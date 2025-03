Innovativa, vantaggiosa, sostenibile Proposte per una nuova logistica del vino

Un incontro per discutere di un modello di logistica del vino innovativo, vantaggioso e sostenibile. È quanto propongono la società MOST’ di Pocapaglia, l’Associazione Commercianti Albesi e l’Ascom Bra, in collaborazione con l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, venerdì 14 marzo alle ore 17, al Castello di Grinzane Cavour.

Il settore della logistica si sta rapidamente evolvendo e anche nella filiera del vino cresce l’esigenza di trovare soluzioni maggiormente sostenibili sia dal punto di vista ambientale, sia economico e sociale, con servizi efficienti e capillari su tutto il territorio, in grado di ridurre il traffico di camion e mezzi sulle colline e di semplificare alle cantine – ma anche alle enoteche, ai ristoranti e ai privati – la gestione quotidiana delle spedizioni e dei ritiri di vini, nonché il loro stoccaggio.

L’evento al Castello di Grinzane Cavour intende esplorare l’universo della logistica e le prospettive future del settore con focus su:

Sostenibilità e valutazione ESG per credito bancario

e per credito bancario Impatto ambientale della logistica del vino nelle Langhe, Monferrato e Roero

nelle Langhe, Monferrato e Roero Innovazioni e soluzioni replicabili nell’ambito vitivinicolo

Con l’obiettivo di proporre uno spazio di discussione, i relatori condivideranno conoscenze settoriali per approfondire scenari innovativi a supporto dell’economia e della sostenibilità locale, nell’ottica di ottenere una equilibrata riduzione delle emissioni sul territorio.

Dopo i saluti di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Alberto Gatto, Sindaco della città di Alba, Giovanni Fogliato, sindaco della città di Bra, Roberto Bodrito, Presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Andrea Tronzano, assessore Regionale allo sviluppo delle attività produttive, e di Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Elio Becchis, direttore della Fondazione Digital Innovation Gate421 presenterà i nuovi scenari della logistica nella filiera vitivinicola e offrirà i dati di alcune esperienze passate e presenti, mentre Stefano Brisone della società MOST’ illustrerà la nuova piattaforma per la gestione, conservazione e distribuzione del vino realizzata a Pocapaglia, recuperando un edificio industriale abbandonato al confine con Bra.

Durante la successiva tavola rotonda, moderata dal giornalista de La Stampa, Roberto Fiori, si confronteranno sul tema Luigi Barbero – Direttore Ascom Bra, Giuliano Viglione – Presidente Associazione Commercianti Albesi, Roberto Cavallo – Assessore all’ambiente e commercio del Comune di Alba, Sergio Germano – Presidente del Consorzio di tutela Barolo e Barbaresco, Helmuth Köcher– Winespaces Alto Adige e fondatore del Merano Wine Festival, Piercarlo Rossi – professore di Diritto privato e Diritto comparato dei consumi all’Università di Torino e membro del Cda di Banca d’Alba e Maurizio Repetto – professore di Ingegneria energetica e Ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Torino.

Inoltre, in collegamento dal Texas, Maurizio Gamberucci – Vice Direttore della Italy-America Chamber of Commerce of Texas (IACC Texas) presenterà le opportunità di scambi e collaborazioni commerciali tra le due sponde dell’Oceano.

A organizzare l’evento è la società MOST’ di Pocapaglia, una startup con profondo radicamento territoriale che propone nuove idee, finalizzate ad aprire la logistica del settore vitivinicolo a nuove esperienze di promozione ed esportazione, e che punta a dare voce e visibilità a piccoli produttori che meritano di essere conosciuti nel mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.most.wine.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, previa prenotazione.

Per partecipare all’incontro è necessario compilare il modulo al seguente link:

https://forms.gle/EHFkEVF1ypymX7e36