Volley A2/F – Un sottilissimo filo separa la Bam Mondovì dalla Serie B dopo la sconfitta 1-3 con Albese

I sogni, si sa, sono ciò che guida le passioni ed i desideri umani. Speranze, paure, voglie e passioni si incrociano, e sono i sogni che fanno da carburante a tutto ciò, a tutte le ambizioni. Vale per le persone e per le squadre, per la vita reale e per lo sport, che reale lo diventa ed occupa posto nel cuore della gente: i sogni le bruciano, le persone, le ardono da dentro, e a volte fanno muovere anche le montagne a chi li vuole realizzare più di ogni altra cosa.

A volte, però, anche i sogni più belli, quelli a cui si è data anche l’anima, hanno una fine e si scontrano contro la realtà, che quei sogni infrange come il più bello, ma anche il più fragile dei cristalli. E come un cristallo, stupendo ma delicatissimo, si sta infrangendo la Bam Mondovì, verso un baratro chiamato retrocessione.

Nella domenica sera del Palamanera la formazione monregalese cede in quattro set alla Tecnoteam Albese Volley Como e scivola a nove punti dalla salvezza con sole cinque giornate da giocare e quindici punti in palio. L’esperienza gioca a favore delle ospiti, magari non bellissime ma certamente più solide quando si trattava di giocare i punti che contavano.

BAM MONDOVI’ – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 1-3 (24-26 25-19 22-25 18-25)

BAM MONDOVI’: Schmit 2, Bosso 17, Catania 5, Viscioni 20, Langegger 15, Tresoldi 6, Giubilato (L), Lancini 1, Marengo 1. Non entrate: Manig, Fini (L), Deambrogio. All. Basso.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 5, Rimoldi 2, Grigolo 12, Bernasconi 11, Colombino 7, Baldi 17, Pericati (L), Mazzon 13, Longobardi 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Radice, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Mesiano, Fontini. NOTE – Spettatori: 300, Durata set: 29′, 26′, 25′, 23′; Tot: 103′. MVP: Mazzon.

Penultimo posto, 15 punti, cinque vittorie su 23 gare giocate: sono numeri freddi che taluni (scrivente compreso) usa nella quotidianità, ma queste cifre lasciano spazio alla disillusione ed al disincanto dei sentimenti. Spiace per la piazza, per la società, lo staff e le atlete, incappati in una stagione difficile per tutti e che cancella con ogni probabilità una storia di Serie A lunga 9 anni.

La prossima gara con Tenaglia Abruzzo Volley, la terza consecutiva in casa, potrebbe già soffiare sulla fiammella della matematica e spegnerla del tutto, anche se la luce che trasmette già ora è fioca e tremolante. Oppure la fiamma potrebbe trovare nuova vita, crescere e tornare ad ardere, in attesa del prossimo colpo di vento che, chissà, potrebbe spirare nella direzione del sognatore.

Il quale spera che questa sia un’elegia funebre scritta troppo in anticipo.