FISI-AOC: report dalla Coppa Italia Rode e dal Biathlon

SCI DI FONDO – COPPA ITALIA RODE: NELLA SPRINT A SKATING DI FORNI AVOLTRI LUCIA DELFINO E’ 2ª, GIACOMO BARALE 3° ASPIRANTI

Nella giornata di sabato 1 marzo si è svolta la prima tappa carnica della due giorni della Coppa Italia Rode alla Carnia Arena di Forni Avoltri, a pochi passi da Sappada, in uno dei templi storici dello sci nordico in Friuli.

In programma una sprint in tecnica libera che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti suddivisi nelle categorie U18-U16 (la più numerosa, comprendente circa la metà degli atleti), U20 Juniores e Senior. Giacomo Gabrielli (Esercito) e Iris De Martin Pinter (Carabinieri) hanno dominato nelle categorie senior sin dalle qualifiche della mattina. Il

trentino Gabrielli ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Mikael Abram (Esercito) e Teo Galli (Carabinieri). In 8ª posizione si è classifiicato il cuneese delle centro sportivo Carabinieri Lorenzo Romano seguito da Davide Ghio (Fiamme Gialle). Al femminile nella scia di De Martin Pinter si sono inserite la bergamasca Lucia Isonni (Esercito) e la livignasca Veronica Silvestri (Fiamme Gialle). 10ª piazza per Elisa Gallo (Fiamme Gialle).

Per la categoria Juniores U20 maschile il successo è andato a Federico Pozzi, che nelle qualifiche aveva fatto registrare il 3° tempo: L’atleta del centro sportivo Fiamme Oro vincente su Gabriele Matli (Fiamme Gialle) e Davide Negroni (Fiamme Gialle). Edoardo Forneris (Esercito) si ferma alle semifinali e chiude al 7° posto mentre Alessio Romano

(Carabinieri) chiude all’11° posto. 22ª piazza per Gabriele Norbiato (Entracque Alpi Marittime). Al femminile, Marie Schwitzer (Carabinieri) vince al femminile su Marit Folie (Esercito) e Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama).

Conferma l’ottimo stato di forma Daniel Pedranzini (Fiamme Gialle) che si aggiudica la vittoria nella categoria Aspiranti. Il bormino è davanti a Edoardo Trombetta (Skicollege Veneto) con Giacomo Barale (Entracque Alpi Marittime) che che chiude al terzo posto. Buona la prova del biatleta cuneese Filippo Massimino (Entracque Alpi Marittime) che chiude al 5° posto. Leonardo Brondello (Valle Stura) chiude al 27° posto.

Vanessa Cagnati (Fiamme Gialle) si aggiudica la vittoria al femminile ed è seguita dalla cuneese Lucia Delfino (Valle Stura) e Caterina Milani (Val Biois). Va in finale anche Alice Gastaldi (Fiamme Gialle) che chiude al 6° posto.

SCI DI FONDO – COPPA ITALIA RODE: LORENZO ROMANO E’ 2° NELLA 10KM

SKATING; LUCIA DELFINO 3ª ASPIRANTI

La pista Carnia Arena di Forni Avoltri è stata teatro dell’individuale 10km a skating nella seconda giornata di gare della Coppa Italia Rode. Iris De Martin Pinter concede il bis: l’atleta del Centro sportivo Carabinieri fa sua anche la gara di domenica dopo la vittoria nella sprint in tecnica libera di sabato chiudendo in 28’17.8 con un margine di 5” sull’altoatesina Ylvie Folie (Carabinieri). Con un distacco di soli 6”1 si accomoda sul terzo gradino del podio la livignasca delle Fiamme Gialle Veronica Silvestri seguita da Stefania Corradini (Sottozero; +21”6) e Cristina Pittin (Esercito, 38”1). Al 6° posto la cuneese delle Fiamme Gialle Elisa Gallo con un ritardo di 42.9 dalla vincitrice.

E’ stato l’atleta di casa Luca Del Fabbro ad imporsi al maschile: l’atleta delle Fiamme Gialle ha vinto sul piemontese Lorenzo Romano (Carabinieri) con un vantaggio di 8” seguito da Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle; +25”7). A chiudere la top5 di categoria sono stati

Mikael Abram e Fabrizio Poli, entrambi del centro sportivo Esercito. Chiude al 12° posto e un ritardo di 1’43.7 dalla vetta il cuneese elle Fiamme Gialle Davide Ghio. Marit Folie fa sua la gara nella categoria Juniores: l’atleta del centro sportivo Esercito si è imposta in 28’21″4 e facendo letteralmente il vuoto dietro di sè. Marie Schwitzer chiude al 2° posto con un distacco di 1’02”6 ed è seguita da Romina Bachmann (Carabinieri) a 1’48”6 dalla

vincitrice. Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama) e Anna Valeria Canteri (Primiero) si classificano al 4° e 5° posto. Al maschile, tripletta targata Alpi Centrali con la vittoria di Gabriele Matli (Fiamme Gialle) che vince su Federico Pozzi (Fiamme Oro; +20”4) e

Davide Negroni (Fiamme Gialle; +28”6). Più attardati Luca Ferrari e Andrea Goss, entrambi del gruppo sportivo Fiamme Oro, che chiudono rispettivamente al 4° e 5° posto. Il cuneese del centro sportivo Carabinieri Alessio Romano chiude all’8° posto; più attardato Edoardo

Forneris (Esercito), 19°; al 21° posto si posiziona Gabriele Norbiato (Entracque Alpi Marittime). Nella categoria Aspiranti, Vanessa Cagnati (Fiamme Gialle) infila un altro successo dopo quello ottenuto nella sprint di sabato: la veneta classe 2007, recente vincitrice della medaglia d’oro nella staffetta mista all’EYOF di Bakuriani con i compagni Alice Leoni, Luca Pietroboni e Daniel Pedranzini, vince davanti a Caterina Milani (Val Biois) con un margine di soi 1”1. Terza piazza per la cuneese dello sci club Valle Stura Lucia Delfino a 26”4 dalla vetta. Ai piedi del podio Marta Bellotti (Carabinieri) seguita da Clara Facchini (Dolomitica), quinta. In gara anche la biatleta piemontese Alice Gastaldi che approfittando della pausa della Coppa Italia Fiocchi ha partecipato alle gare

friulane: l’atleta delle Fiamme Gialle ha chiuso al 10° posto. Daniel Pedranzini non sbaglia un colpo e si aggiudica anche la vittoria odierna: l’atleta delle Fiamme Gialle vince con il tempo finale di 24’21”4 con un margine di 51”3 su Luca Pietroboni (Sesvenna) e di 1’16”8

sul veneto Edoardo Trombetta (SkiCollege Veneto). Il piemontese Giacomo Barale (Entracque Alpi Marittime) e il trentino delle Fiamme Oro Thomas Maestri chiudono la top5 di categoria. 19ª e 20ª posizione per Leonardo Brondello (Valle Stura) e Filippo Massimino (Entracque Alpi Marittime).

BIATHLON – CAMPIONATI ITALIANI ARIA COMPRESSA: NELLE STAFFETTE DI BIONAZ GIORDANO, GROSSO, CARLETTO E PELLEGRINO, SCAPIN, RISSO SONO ORO U15; GIORDANO, LISCIANDRELLO JOEI E LIAM BRONZO U13

Al cospetto di nientepopodimeno che Martin Fourcade, si è svolta la seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di aria compressa a Bionaz. In una bellissima giornata di sole e con la presenza appunto del pluricampione francese, che ha osservato i giovani atleti in gara con molta attenzione, complice anche la presenza della nipote, anche lei partecipante alla prova odierna, i primi ad aprire il cancelletto di partenza sono stati i giovani delle categorie Ragazzi dove, al maschile, la vittoria è andata al Comitato Alpi Occidentali con la bella prestazione della squadra formata da Gioele Pellegrino, Elia Scapin e Giovanni Risso che hanno tagliato il traguardo dopo 32’0923 e preceduto la formazione valdostana dell’Asiva con Simone Goi, Xavier Brunod e Noah Desayeux staccati di 1’06”9. Terza piazza per il Trentino A con Francesco Ciarla, Michele Bertolini e Stefano Ganz che hanno chiuso con un ritardo di 1’17″2. Più attardate le altre formazioni piemontesi che hanno così concluso: 9° posto per AOC D con Nicolò Rosso, Giacomo Corte De Checco e Manuel Buttari, 11° AOC B con Martino Macario, Carlo Simon e Daniele Moreschini, 16° AOC C con Tommaso Occelli, Davide Marchisio e Fabio Dutto; 18ª piazza per Nicolò Faggio, Gabriele Torassa e Michele Goletto (AOC E). Al femminile, la vittoria, e il titolo, sono andati

all’Alto Adige con il terzetto formato da Mia Pedevilla, Emma Filippi e Lea Rainer che hanno hanno condotta una gara magistrale, mai in dubbio e sempre al comando e hanno chiuso in 31’42″2 davanti alle compagne di Alto Adige B formata da Dana Lilien Riba, Martha Bacher e Alice Mantovani (+2’38″6). Medaglia di bronzo per il Friuli Venezia Giulia di Margherita Quinz, Teresa Stoffie e Emma Grandelis a 4’21″3 dalle vincitrici. Desiree Aime, Ana Maria Neagu e Rachele Quaranta, terzetto di AOC A, hanno terminato la loro fatica al 9° posto.

Gabriele Carrara, Daniel Dagostin e Filippo Giovanni Guadagnini si mettono al collo la medaglia dal metallo più pregiato: la squadra trentina chiude in 36’49”2 ed è davanti all’Alto Adige A di Felix Brunner, Luca Aricò ed Elia Steinkasserer con un distacco di soli 5”7.

La medaglia di bronzo va ad Alpi Occidentali A con Jonathan Giordano, Joei Lisciandrello e Liam Liscindrello che per circa tre quarti di gara hanno combattuto per il primo posto salvo poi incappare in qualche errore di troppo nell’ultimo poligono. Ai piedi del podio si ferma AOC B di Tiago Ghibaudo, Andrea Quaranta e Luca Fulcheri che hanno chiuso a 1’45”7 dai vincitori. Qualche errore di troppo al poligono hanno fatto fermare Lorenzo Crimaldi, Thomas Audisio e Lorenzo Salvagno (AOC C) al 12° posto. 19ª piazza per Pietro Parola, Gabriele Siccardi e Matteo Parola (AOC D) seguiti da AOC E di Thomas Quaranta, Mattia Bagnis e Tommaso Merana. Sorrisi per il Piemonte dove al femminile Cloe Giordano, Giada Grosso ed Elena Carletto (40’54”7) vincono davanti all’Alto Adige di Eva Hilbert, Lena Spechtenhauser e Anna Wolf con un margine di un solo decimo. Heidi Debertolis, Alessandra Baggetto ed Emma Antonelli, con un ritardo di 1’13”7, si aggiudicano la medaglia di bronzo. Beatrice Lai, Ludovica Giordanengo e Alice Ballario (AOC B) e Lodovica Raineri, Dho Letizia e Alice Tomasin (AOC C) chiudono rispettivamente al 15° e 19° posto.

cs