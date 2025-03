Serie D: “sotto il segno” di Giallombardo e Perseu, il Bra vince 2-1 con la Cairese

La forza della capolista è Bra-Cairese 2-1. Perchè? Perchè in un momento di “difficoltà calcistica” con il provvisorio vantaggio dei savonesi (arrivato, però, con un’autorete ndr), la squadra si è compattata, ha trovato il pari con Giallombardo e il rigore del sorpasso con Perseu. Un segnale forte per sé stessi, per l’ambiente giallorosso e per tutto il girone A, oggi pomeriggio all’Attilio Bravi. Il Bra sale e vola a quota 68 punti, mettendosi alle spalle il “beffardo” 1-1 interno (di domenica scorsa) con il Chieri. Andiamo in cronaca.

PRIMO TEMPO

Bra-Cairese è iniziata! I ragazzi di Fabio Nisticò sono in campo in “total black” con richiami sociali; savonesi dell’ex bomber Marco Nappi nel consueto gialloblù. Si arriva al 20esimo: Giorcelli rimane a terra dopo un contrasto e accusa un fastidio al ginocchio destro. Al suo posto ecco Legal. 0-1 Cairese al 24′: da calcio d’angolo sul primo palo di Oubakent (forte e teso), molto sfortunato il colpo di testa del capitano Tos e autorete. “Doccia fredda” per la capolista al primo tiro in porta dei liguri, in una gara fin qui equilibrata. Ci prova Tuzza su calcio piazzato dai 25 metri al 33′, destro alto sopra la traversa. Bra-Cairese 1-1: da situazione d’angolo, la palla arriva a Giallombardo fuori area e da circa 20 metri scarica sotto la traversa un destro fulmineo (38′). Due minuti più tardi, lo scatenato Giallombardo viene atterrato in area ed è rigore. Dagli 11 metri Perseu insacca (41′) e Bra-Cairese è 2-1. “Ribaltone” della capolista. All’intervallo è 2-1.

SECONDO TEMPO

Ripreso il match con leggero ritardo (15,34). In area di casa colpisce Federico col destro al 9′, conclusione che trova l’esterno della rete. Tuzza (22′) si accentra e lascia partire un destro dei suoi, a fatica Cangane si rifugia in angolo. Azione insistita del Bra sul binario sinistro, Minaj riceve e prova il destro rasoterra sul palo lontano, out di poco al 27esimo. Ancora un generosissimo Minaj alla mezz’ora, serpentina e sfera ad Aloia e poi a Tuzza in area piccola, destro che finisce fuori e 3-1 sfiorato. Si arriva ai 5 minuti di recupero, ma finisce tutto così e al fischio finale vi è spazio per cori e abbracci con la tifoseria organizzata di casa.

Le foto di Bra-Cairese, su gentile concessione di Andrea Lusso: CLICCA QUI

TABELLINO

Bra: Ribero, Cannatelli (25′ st Omorogbe), Tos, Sganzerla, Giallombardo, Tuzza, Pautassi, Giorcelli (20′ pt Legal), Rosa (20′ st Aloia), Minaj (44′ st Gerbino), Perseu (37′ st M. Zanon).

A disp: Ariello, Aloia, Sangare, Chiabotto, Capraro.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Cairese: Cangane, Boveri, Anselmo, Sokhna (10′ st Garcia), Biancheri, Oubakent (31′ st Diagne), Castiglia (10′ st Fernandez), Bellotti, Ngamba, Vignaroli, Federico (36′ st Turone).

A disp: T. Zanon, Lartey, Prina, Castellano, Chiarlone.

Allenatore: Marco Nappi.

Arbitro: Giannì di Reggio Emilia (assistenti: Mongelli di Chieti e Cristin di Basso Friuli).

Marcatori: 24′ pt autorete Tos (C), 38′ pt Giallombardo (B), 41′ pt rig. Perseu (B).

Note: pomeriggio soleggiato e gradevole, terreno di gioco in condizioni accettabili; circa 400 spettatori. Ammoniti Legal, Ribero, Pautassi, Aloia (B), Castiglia, Sokhna, Vignaroli, Anselmo (C).