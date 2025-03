Volley B1/F e B2/F – Per Alba e Libellula sconfitte con rimpianti nelle trasferte di Novara e Alessandria

Si chiude con una doppia sconfitta la diciassettesima gara della stagione per Libellula Banca CRS e L’Alba Volley, impegnate nei rispettivi campionati di Serie B. C’è probabilmente del rammarico per entrambi gli esiti, in quanto le sfide sono sembrate per diversi frangenti alla portata nonostante (nel caso di Alba) le avversarie fossero anche molto più avanti in classifica.

Partendo dalla Serie B1, uno dei tantissimi tiebreak (ben cinque su sette gare giocate) della settimana vede soccombere la Libellula Banca CRS in casa della Sim Immobiliare Novara. Le ragazze di coach Barisciani si trovano anche avanti di due set, ma prima subiscono la prepotente avanzata delle avversarie nel terzo e poi non sfruttano il vantaggio sul 22-20 nel quarto. Nella quinta frazione c’è equilibrio fino al cambio campo, poi le padrone di casa chiudono la contesa (15-12).

Le braidesi tentavano di accorciare le distanze dalla zona playoff, ma si trovano invece una lunghezza più lontane dal fatidico terzo posto, lontano ora sette punti. Nel prossimo turno le “Libellule” torneranno in casa per affrontare, in quella che forse è l’ultima chiamata per quelle posizioni di alta classifica, la compagine sarda della Capo D’Orso Palau.

In Serie B2 L’Alba Volley sfiora il colpaccio in casa della Acrobatica Group Alessandria, nonostante il tabellone finale parli di una sconfitta per 3-1. Dopo un primo set in cui le padrone di casa dominano in ogni frangente (25-14), la seconda frazione si dipana in modo totalmente opposto (11-25), con le ragazze di coach Relato decisamente in palla. Da lì in poi si viaggia all’insegna dell’equilibrio (25-23, 25-22), ma sono le alessandrine a conquistare l’intera posta in palio.

Qualche rammarico dunque per le albesi, in quanto gli ultimi due parziali avrebbero potuto avere ben altro esito, ma anche una prestazione incoraggiante in vista delle prossime sfide. Anche in questo caso il prossimo sabato vedrà il ritorno a una sfida casalinga: al Palacentrostorico arriverà la Igor Volley Trecate, ultima ma in crescita e alla caccia di pesanti punti salvezza.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 17 (1/3)

Capo D’Orso Palau – Mts Tecnicaer Santena 3-1

Sim Immobiliare Novara – Libellula Banca CRS 3-2

Trentino Energie Arg. – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 3-2

Savis Vol-Ley Academy – GSO Villa Cortese 3-2

Volley Parella Torino – Pall. Don Colleoni 3-2

Clericiauto Cabiate – Rothoblaas Volano 2-3

Club Italia – Volley Academy V&V 3-0

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 43 Savis Vol-Ley Academy 38 Rothoblaas Volano 36 Mts Tecnicaer Santena 33 Capo D’Orso Palau 33 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 29 Libellula Banca CRS 29 Sim Immobiliare Novara 24 Volley Parella Torino 23 Club Italia 19 Trentino Energie Arg. 15 Pall. Don Colleoni 15 Clericiauto Cabiate 14 Volley Academy V&V 6

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 18 (8/3)

Libellula Banca CRS – Capo D’Orso Palau

Sim Immobiliare Novara – Mts Tecnicaer Santena

GSO Villa Cortese – Trentino Energie Arg.

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Volley Parella Torino

Pall. Don Colleoni – Savis Vol-Ley Academy

Clericiauto Cabiate – Club Italia

Volley Academy V&V – Rothoblaas Volano

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 17 (1/3)

G.S. Cagliero – CUS Torino 1-3

Lilliput Pallavolo – Ascot Moncalieri Toplay 0-3

Acrobatica Group Alessandria – L’Alba Volley 3-1

Viscontini Tea Consulting – Universo In Volley Pavia 0-3

Igor Volley Trecate – Bonprix Teamvolley 2-3

Club 76 Fenera Chieri – MTV Guffanti Group 3-0

Pallavolo Florens – CUS Pavia 3-0

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 49 Acrobatica Group Alessandria 42 CUS Torino 41 Ascot Moncalieri Toplay 39 Universo In Volley Pavia 28 Bonprix Teamvolley 27 L’Alba Volley 25 Viscontini Tea Consulting 23 Lilliput Pallavolo 23 Club 76 Fenera Chieri 18 MTV Guffanti Group 14 CUS Pavia 11 G.S. Cagliero 9 Igor Volley Trecate 8

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 18 (8/3)

Ascot Moncalieri Toplay – G.S. Cagliero

CUS Torino – Lilliput Pallavolo

Universo In Volley Pavia – Acrobatica Group Alessandria

L’Alba Volley – Igor Volley Trecate

Bonprix Teamvolley – Viscontini Tea Consulting

MTV Guffanti Group – Pallavolo Florens

CUS Pavia – Club 76 Fenera Chieri