Eccellenza B: 1-1 tra Cheraschese e Cuneo con Massimo Costamagna e Nicola Rastrelli

Uno a uno tra Cheraschese e Cuneo: oggi pomeriggio sull’erba naturale dell’Emilio Roella di Cherasco, nerostellati e cuneesi si sono divisi la posta in palio. Risultato sostanzialmente corretto per quel che ha offerto il campo. All’1-0 di Massimo Costamagna (11′ pt), ha risposto la zampata di Nicola Rastrelli a un quarto d’ora dal 90esimo. Cheraschese che sale a 31 punti, Cuneo a 41 in classifica. Andiamo in cronaca.

PRIMO TEMPO

Squalificati Grimaldi (in casa Cheraschese) e Galfrè (in casa Cuneo). Nerostellati in completo bianco e numerazione nera; cuneesi in rossoblù. Primo acuto del Cuneo sulla sx, Nicola Rastrelli calcia forte sul primo palo e Dia in tuffo la mette in corner al 2′. Calcio di rigore per i cheraschesi al minuto 10: Federico Giraudo atterra De Souza nei 16 metri biancorossi e il direttore di gara indica immediatamente il dischetto; Cavalieri respinge di piede il rigore centrale di De Souza, sul tap-in giunge Massimo Costamagna che insacca il vantaggio. Cheraschese-Cuneo 1-0 all’undicesimo. De Souza penetra in area dal vertice destro, dribbling e viene chiuso (all’ultimo) in calcio d’angolo al 23′. Bissacco prova il destro in controbalzo da posizione decentrata (in area al 34′), Cavalieri controlla in 2 tempi. Dia fa partire il contropiede dei “lupi” 3 minuti dopo, Tesauro innesca De Souza sul secondo palo ma la palla termina sul fondo. Grande occasione del Cuneo, angolo di Brondino e Nicola Rastrelli anticipa tutti di testa, sfera alta (di poco) sopra la traversa al 39esimo. Benso è costretto a lasciare il rettangolo verde (41′) per un brutto colpo ricevuto al naso, in un contrasto; dentro Pernice. 1-0 e squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Combinazione De Souza-Sankosaj (4′) e destro da dentro l’area che non trova lo specchio. Cross dalla sinistra di Pernice, Dia smanaccia in uscita al decimo. Punizione per De Souza dai 18 metri (18′), il destro aggira la barriera ma viene bloccato da Cavalieri. Cheraschese-Cuneo 1-1 alla mezzora: piazzato dai 20 metri di Brondino, il suo destro beneficia della deviazione di Nicola Rastrelli e Dia è fuori causa. Ancora capitan Brondino (39′), azione personale al limite e scarica per Andrea Giachino, destro potente con presa sicura di Dia. Si entra nei 4 minuti di recupero. batti e ribatti in area nerostellata al 47′, Pernice va col destro rasoterra e Dia si accartoccia. Provvidenziale scivolata in area di Vittone su Nicola Rastrelli al 48′, “palla piena” e fallo laterale per i cuneesi. 1-1 il punteggio conclusivo.

TABELLINO

Cheraschese: Dia, Luca Costamagna, Battaglino, Bissacco, Massimo Costamagna, Vittone, Massucco, Tesauro, Sankosaj (19′ st Cukaj), De Souza, Dejallisi (42′ st Viglietta).

A disp: De Milano, Operti, Olivero, Bottero, Federico Giachino, Monchio, Fissore.

Allenatore: Luca Mascarello.

Cuneo: Cavalieri, Bernardi (19′ st Barbagiovanni), Brondino, Benso (41′ pt Pernice), Daniele Orlando, Nicola Rastrelli, Angeli, Ghibaudo (30′ st Sandrija), Federico Giraudo, Serino, Pietro Rastrelli (15′ st Andrea Giachino).

A disp: Cerati, Dalmasso, Pietro Orlando, Ettore Giraudo, Maccario.

Allenatore: Enrico Fantini.

Arbitro: Fede di Rossano (assistenti: Lo Giudice di Asti e Barsotti di Alessandria).

Marcatori: 11′ pt Massimo Costamagna (Ch), 30′ st Nicola Rastrelli (C).

Note: pomeriggio coperto e freddo (con pioggia leggera a tratti), terreno di gioco in condizioni accettabili; spettatori circa 100. Ammoniti Battaglino, Tesauro, Dejallisi, Bissacco (Ch), Andrea Giachino (C).