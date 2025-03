SERIE D LIVE: Il Saluzzo serve il bis e affonda il Borgaro in classifica. RIVIVI LA DIRETTA

Nel 30° turno del campionato di Serie D (Girone A), il Saluzzo ospita il Borgaro Nobis all’ “Amedeo Damiano”. Tra le due formazioni ci sono momentaneamente 19 lunghezze con i “Granata”, padroni di casa a 37 punti, mentre i Borgaresi sono ultimi in classifica con 18 punti. Segui la DIRETTA testuale dalle 14.30.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SALUZZO-BORGARO NOBIS

Saluzzo: Vendramini, Magnaldi, Gergi, Caldarola, D’ Arcangelo, Maugeri, Scotto, Di Cesare, Castineira, Milia, Vaiarelli. A disp. Fiorenza, Allasina, Kone, Birtolo, Vada, Di Salvatore, Milan, Carrino, Orlando. Vice All. Pastore Vincenzo

Borgaro Nobis: Ighodalo, Bongiovanni, Montesanto, Borin, Soplantai, Cassetta, Taraschi, Mosca, Albisetti, Zunino, Ferram. A disp. Marcone, Perinetti, Tridico, Bove, Zani, Massari, Brunod. All. Lapiccirella Raffaele

Arbitro: Aureliano Francesco sez. Rossano

Assistenti: Celsetino Angelo sez. Reggio Calabria e Gigliotti Giovanni sez. Cosenza

Partita che inizierà con qualche minuto di ritardo in seguito a delle riparazioni alla rete della porta.

Ora di inizio: 14:33

Saluzzo in campo con completo giallo e schierato con un 4-4-2 con la coppia davanti Castineira – D’ Arcangelo, Borgaro Nobis in completo blu e in campo con un 4-3-3 con il tridente Ferram – Zunino – Taraschi.

1′ Darcangelo ci prova subito girandosi bene nell’ area piccola, ma spara altissimo

5′ Castineira gran bel tiro dal limite dell’ area, dopo una bella azione costruita con Maugeri. Pallone che però viene saggiamente parato da Edo Gerald.

9′ VAIARELLI PERICOLOSO, dopo una grande cavalcata di Caldirola sulla destra serve Vaiarelli in posizione centrata, il quale calcia forte e ben angolato, ma ancora una volta Edo Gerald si butta bene e salva in corner.

Borgaro che adesso cerca di fermare le ripartenze saluzzesi sulla linea della tre-quarti prendendo bene le misura al temibile Castineira.

18′ GOOOOOOOOOL GONZALO CASTINEIRA, incredibile azione dell’ argentino servito alla perfezione da Milia, controllo magnifico e con un veloce sombrero salta Soplantai e indemoniato salta anche Edo Gerald uscito in anticipo e a porta vuota se la alza e di ttesta mette in rete.

Saluzzo che continua a tenere palla in avanti e sopratutto concededendo poco al Borgaro Nobis che dopo 26 minuti di gioco non ha ancora tirato in porta.

27′ Scotto da fuori area prova la gran botta, ma Edo Gerald si tuffa bene e blocca sicuro.

Borgaro che adesso prova a salire in maniera più compatta,, ma con qualche difficoltà dietro a tenere i contropiedi fulminei di Castieira.

36′ Caldarola non si intende bene con Vendramini e il pallone finisce sulla sinistra nei piedi di Taraschi, azione che però viene fermata per un fallo di Zunino in area.

44′ CLAMOROSO SALUZZO, tutto parte da un grandissimo stop dal fondo di Castineira che riesce a mettere in mezzo un traversone teso per Maugeri, che però colpisce e male e pallone che carambola sullla testa di Milia e la palla esce di poco alto sopra la traversa.

FINISCE IL PRIMO TEMPO, con il Saluzzo che vince 1-0 ai danni del Borgaro Nobis, formazione ospite non pervenuta, realizzando 0 tiri in porta, ma crescendo negli ultimi minuti costruendo una manovra più solida e compatta. Saluzzo che dopo una grande mezz’ora, adesso cerca di gestire il possesso palla.

INIZIO SECONDO TEMPO

Squadre che ritornano in campo senza nessun cambio

7′ Esce Borin entra Zani per il Borgaro Nobis

Partita che adesso sembra aver trovato un giiusto equilibrio, con i padroni di casa che continuano a tenere il pallino del gioco.

11′ Grande penetrazione in area di Caldarola in mezzo all’ area piccola, ma all’ ultimo istante serve sulla destra rapido Castineira, che però perde l’ attimo e colpisce male con il pallone che finisce fuori.

15′ Esce Taraschi entra Bove per i Borgaresi

17′ ammonito Milia per simulazione, dopo uno scontro in area con Montesanto e Soplantai

19′ Esce Albisetti entra Brunod per i Borgaresi

21′ Esce Milia e Vaiarelli entra Allasina e Kone

Saluzzo che adesso sembra però un pò troppo statico nel gestire il giro palla, mentre i Borgaresi più rapidi e veloci nel creare, grazie anche alle diverse sostituzioni effetuate dall’ allenatore di seconda Lapiccirella.

26′ Esce Montesanto entra Perinetti per il Borgaro

29′ Esce Maugeri entra Birtolo per il Saluzzo

Brunod sembra aver dato la spinta giusta ai Borgaresi in avanti, ma salendo troppo in avanti lasciano importanti spazi dietro, dove il neo-entrato Kone è sempre pronto a partire.

29′ Di Cesare sulla sinistra mette un bel traversone in mezzo per Castineira che prova a tuffarsi di testa e il pallone esce però a lato.

32′ Ammonito Cassetta

33′ GOOOOOOL SALUZZO RADDOPPIA, Kone sulla sinistra si addentra bene e crossa in mezzo, dove in rincorsa arriva Magnaldi che stacca alto e di testa insacca in rete il palllone del raddoppio.

34′ Esce Cassetta entra Massari per il Borgaro

35′ Esce D’ Arcangelo entra Di Salvatore per il Saluzzo

38′ Esce Castineira ed entra Vada, ultima sostituzione per i granata

40′ primo e unico tiro in porta del Borgaro con una punizione diretta di Bove dai 25 metri, pallone che però finisce tranquillamente nelle mani di Vendramini.

43′ Ammonito Gjergji e Borgaro che conquista un ottima punizione al limite spostata sulla sinistra.

44′ PERICOLOSO BONGIOVANNI, esecuzione tesa e bassa con Vendramini che ci arriva, ma non trattiene rischiando di far ripartire il Borgaro, ma l’ attento Caldarola protegge bene e permette al portiere di Saluzzo di bloccare con fermezza.

4 min di recupero

FINISCE 2-0 TRA SALUZZO E BORGARO NOBIS