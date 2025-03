Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Piobesi e Sporting Savigliano a 90 minuti dalla finalissima

Novanta minuti per accedere all’ultimo atto della Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria al termine di una lunga rincorsa.

Riparte dal clamoroso 3-0 dell’andata il Piobesi che sarà di scena sul campo dell’Elledì FC. Una gara che promette scintille con i gialloneri che proveranno in tutti i modi a ribaltare il risultato dell’andata facendo valere la qualità che li ha trascinati in vetta al Girone F di Seconda Categoria. I gialloverdi dal canto loro hanno la grande chance di guadagnarsi una finale che darebbe grande lustro al Club.

Si incontrano nuovamente a distanza di tre giorni Sporting Savigliano e San Chiaffredo che nell’ultimo weekend hanno dato vita alla gara di campionato. A conquistare i tre punti in campionato sono stati i saviglianesi, capaci di imporsi per 2-0. Ma la Coppa è un’altra cosa e si ripartirà dal risultato della gara di andata con lo Sporting Savigliano in vantaggio per 2-1 dopo i primi 90’.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Semifinali di Ritorno

Elledì FC – Piobesi (and. 0-3)

Sporting Savigliano – San Chiaffredo (and. 2-1)