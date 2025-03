Atletica Mondovì, tanti impegni nel fine settimana con le competizioni di Bra, Bologna e Roma

1° marzo – Bra – Biathlon ragazzi

Sabato 1° marzo, si è svolta a Bra l’ultima manifestazione indoor del calendario piemontese nuovamente dedicata alle categorie giovanili, ragazzi e ragazze (2012 – 2013) ed esordienti A (2014 e 2015): bella prova del gruppo dell’Atletica Mondovì.

Nel biathlon esordienti con oltre 40 partecipanti Letizia Siciliano chiude al 9° posto generale con 8”36 nei 50 piani, Letizia Raineri 20° con 8”66, mentre nei maschi Giovanni Gagino con 8”43 si piazza al 22° posto. Per i tre del Polo di Ceva davvero un bell’esordio.

Come sempre grande partecipazione anche nella categoria superiore con oltre 70 iscritti in ogni prova. Nella categoria ragazze interessanti miglioramenti per Isabel Santana Nunez che scende sia nei 60 piani 9”38 (15ª), che nei 60hs 11”47 (14ª). Podio solo, sfiorato e molte conferme nella categoria ragazzi, con il cebano Nicolò Marenco 5° sui 60 metri con 8”58, seguito da Giacomo Renesto 8”65 (8°), Francesco Bruno 8”84 (13°), Federico Bruno 8”92 (16°), Noah Leone 8”98 (18°), Rayan Bruno 9.04 (21°), Giacomo Murizzasco 9.08 (22°) e Mattia Rossi 9”34 (34°).

Nei 60hs ottima prova di squadra: il migliore dei monregalesi è Giacomo Renesto che chiude la finale B all’8° posto in 10”35; finale sfiorata invece per il trio composto da Francesco Bruno con 9”54 (11°), Leone Noah 10”56 (12°), Mattia Rossi 10”67 (13°).

Bene anche gli altri esordienti sulla specialità Rayan Bruno 11”08 (22°) e Federico Bruno 11”38 (30°).

Da segnalare anche l’11° posto dello stesso Giacomo Renesto a Verbania, il giorno seguente domenica 2 marzo in occasione dei campionati Regionali giovanili di Cross, dove ha coperto i 1.200 metri riservati alla categoria ragazzi con un ottimo 4’16” dopo una gara molto combattuta spalla spalla tra i migliori del Piemonte.

Si conclude così la stagione indoor e di corsa campestre, almeno per le categorie giovanili. Per ragazzi e ragazze gli ultimi risultati confermano il buono lavoro svolto da Pietro Migliore ed Edoardo Giani su Mondovì, da Michele Aimo sul polo di Carrù e dallo stesso Giani con il supporto di Raffaele De Marco sul polo di Ceva.

Bologna – 2 Marzo – Bologna Marathon

Laura Restagno 5ª assoluta sulla 21 km

Grande successo per l’edizione 2025 della “Bologna Marathon” con oltre 10.000 partenti su tutte le distanze. Nella mezza maratona la portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha concluso la sua fatica in 1h21’08” a soli 5 minuti dalla vincitrice Marika Accorsi del Cus Parma. Per la 28enne che lungo la stagione si divide tra sci di fondo e atletica, un buon progresso rispetto al precedente personale (1h22’16”) fatto registrare a Verbania lo scorso 3 novembre.

Roma – 2 Marzo – 50ª Roma Ostia 21 km

Un quartetto dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo era presente domenica alla 50esima “Eurospin RomaOstia Half Marathon”: una partecipatissima 21 km, dall’Eur passando per tutta la Cristoforo Colombo fino al mare, con oltre 13.000 atleti al Via.

Finisher per i monregalesi Andrea Gandolfi in 1h47’48, Michele Pianetta 1h53’02”, Vera Bertolino 2h27’52” e Sabina Turco 2h33’21”.

