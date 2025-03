SERIE D – Castineira incanta, Magnaldi chiude: il Saluzzo doma il Borgaro Nobis 2-0

Nel 30° turno del Girone A di Serie D, allo stadio A. Damiano di Saluzzo. I padroni di casa “Granata” hanno messo in mostra la propria forza dominando il Borgaro Nobis per 2-0, una prestazione che ha confermato la solidità e la determinazione dei granata in un momento chiave della stagione. La partita, che ha visto i granata partire in vantaggio grazie a una magia di Castineira e il raddoppio chiuso da Magnaldi, è stata caratterizzata da azioni spettacolari e un ritmo di gioco incisivo, nonostante il ritardo iniziale dovuto a riparazioni alla rete della porta.

Primo tempo:

Castineira show: sombrero e gol da urlo per il vantaggio granata

Saluzzo padrone del campo, Borgaro non pervenuto nei primi 45′

Fin dai primi minuti, il Saluzzo ha cercato di imporsi con un pressing alto e una velocità nelle ripartenze. All’1’, D’Arcangelo ha tentato una prova di tiro nell’area piccola, ma la sfera ha preso una traiettoria troppo alta. Già al 5’ Castineira ha mostrato il suo fiuto da gol con un tiro dal limite dell’area, costruito magistralmente da Maugeri, che però è stato prontamente neutralizzato dal portiere Edo Gerald.

Il pericolo non si è fatto attendere: al 9’ Vaiarelli, frutto di una cavalcata in diagonale di Caldarola, ha messo in difficoltà il Borgaro con un tiro ben angolato, salvato ancora una volta da un Edo Gerald attento. La squadra di casa ha continuato a dettare i ritmi del gioco, impedendo al Borgaro Nobis di organizzare azioni pericolose nonostante alcune fatiche nel fermare le ripartenze del temibile Castineira.

Il momento clou del primo tempo si è verificato al 18’: un’azione in cui Milia ha servito un pallone perfetto per l’argentino Gonzalo Castineira. Con un controllo di classe e un rapido sombrero, Castineira ha superato Soplantai e il portiere uscito in anticipo, segnando un gol spettacolare che ha fatto esplodere l’entusiasmo sugli spalti. Da quel momento, il Saluzzo ha continuato a dominare il possesso, costringendo il Borgaro a subire l’azione senza riuscire a concretizzare alcun pericolo, tanto da non registrare tiri in porta nei primi 26 minuti di gioco.

Nel finale del primo tempo, il Saluzzo ha intensificato il possesso palla, mentre il Borgaro cercava disperatamente di costruire manovre compatte, pur restando sempre un passo indietro rispetto alla solidità organizzativa dei padroni di casa.

Secondo tempo:

Magnaldi di testa chiude i conti, il Saluzzo gestisce e vince

Borgaro in crescita nella ripresa, ma troppo poco per impensierire Vendramini

La ripresa si apre con le due squadre che tornano in campo senza cambi. Il Saluzzo continua a mantenere il controllo del gioco, ma il Borgaro appare più compatto e cerca di guadagnare metri. Al 60′ di gioco, il Borgaro effettua le prime sostituzioni per cercare maggiore incisività in avanti, mentre il Saluzzo mantiene un atteggiamento più accorto, gestendo il possesso. La partita resta equilibrata, ma i granata danno la sensazione di poter colpire in qualsiasi momento grazie alle rapide transizioni offensive. Al 78’, l’episodio che chiude definitivamente il match: Kone, entrato pochi minuti prima, sfonda sulla sinistra e pennella un cross perfetto in area. Magnaldi si inserisce con i tempi giusti e, con un colpo di testa potente, insacca alle spalle di Edo Gerald, firmando il 2-0 che spegne le speranze del Borgaro. Negli ultimi 15 minuti, il Borgaro tenta una timida reazione e all’85’ trova il suo primo e unico tiro in porta con una punizione di Bove dai 25 metri, ma Vendramini blocca senza problemi. Al 90’ il Borgaro ci prova ancora su calcio piazzato con Bongiovanni, il cui tiro basso e teso viene respinto dal portiere granata con qualche difficoltà, prima che Caldarola protegga il pallone e allontani il pericolo. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria meritata del Saluzzo per 2-0. Una prestazione convincente della squadra granata, che ha controllato il match con personalità e qualità, mentre il Borgaro Nobis, nonostante una ripresa più combattiva, non è mai riuscito a impensierire seriamente la difesa avversaria.

TABELLINO

SALUZZO – BORGARO NOBIS 2-0

Reti: 18′ Castineira (S), 78′ Magnaldi (S)

Ammoniti: 62′ Milia (S), 77′ Cassetta (B), 88′ Gjergi (S)

Saluzzo: Vendramini, Magnaldi, Gjergji, Caldarola, D’ Arcangelo (80′ Di Salvatore), Maugeri (74′ Birtolo), Scotto, Di Cesare, Castineira (83′ Vada), Milia (66′ Allasina), Vaiarelli (66′ Kone). A disp. Fiorenza, Milan, Carrino, Orlando. Vice All. Pastore Vincenzo

Borgaro Nobis: Ighodalo, Bongiovanni, Montesanto (71′ Perinetti), Borin (52′ Zani), Soplantai, Cassetta (79′ Massari), Taraschi (60′ Bove), Mosca, Albisetti (64′ Brunod), Zunino, Ferram. A disp. Marcone, Tridico. All. Lapiccirella Raffaele

Arbitro: Aureliano Francesco sez. Rossano

Assistenti: Celsetino Angelo sez. Reggio Calabria e Gigliotti Giovanni sez. Cosenza