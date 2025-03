Volley B1/F e B2/F – Alba, attenzione alla Igor Trecate! Per Libellula ancora avversarie di qualità, arriva Palau

Nuovo turno di gioco per le formazioni cuneesi impegnate nei campionati di Serie B femminile di pallavolo. Per quanto riguarda la B2, dopo l’occasione sfumata di Alessandria torna in campo L’Alba Volley, in uno scontro facile solamente sulla carta contro la Igor Volley Trecate. Pur ultime, infatti, le giovani novaresi sono in crescita e nell’ultimo turno hanno portato a casa un meritato punto contro la Bonprix Teamvolley: la necessità di lasciare l’ultimo posto e continuare a risalire in classifica potrebbe poi essere un ulteriore carburante per le ambizioni “Igorine”.

In casa albese, pur ancora a nove giornate dalla fine non paiono più esserci particolari ambizioni di ascesa o discesa “sociale”: i 16 punti di svantaggio dal terzo posto (playoff) e gli 11 di vantaggio sul quartultimo (playout) sembrano troppi in entrambe le direzioni. Continuare però a crescere, migliorare e offrire buone prestazioni anche in ottica futura, migliorando l’affinamento del lavoro di coach Relato devono però essere obiettivi da portarsi dietro per ogni rimanente gara.

Passiamo alla B1: l’inatteso passo falso di Novara, con sconfitta al tie-break da vantaggio di 2-0, ha rallentato i piani di risalita della Libellula Banca CRS di dare l’assalto al terzo posto e ai playoff. Ma quale modo migliore per tornare “à la guerre” se non affrontando una diretta rivale, quarta appena quattro punti più in su?

Alla Libellula Arena arriva infatti la compagine sarda della Capo D’Orso Palau, reduce da un successo di peso nello scorso turno in casa contro la Mts Tecnicaer Santena. Con fischio di inizio alle 17.00, le ragazze di coach Barisciani tenteranno un’impresa per accorciare, sebbene la giornata a livello di scontri non paia offrire test troppo probanti per le compagini più in alto. Ma con sette lunghezze da recuperare in nove giornate non si può andare troppo per il sottile.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 18 (8/3)

Libellula Banca CRS – Capo D’Orso Palau

Sim Immobiliare Novara – Mts Tecnicaer Santena

GSO Villa Cortese – Trentino Energie Arg.

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Volley Parella Torino

Pall. Don Colleoni – Savis Vol-Ley Academy

Clericiauto Cabiate – Club Italia

Volley Academy V&V – Rothoblaas Volano

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 43 Savis Vol-Ley Academy 38 Rothoblaas Volano 36 Mts Tecnicaer Santena 33 Capo D’Orso Palau 33 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 29 Libellula Banca CRS 29 Sim Immobiliare Novara 24 Volley Parella Torino 23 Club Italia 19 Trentino Energie Arg. 15 Pall. Don Colleoni 15 Clericiauto Cabiate 14 Volley Academy V&V 6

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 18 (8/3)

Ascot Moncalieri Toplay – G.S. Cagliero

CUS Torino – Lilliput Pallavolo

Universo In Volley Pavia – Acrobatica Group Alessandria

L’Alba Volley – Igor Volley Trecate

Bonprix Teamvolley – Viscontini Tea Consulting

MTV Guffanti Group – Pallavolo Florens

CUS Pavia – Club 76 Fenera Chieri

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA