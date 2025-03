Dialoghi intorno all’8 marzo: al centro il tema della violenza sessuale e dei disequilibri di potere nel giappone contemporaneo

La rassegna Mondovisioni, che porta a Cuneo per la prima volta documentari d’impatto su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival da CineAgenzia e dal settimanale Internazionale e proposti in esclusiva per l’Italia, martedì 11 marzo alle 20,30 proporrà il suo quarto appuntamento al cinema Monviso (via XX Settembre 14). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti a partire dalle 20,15. Mondovisioni è promossa da Noau | officina culturale, realtà cuneese attiva negli ambiti della valorizzazione, dell’innovazione e del welfare culturale, in collaborazione con Andrea Ceraso, filmmaker e formatore cuneese. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Cuneo. Partner della proiezione di marzo, mese dedicato alle donne e alle questioni di genere, è la cooperativa sociale Fiordaliso, che da anni si occupa della tutela e del supporto delle persone in stato di bisogno, con particolare attenzione a minori, famiglie e donne nel Cuneese.

Black Box Diaries racconta la storia della scrittrice e documentarista giapponese Shiori Ito, che in questo film parla apertamente dell’esperienza dello stupro subito nel 2017 e della sua battaglia per cambiare le antiquate leggi giapponesi sulla violenza sessuale. Determinata a dare l’esempio ad altre vittime, Shiori porta avanti il suo caso, pubblica un libro autobiografico di successo, e realizza questo film: diretto da lei stessa con filmati privati della sua terribile esperienza, Black Box Diaries cattura il suo tumultuoso, straziante e infine trionfale viaggio, rivelando il prezzo umano e sociale da pagare quando si subisce l’attacco congiunto di politica, media e social network. Nel ruolo di vittima e allo stesso tempo di reporter che indaga sul proprio caso, Shiori combatte per un epocale cambiamento sociale, e per sopravvivere.

Alla proiezione seguirà un dialogo tra Eva Garelli, operatrice antiviolenza della cooperativa Fiordaliso, e Elena Miglietti, giornalista, scrittrice, speaker radiofonica e docente alla Scuola Holden di Torino in diverse discipline. Da sempre vicina alle questioni legate alla parità di genere, è responsabile per il Piemonte di GiULiA, l’associazione di giornaliste che si batte per un linguaggio privo di stereotipi. La proiezione di Black Box Diaries innescherà dunque una discussione su quanto la violenza di genere e i disequilibri di potere siano tematiche su cui è ancora necessario fermarsi a riflettere a partire dal nostro Paese. Un invito a riconoscere stereotipi e violenza, per far sì che le vittime non si sentano mai sole.

La rassegna Mondovisioni proseguirà martedì 8 aprile con Democracy Noir,documentario che indaga sul senso della Resistenza nel nostro tempo con la storia di tre donne in lotta per denunciare le bugie e la corruzione del governo ungherese di Viktor Orbán. Martedì 13 maggio, infine, la chiusura con la proiezione di Union, documentario che ripercorre la nascita della prima sede sindacalizzata di Amazon negli Stati Uniti.

