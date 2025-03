Biathlon: cuneesi in luce ai Campionati Italiani di aria compressa

Prima giornata di gara dei Campionati Italiani di aria compressa a Bionaz, in Valle d’Aosta: sulla pista Dzovennoz del centro fondo e biathlon oltre 200 atleti si sono sfidati per conquistare l’ambito titolo in palio nell’individuale.

La più veloce nella categoria Allievi U15 a percorrere i 6km è stata l’altoatesina Anna Wolf (Anterselva) che ha tagliato il traguardo in 23’15.7 e due errori nell’ultima sessione di tiro (0-0- 0-2) lasciandosi alle spalle la piemontese Cloe Giordano (Entracque Alpi Marittime) con un margine di 21.7 e un errore in più rispetto la Wolf (2-0-1-0). Medaglia di bronzo per Eva Hilber (Anterselva) che con una prova perfetta al poligono chiude a 37.5 dalla vincitrice.

Top15 per Alice Ballario (Entracque Alpi Marittime) che commette tre errori totali (1-0-1-1) e chiude all’11° posto e Lodovica Ballario (Valle Ellero) che con un solo errore (0-0-1-0) termina al 13° posto. Più attardate le altre piemontesi in gara che hanno così chiuso: 25ª Giada Grosso (Entracque Alpi Marittime), 26ª Elena Carletto (Entracque Alpi Marittime), 30ª Beatrice Lai (Entracque Alpi Marittime), 31ª Ludovica Giordanengo (Entracque Alpi Marittime), 50ª Letizia Dho (Valle Ellero), 53ª Alice Tomasin (Valle Stura).

Gabriele Carrara (Fondo Val di Sole) è il campione italiano: l’atleta trentino, con due errori complessivi al poligono (1-1-0-0; 25’30.7), fa il vuoto dietro di sè e un margine di 50″9 sul piemontese Liam Lisciandrello (Valle Pesio, 0-1-1-0) mentre il friulano Luca Colle Wincler si è presa la medaglia di bronzo (Camosci, 0-2-0-0), staccato di 2’10″2. Ai piedi del podio si ferma Jonathan Giordano (Entracque Alpi Marittime) che commette cinque errori totali al poligono (1- 1-2-1) e accumula così’ un ritardo di 2’10.6 dal vincitore. Top 10 per Luca Fulcheri (Valle Ellero) che termina la sua prova al 7° posto, mentre appena fuori dai migliori 10 si posizione Tiago Ghibaudo (Valle stura9, 11°).

Quattro errori nella prima serie di tiro pregiudicano dall’inizio la prova di Joei Lisciandrello (Valle Pesio) che chiude così al 20° posto. 27° e 28° posto ad appannaggio dei portacolori dello sci club Entracque Alpi Marittime, Thomas Audisio e Lorenzo Crimaldi. Gli alti cuneesi in gara: 30° Gabriele Siccardi (Valle Stura), 32° Andrea Quaranta (Entracque Alpi Marittime), 46° Pietro Parola (Valle Stura), 47° Lorenzo Salvagno (Valle Pesio), 51° Mattia Bagnis (Valle Ellero), 58° Thomas Quaranta (Entracque Alpi Marittime), 64° Matteo Parola (Valle Stura), 67° Tommaso Merana (Valle Stura).

Nella categoria Ragazzi U13, Nicolò Piller Cottrer (Camosci) con due errori nell’ultima sessione di tiro (0-0-2) chiude in 17’18.3 e un margine di 35″7 su Elia Scapin (Entracque Alpi Marittime), perfetto al poligono, e 1’06″3 sull’altro piemontese Gioele Pellegrino (Entracque Alpi Marittime, 1-0-0). Giovanni Risso (Entracque Alpi Marittime) chiude con un buon 6° posto e quattro errori totali, mentre Nicolò Rosso e Fabio Dutto, entrambi dello sci club Entracque Alpi Marittime, chiudono rispettivamente al 10° e 11° posto. Più attardati gli altri cuneese in gara che hanno così concluso: 23° Martino Macario (Entracque Alpi Marittime), 25° Tommaso Occelli (Valle

Stura), 29° Alex Demichelis (Entracque Alpi Marittime), 30° Manuel Buttari (Entracque Alpi Marittime), 32° Carlo Simon (Valle Stura), 35° Davide Marchisio (Entracque Alpi Marittime), 44° Giacomo Corte De Checco (Entracque Alpi Marittime), 52° Michele Goletto (Valle Stura), 55° Gabriele Torassa (Valle Pesio), 57° Nicolò Faggio (Valle Pesio). Jacquelin Bagnod (Torgnon) vince al femminile: 15’21″0 il tempo che ha permesso alla valdostana di imporsi davanti al folto all’altoatesina Mia Pedevilla (Anterselva, 1-0-0) seconda a 12″9 e su Lia Rainer (Ridanna, 0-1-1), terza a 31″2. Il 4° e 5° posto ancora ad appannaggio dell’Alto Adige con Emma Filippi (Anterselva) e Martha Bacher (Rein). La prima piemontese è Desiree Aime (Entracque Alpi Marittime) che chiude la sua fatica al 28° posto. Rachele Quaranta (Entracque Alpi Marittime) e Ana Maria Neagu (Entracque Alpi Marittime) chiudono rispettivamente al 37° e 41° posto.

