Asti saranno disponibili al prezzo Super Early Bird di 10 euro + prevendita da domani alle ore 11 su Ticketone, Xceed e gli altri circuiti autorizzati.

Lo scorso 28 febbraio, i DJ Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso hanno infiammato l’Unipol Forum con uno show incredibile, facendo ballare il pubblico sulle note intramontabili della musica dance. Un viaggio tra le hit che hanno segnato un’epoca, tra energia travolgente e un pizzico di nostalgia, per una serata indimenticabile.

DEEJAY TIME sarà uno show unico, che trasporterà il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time – Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso – sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.