Volley A2/F – Una Bam Mondovì sull’orlo del precipizio ospita Albese delle ex Grigolo e Longobardi

Quinta giornata della Pool Salvezza, ultima del girone di andata, per la Bam Mondovì: domani al Palamanera (ore 17.00) arriva la Tecnoteam Albese Volley Como per una sfida complicata che le monregalesi devono vincere a tutti i costi. I sette punti di distacco dalla salvezza a sei giornate dal termine sono un fardello pesante da recuperare a tutti i costi.

La compagine lombarda, dal canto suo, è invece sulla buona strada verso quell’obiettivo: le gialloblu sono infatti terze nella Pool Salvezza e possono vantare nove lunghezze di margine sul duo composto da Csi Clai Imola e Volleyball Casalmaggiore, su cui anche il “Puma” deve fare la sua corsa. Tra le fila delle comasche militano due ex come le schiacciatrici laura Grigolo (anche ex capitano) e Marika Longobardi.

Per Mondovì la sfida assume i connotati di un’ultima spiaggia: una nuova sconfitta, con qualsiasi punteggio, anche se non per la matematica sarebbe una condanna ad una retrocessione che settimana dopo settimana si fa purtroppo sempre più vicina. Un successo invece infonderebbe nuova linfa e alimenterebbe le speranze di una miracolosa salvezza.

Quattro delle dirette concorrenti delle ragazze di coach Basso si sfideranno tra di loro, nelle sfide Imd Concorezzo – Clai Imola Volley e Volleyball Casalmaggiore – Tenaglia Abruzzo Volley, e si prenderanno punti a vicenda. In vetta, invece, la Trasporti Bressan Offanengo potrebbe conquistare la salvezza con cinque giornate d’anticipo nella sfida alle toscane della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 5 (9/3)

Imd Concorezzo – Clai Imola Volley

Trasporti Bressan Offanengo – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Volleyball Casalmaggiore – Tenaglia Abruzzo Volley

Resinglass Olbia – Orocash Picco Lecco

Bam Mondovì – Tecnoteam Albese Volley Como

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA