Acqua Sant’Anna riceve il Premio Industria Felix

Acqua Sant’Anna Spa ottiene l’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 61.mo evento Premio Industria Felix – Il Nord Ovest riservato alle imprese più competitive di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Nello scenario di Palazzo Lombardia a Milano, Acqua Sant’Anna è stata premiata in quanto “tra le migliori imprese del settore agroalimentare per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte”.

Il conferimento del premio è avvenuto in seguito ad una comparazione oggettiva coordinata a livello nazionale dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli. L’azienda è stata scelta dal Comitato Scientifico di Industria Felix partendo da un algoritmo vincolante sviluppato dall’inchiesta giornalistica che ha selezionato complessivamente circa 700mila società di capitali con sede legale in Italia.

Un nuovo riconoscimento per l’azienda di Vinadio, a coronare un percorso di crescita economica continua. La ricetta del successo di Acqua Sant’Anna, azienda leader del settore acque minerali, sempre più considerata un modello industriale eccellente con un fatturato in crescita, che ha raggiunto i 320 milioni di euro, si fonda sulla ricerca continua, costanti investimenti e sviluppo di nuovi prodotti. Alberto Bertone, Presidente e AD, ha puntato da sempre sulla tecnologia, l’automazione, l’innovazione, creando da subito uno tra i più moderni stabilimenti al mondo nel settore del beverage, che si è costantemente rinnovato e ingrandito, un gioiello hi-tech in alta montagna. Le tecnologie a Vinadio (CN) sono in costante aggiornamento grazie a continui investimenti per soluzioni robotizzate d’avanguardia che hanno consentito di sviluppare velocità di produzione e controlli sulla qualità di elevatissimo standing, consentendo di raggiungere volumi di produzione enormi. Inoltre, consolidata la leadership nazionale del settore acque minerali, Acqua Sant’Anna ha guardato oltreconfine e ha acquisito recentemente il marchio francese Eau Neuve per sostenere la crescita internazionale e in nuovi canali strategici come il fuoricasa.