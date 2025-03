“Verso VENTOTENE Storie di donne e uomini antifascisti”

Soggetto proponente: Ratatoj aps, da una idea dell’ANPI di Fossano

Coordinatore e referente Sandro Capellaro

Partner:

Comune di Saluzzo – Assessorato alla Cultura e alla Scuola;

Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della Provincia di

Cuneo; ANPPIA Cuneo – Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani

Antifascisti; Comitato Arci Cuneo Asti aps; Sindacato CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro; ANPI Provinciale Cuneo- Associazione Nazionale Partigiani d’Italia;

Fondazione Nuto Revelli Cuneo.

Con il Patrocinio del Comune di Saluzzo

Venerdì 7 marzo 2025 ore 17,00

Seminario e Inaugurazione della Mostra “Ribelli al Confino”

Sala Tematica del Quartiere

Intervengono in presenza Franco Demaria – Sindaco di Saluzzo; Domenico Ravetti – Vice Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte e Presidente Comitato Resistenza e Costituzione – Regione Piemonte; Anthony Santilli – Storico e autore della Mostra; Anna Graglia – ANPPIA Cuneo; Paolo Allemano – ANPI Provinciale; Marco Revelli – Fondazione Nuto Revelli; Livio Berardo – ex Presidente Istituto Storico della Resistenza – Cuneo

Intervengono in Collegamento: Luciana Castellina – Presidente onoraria ARCI Nazionale;

Maurizio Landini – Segretario Nazionale Sindacato CGIL.

Modera – Sandro Capellaro

L’isola di Ventotene ha ospitato la cittadella confinaria più importante d’Italia.

Tra tutte le isole di confino gradualmente assunse un ruolo fondamentale, fino

a quando nel 1939 vi fu costruita una Cittadella confinaria, formata da 12

padiglioni, di cui uno dedicato alle donne, uno all’infermeria e uno per i

tubercolotici. Erano pensati per accogliere tra i 700 e gli 800 confinati. In

realtà negli anni successivi vennero stipati molti più detenuti. In tutto dal 1926

al 1943 Ventotene ospita oltre 2300 confinati, di cui una sessantina erano

donne, spesso con i propri figli.

Per condannare un oppositore politico il Tribunale Speciale necessitava di un processo e di una sentenza. Per mandarlo al confino, no. Il confino di polizia era una misura molto più flessibile e snella nelle procedure.

Non erano necessarie prove, bastava il semplice sospetto sulla base di

denunce anche anonime.

Ventotene è stata definita“quasi uno scoglio” da Umberto Terracini e Ernesto Rossi di lei ha scritto che “più che un’isola è una barca”. Infatti è lunga meno di due chilometri e larga fra 200 e 800 metri. Non facile da abitare certamente, quasi brulla, priva di sorgenti di acqua, con una costa frastagliata e rocciosa, esposta per alcuni mesi all’anno alla furia

del vento e del mare.

Ma da luogo di isolamento e di umiliazione si trasformò in luogo di testimonianza e di riscatto per tutti coloro che decisero di non rassegnarsi, di non mollare, di continuare a difendere con dignità le proprie idee e di continuare ad opporsi alla violenza del regime fascista…

Qui nacque infatti il Manifesto di Ventotene che aveva come titolo originale “Per un’Europa libera e unita” scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni con il contributo di altri confinati, tra cui anche Ursula Hirchmann, compagna di Eugenio Colorni.

Per sua esplicita volontà qui riposano le ceneri di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell’Unità Europea.

Il Progetto è iniziato già a settembre con Antonella Tarpino e il suo bel libro Memoranda, poi a ottobre con Gianni Oliva che ha presentato il suo volume “45 milioni di antifascisti” e a novembre con Silvia Bevilacqua e il libro “Dall’isola I Quaderni di Ventotene”.

Il viaggio a Ventotene concluderà il Progetto e avrà luogo dal 4 al 7 aprile, le

iscrizioni si sono ormai concluse presso la Esse Viaggi i partecipanti da Saluzzo

sono 52 (+3 che raggiungeranno Formia con i loro mezzi).

E’ previsto domenica 6 aprile un momento istituzionale con il Comune di Ventotene e la deposizione di un omaggio floreale presso l’Installazione posta dinanzi al Muro della Cittadella confinaria, i cui padiglioni purtroppo furono definitivamente abbattuti nel 1980. L’Installazione, realizzata dall’ ANPPIA a ricordo di un luogo della memoria completamente cancellato, fu inaugurato il 2 giugno 1978.

Il testo scritto sulla lapide è di Umberto Terracini:

“Nella breve chiusa cerchia, delle su scogliere battute dal mare, Ventotene, umiliata

dalla dittatura a luogo di confino politico, ospitò nel ventennio fascista, circondandoli di rispettosa tacita simpatia, migliaia di perseguitati di ogni parte d’Italia, molti dei quali furono designati, dopo la Liberazione e a democraziam instaurata, a sommi incarichi e dignità nella Repubblica. Ricordando e esaltando le virtù umane e civili, che ne reggevano lo spirito sotto la dura repressione del regime autoritario, gli abitanti dell’isola, custodiscono alla Nazione rinnovata, queste sopravanzate rovine degli squallidi acquartieramenti, dove i confinati antifascisti mal protetti dall’inclemenza delle stagioni, cospirativamente autogovernandosi, condussero la loro vita di sacrificio e di studio, preparandosi alla lotta per una Italia rinnovata nella libertà”.

Così siamo giunti alla Presentazione di questa Mostra che conclude le iniziative

saluzzesi. Si intitola “Ribelli al confino”, è un Progetto dell’ ANPPIA Nazionale ed

è stata ideata dallo storico Antony Santilli.

Consta anche di una Graphic Novel (300 copie saranno data omaggio agli alunni

delle Scuole che si prenoteranno per la visita) per raccontare il confino e il sacrificio

pagato da donne e uomini per difendere il loro ideale antifascista, per conquistare

la libertà

La mostra è realizzata su sedici pannelli dedicati alla storia del confino politico,

durante il regime fascista e alle diverse forme di opposizione che le vittime

elaborarono al tempo. Particolare attenzione è dedicata ad uno dei luoghi

simbolo del confino nella regione Lazio: l’isola di Ventotene, appunto. Luogo

di isolamento e domicilio coatto sin dall’epoca romana, Ventotene fu

progressivamente modellata dal regime di Mussolini per ospitare dal 1939 in

poi, la più grande cittadella confinaria italiana.

Attraverso questi materiali si vuole raggiungere i ragazzi dai 16 ai 19 anni e

farli riflettere, informandoli, su temi ed argomenti che sono alla base della

nostra coscienza civica.

Due parole sul fumetto o grafic novel. E’ stato ideato da Maurizio Ribichini e

racconta l’incontro sull’isola di Ventotene tra uno dei confinati dell’epoca,Giulio

Stramucci, antifascista che tra carcere e confino passò ben 13 anni della sua vita, e

un ragazzino figlio del presente, Pietro. Il luogo è l’isola ma la dimensione

temporale è sospesa, e, mentre Giulio sta cercando di scappare dal confino, Pietro

cerca invece di incontrare una ragazza che è andata sull’isola a trascorrere il

ferragosto. Passato e presente si incontrano, e i mostri di Giulio sono un’occasione

per Pietro per capire chi siano invece i mostri di oggi, in qualunque forma, più o

meno subdola, si manifestino.

“Ricordati sempre che i mostri non muoiono, quello che muore è la paura che ti

incutono” ha scritto Cesare Pavese.

Ventotene, domenica 6 aprile

Alle ore 12,30 – 13,00 è previsto un momento istituzionale dedicato al ricordo di tutti gli

antifascisti che hanno pagato con il duro confino la loro resistenza alla dittatura fascista e, in particolare, ai tre nativi Saluzzesi lì confinati:

Caramello Maddalena

Saluzzo 29/9/1894, ivi residente, scrittrice, antifascista.

Arrestata il 02/01/1936 per aver definito il regime fascista tirannico e poco umano, sottoposta a perizia psichiatrica e dichiarata sana di mente, assegnata (Cuneo) il 28/ 04/ 1936 al confino per 5 anni ( Bagnara Calabra, Delianova, Gerace, Bernalda, genzano Lucano, Melfi, Maratea, S.Demetrio, S. Lucido, Ventotene). A fine pena (01/01/ 1941) è trattenuta come internata.

Liberata nell’agosto del 1943.

Gilio Giuseppe

Saluzzo 16/10/1899, ivi residente, estero, falegname, comunista.

Attivo comunista a Saluzzo fin dal 1921, emigra in Francia nel 1934, in seguito al fratello

Chiaffredo, e riprende l’attività antifascista. Arrestato a Nizza nel 1936, è rilasciato dopo un

mese; nuovamente arrestato nel 1939 e, dopo quattro mesi di carcere, internato (Vernet) fino al 09/05/1941, quando viene tradotto in Italia. Assegnato (Cuneo) il 14/06/1941 al confino per un anno (Ventotene) e Liberato il 10/ 05/1942. Dopo l’8/ settembre/ 1943 partecipa alla Resistenza nelle Valli Po e Varaita, commissario di guerra della 15ª Brigata Garibaldi.

Ravazzini Maria Ermelinda saluzzo 03/4/1891, residenza Cremona, impiegata, antifascista.

Arrestata nel luglio del1937 per collaborazione con Giustizie e Libertà e con i comunisti in Italia e all’estero. Assegnata a Roma il 13/9/1937 al confino per 5 anni (Ventotene, Tursi) interamente scontati. Liberata il 29/7/1942.

Alla Cerimonia saranno presenti, in rappresentanza della Città di Saluzzo,

il professore Nicolò Valanzano ( Capogruppo di maggioranza )

e il dottore Corrado Lauro (Consigliere della Città di Saluzzo.)

Le fonti di documentazione a cui abbiamo attinto si trovano principalmente in due volumi

importanti di recente pubblicazione:

VENTOTENE Isola di Confino di FILOMENA GARGIULO ed. Ultima Spiaggia

NOVANTANOVE CELLE di ANTHONY SANTILLI -PIER VITTORIO BUFFA ed. Ultima Spiaggia

La bibliografia però è ricca, cito solo alcuni volumi che abbiamo anche colsultato:

VENTOTENE Alberto Jacometti

ANDAR PER LUOGHI DI CONFINO Anna Foa

GLI ANTIFASCISTI AL CONFINO Cerlo Ghini – Adriano Dal Pont

DI VITTORIO Il volto umano di un rivoluzionario Davide Lajolo

MISERIE E SPLENDORI DEL CONFINO DI POLIZIA Ernesto Rossi

DIARIO DI VENTOTENE Giuseppe Aventi

UNA DONNA NELLE CARCERI FASCISTE Cesira Fiori

ANNI DELLA MIA VITA Italo Nicoletto Istituto Storico

VITA IN CARCERE E AL CONFINO Camilla Ravera

IL PRESENTE E LA STORIA n. 77 ELEMENTI PERICOLOSI Antifascismo Cuneese 1922-1943 di LIVIO BERARDO Rivista dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.