Terres Monviso Outdoor Festival 2025

Il cortile di quella che un tempo era una caserma e oggi è un quartiere vivo di

partecipazione. 6 Valli che scendono in Pianura regalando scorci di persone e paesaggi. Il

desiderio di incontrarsi prima dell’inizio di una nuova, calda, stagione. La scuola che si mettem in gioco, tra Edutainment e sperimentazione, con bambini e ragazzi da 0 a 18 anni coinvolti min una vera e propria DidattiLand. Una gara di Street Boulder che trasforma piazze e antiche mcase del centro storico in piccole vette da scalare. Un trail urbano ma anche navette pronte a salpare per le vette. Outdoor Festival è la dimostrazione che in cordata raggiungere quota è molto più bello, che un territorio che si racconta unito raggiunge più persone e soprattutto che la passione è il miglior biglietto da visita.

Nato nel 2022 da un’idea di Ermanno Bressy – Compagnia del Buon Cammino e di Terres

Monviso, il Festival è maturato e ha saputo promuovere, sotto un unico cappello, decine di

strutture, le professioni della montagna, grandi marchi del trekking e dello sport outdoor. Il

Terres Monviso Outdoor Festival è fatto di incontri e confronti, gusto e sport, formazione e

desiderio di condividere. Un’esperienza a 360° costruita da tutti coloro che ogni giorno

vivono la montagna e la raccontano con professionalità, orgoglio e passione. Non solo

Terre del Monviso … Hanno preso parte alla manifestazione anche marchi, aziende ed enti

provenienti da Veneto, Lombardia, Valle D’Aosta e Liguria, oltre agli amici francesi.

Il Terres Monviso Outdoor Festival è la conferma che le Terre del Monviso sono una realtà

consolidata capace di raccogliere le proposte e il lavoro di centinaia di persone del territorio

e di narrare l’outdoor dell’arco pedemontano e alpino occidentale.

Dal 14 al 16 marzo 2025 torna il Terres Monviso Outdoor Festival a Saluzzo. L’evento è più di un semplice salone: è un laboratorio di tre giorni incentrati sul territorio e le sue

caratteristiche che lo rendono unico. L’obiettivo è far conoscere un territorio, raccontare un

progetto per costruire una destinazione turistica riconosciuta e guardare avanti attraverso il

confronto. Non importa a chi ci si rivolge, che sia per gli appassionati della montagna

autentica o per chi invece la montagna sta imparando a scoprirla: Terres Monviso è il posto

giusto per tutti gli amanti dell’outdoor. Dedicato a famiglie, a studenti, al pubblico del

turismo slow, agli sport invernali ed estivi che caratterizzano la regione. Sarà un momento di vetrina per i protagonisti economici della montagna e per le nuove sensibilità che la vivono (modi di accogliere, attività ricettive e professionali).

Dopo il successo 2024, eccoci con la seconda edizione dello Street Boulder Festival, vi sarà

un nuovo Urban Trail e le gite di Scia con … Terres Monviso. Il tutto all’insegna di una nuova consapevolezza, di una montagna che è salute e buon vivere, dell’educazione al bello, del divertimento, con tanto gusto e tantissime esperienze da fare.

La scoperta del territorio Outdoor deve essere scoperta turistica, enogastronomica, umana.

al Festival il compito di presentare TERRITORIO, ITINERARI, STORIA, CULTURA attraverso una serie di eventi e tavole rotonde aperte al pubblico. Il percorso di visita sarà esso stesso un cammino che, partendo dai Parchi e dalle aree protette, si snoderà tra territori e Porte di

Valle, le Associazioni che curano e difendono la montagna e coloro che la promuovono. Le

aziende e i marchi avranno lo spazio dove mostrare attrezzature, farle provare e toccare,

farle comprare!

La Compagnia Del Buon Cammino e la Fondazione Centro Culturale Valdese, con la

collaborazione della Fondazione Amleto Bertoni, lanciano un viaggio che a tappe, domenica

dopo domenica, partirà proprio da Saluzzo, negli spazi del TMOF. Il viaggio si snoderà lungo i sentieri che hanno caratterizzato i viaggi, ora in una direzione ora in un’altra, dei valdesi tra Saluzzo e la Valle Pellice.

I cammini dei valdesi & i Cammini della resistenza

Saranno presentati da Davide Rosso i tre cammini che nell’itinerario culturale internazionale

“Le Strade dei valdesi” compongono l’offerta storico/outdoor che che la comunità valdese,

con caparbietà e visione, è riuscita a ricostruire al fine di mantenere la memoria di spazi,

luoghi e persone. I cammini: ESILIO VALDESI – Castiglia, Moretta, Airasca, Avigliana, Susa;

GLORIOSO RIMPATRIO – Moncenisio/Bobbio; VIA DELLA PRIGIONIA – Bobbio, Villafranca,

Moretta Saluzzo. La Tavola ci darà modo di parlare anche di altri cammini che oggi

rappresentano le occasioni più importanti per far conoscere un territorio in maniera lenta e

consapevole. Dai cammini storici, come quello dedicato alla resistenza, sino alle esperienze

che nascono dallo sport, come il running Park. Il festival sarà poi occasione per parlare di

terra e territorio, sicurezza e pratiche sportive accessibili e sostenibili.

Dietro l’etichetta – il valore della filiera e il principio della trasparenza nella progettazione

responsabile della calzatura outdoor, il laboratorio quest’anno proposto da AKu, racchiude in maniera limpida cosa vuole essere il nostro festival. Insieme a loro Ferrino e il Lab di sartoria riciclabile, Vibram e le sue importanti campagne Green. Ma anche “buone pratiche” dal territorio con Produzione Lenta, sicurezza e attività (con i volontari, il Soccorso Alpino, le Associazioni che vivono l’outdoor, l’Asl e lo Csea, festival amici). Sostenibilità e accessibilità al centro, davvero!

Questi, e molti altri, i temi che saranno proposti a oltre 1400 studenti. Ben 40 proposte tutte diverse tra loro. Per TERRES MONVISO l’occasione di educare le nuove generazioni e di renderle parte attiva di questo grande progetto di territorio.

Per scoprire tutto il programma segui la pagina web dedicata

https://visit.terresmonviso.eu/terres-monviso-outdoor-festival/