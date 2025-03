Serie B Femminile: una splendida Freedom ferma il lanciatissimo Lumezzane

Un pareggio bello ma che, allo stesso tempo, sta molto stretto. La Freedom FC Women si dimostra ancora una volta squadra viva e con spirito battagliero, fermando sull’1-1 la compagine più in forma del momento, il lanciatissimo Lumezzane: le ragazze di Ardizzone sfoderano una delle migliori prestazioni stagionali, continuando sulla scia di questo più che positivo 2025, anche con qualche rammarico.

La formazione ospite, infatti, “rischia” di espugnare il “Paschiero” nella maniera più cinica, venendo riprese da bomber Semanova (al suo secondo centro consecutivo) e salvate clamorosamente, in almeno due circostanze, da una Frigotto in stato di grazia: al di là, quindi, del punto che potevano essere tre, la Freedom esce fra gli applausi per un risultato ottenuto con tante assenze e mette un altro mattoncino sul proprio campionato, agganciando Brescia (ko con il Genova) ed il Cesena (per la non disputa della sfida con la Vis Mediterranea) prossima avversaria al settimo posto.

La cronaca – 4-1-3-2 per la Freedom: in porta Korenciova, difesa con Harvey, Stankova, Fracaros e Giuliano; Dicataldo play basso, a centrocampo Micheli, Aime (alla sua prima ottima da titolare) e Bison; in attacco Semanova e Coda. 4-3-3 per il Lumezzane: in porta Frigotto, difesa con Viscardi, Nozzi, Barcella e Galbiati; a centrocampo Ghisi, Puglisi e Zappa; davanti tridente Ladu-Pinna-Sule.

Mezz’ora iniziale di sostanziale equilibrio, con un solo brivido per le padrone di casa: al 4’ infatti Korenciova è fondamentale nell’uscire per fermare Ladu proiettatasi in solitaria verso l’area di rigore; le piemontesi si vedono al 22’ quando, su angolo calciato da Coda, Bison di testa non trova la porta.

Al 39’ Aime lavora bene un pallone a destra e scarica per Dicataldo che, ai 25 metri, imbuca per Micheli: l’attaccante, anche tradita dal rimbalzo della sfera in area, manda alto.

Nella ripresa la Freedom tiene bene il campo e spinge. In avvio, clamorosa occasione: angolo di Coda, sul rimpallo Micheli tiene la palla viva e, dal fondo, la rimette in mezzo, Stankova calcia a botta sicura trovando il miracolo di Frigotto che alza in corner. Al minuto 50 ripartenza biancoblu con conclusione di Giuliano, centrale.

Il Lumezzane capitalizza l’unica limpida opportunità: al 56’ Fracaros cade su un contatto a destra, si prosegue con palla messa in mezzo dove Pinna è la più lesta di tutte ad insaccare, anche di rimpallo, 0-1. La Freedom non si scoraggia e torna immediatamente a premere, cercando il pari: al 61’ sgroppata di Bison a sinistra e cross, Micheli sul secondo palo tira fuori.

Al 68’ altra opportunità: Dicataldo converge e prova a servire Aime all’ingresso dell’area, sul rimpallo la sfera finisce sui piedi di Coda che sbaglia il controllo a tu per tu con il portiere. Al 73’ arriva il meritato pareggio: punizione scodellata da Fracaros, a centroarea girata vincente di testa di Semanova che firma l’1-1. Il finale è d’assalto: all’83’ traversone di Harvey e testa di Bison, Frigotto in controtempo dice ancora di no. Termina 1-1, domenica 16 febbraio la Freedom FC Women sarà di scena sul campo del Cesena.

FREEDOM FC WOMEN-LUMEZZANE 1-1

Reti: 56’ Pinna (L), 73’ Semanova (F)

Freedom (4-1-3-2): Korenciova, Harvey, Stankova, Fracaros (81’ Borello), Giuliano; Dicataldo, Micheli (63’ Franco), Aime, Bison; Semanova, Coda (90’ Adugbe). A disp. Nucera, Maffei, Marenco, Imperiale, La Greca, Morini. All. Ardizzone.

Lumezzane (4-3-3): Frigotto, Viscardi, Nozzi, Barcella (86’ Redolfi), Galbiati; Ghisi (86’ Carravetta), Puglisi (76’ Asta), Zappa; Ladu, Pinna, Sule (36’ Licari). A disp. Gilardi, Vavassori, Mutti, Crotti, Trandafir. All. Mazza.

Arbitro: Federico Tassano di Chiavari (Fabrizio Perri di Lamezia Terme ed Elisa Lavarra di Cosenza)

Ammonite: Fracaros (F), Licari, Pinna e Ghisi (L).