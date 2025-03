Serie D LIVE: “RIBALTONE” DELLA CAPOLISTA, BRA-CAIRESE 2-1! RIVIVI LA DIRETTA

Undicesima giornata di ritorno del girone A di Serie D: all’Attilio Bravi di Bra (oggi dalle ore 14,30) si gioca Bra-Cairese. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!

FORMAZIONI e TABELLINO

Bra: Ribero, Cannatelli (25′ st Omorogbe), Tos, Sganzerla, Giallombardo, Tuzza, Pautassi, Giorcelli (20′ pt Legal), Rosa (20′ st Aloia), Minaj (44′ st Gerbino), Perseu (37′ st M. Zanon).

A disp: Ariello, Aloia, Sangare, Chiabotto, Capraro.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Cairese: Cangane, Boveri, Anselmo, Sokhna (10′ st Garcia), Biancheri, Oubakent (31′ st Diagne), Castiglia (10′ st Fernandez), Bellotti, Ngamba, Vignaroli, Federico (36′ st Turone).

A disp: T. Zanon, Lartey, Prina, Castellano, Chiarlone.

Allenatore: Marco Nappi.

Arbitro: Giannì di Reggio Emilia (assistenti: Mongelli di Chieti e Cristin di Basso Friuli).

Marcatori: 24′ pt autorete Tos (C), 38′ pt Giallombardo (B), 41′ pt rig. Perseu (B).

Note: pomeriggio soleggiato e gradevole, terreno di gioco in condizioni accettabili; circa 400 spettatori. Ammoniti Legal, Ribero, Pautassi, Aloia (B), Castiglia, Sokhna, Vignaroli, Anselmo (C).

PRIMO TEMPO

Bra-Cairese è iniziata! I ragazzi di Fabio Nisticò sono in campo in total black con richiami sociali; savonesi dell’ex bomber Marco Nappi nel consueto gialloblù.

10′: ritmi vertiginosi in questi primi scambi. Rosa va di tacco in area per Pautassi, la difesa ospite intercetta e spazza via;

20′: Giorcelli rimane a terra dopo un contrasto e accusa fastidio al ginocchio destro. Al suo posto ecco Legal;

24′: Bra-Cairese 0-1! Da calcio d’angolo sul primo palo di Oubakent (forte e teso), sfortunatissimo colpo di testa del capitano Tos e autorete. “Doccia fredda” per la capolista al primo tiro in porta dei liguri, in una gara fin qui equilibrata.

33′: ci prova Tuzza su calcio piazzato dai 25 metri, destro alto sopra la traversa;

38′: Bra-Cairese 1-1! Da situazione d’angolo, la palla arriva Giallombardo fuori area e da circa 20 metri scarica sotto la traversa un destro fulmineo.

40′: lo scatenato Giallombardo viene atterrato in area ed è rigore per i giallorossi. Dagli 11 metri Perseu insacca (41′) e Bra-Cairese è 2-1! La capolista ribalta tutto;

3 minuti di recupero;

Bra-Cairese 2-1 e intervallo all’Attilio Bravi.

SECONDO TEMPO

Ripreso il match con leggero ritardo (15,34);

9′: in area colpisce Federico col destro, conclusione che trova l’esterno della rete;

22′: Tuzza si accentra e lascia partire un destro dei suoi, a fatica Cangane si rifugia in angolo;

27′: azione insistita del Bra sul binario sinistro, Minaj riceve e prova il destro rasoterra sul palo lontano, out di poco;

30′: ancora un generosissimo Minaj, serpentina e sfera ad Aloia e poi a Tuzza in area piccola, destro che finisce fuori e 3-1 sfiorato!

40′: il Bra stringe i denti e controlla il risultato;

sono 5 i minuti di recupero;

48′: Legal si spinge in attacco, destro “secco” e Cangane para in 2 tempi;

TRIPLICE FISCHIO ALL’ATTILIO BRAVI, la capolista Bra batte la Cairese 2-1 e riprende il suo percorso verso “il sogno”!