Seconda Categoria F-G – Per il Val Maira ostacolo Revello. Nel Girone F l’Elledì cerca di mettere alle spalle il ko di Coppa Piemonte

Fine settimana che si preannuncia ad alto tasso di tensione per i raggruppamenti cuneesi di Seconda Categoria, pronti a scendere in campo per la diciannovesima giornata.

Nel Girone F dovrà mettere subito alle spalle la clamorosa ed inaspettata sconfitta di Coppa Piemonte la capolista Elledì che, tra le mura amiche, attende il sempre ostico Pralormo in un match importante per il prosieguo del campionato. A -5 dalla zona play off importante sfida interna per la Polisportiva Montatese che si gioca buona parte delle residue speranze di agganciare il quinto posto nella gara interna contro la Polisportiva Castagnole.

Al centro della classifica spicca lo scontro diretto tra Langa e San Luigi Santena mentre in coda Sportroero e Sommarivese cercano punti importanti per la salvezza rispettivamente contro Lenci Poirono e Valfenera.

Nel Girone G turno casalingo per la capolista Val Maira che, dall’alto degli otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, attende il Revello guidato da bomber Sellam. Spera in un passo falso della battistrada il San Biagio che dovrà prestare attenzione nella gara esterna che lo vedrà opposto al Virtus Busca mentre Giovanile Genola e Garessio se la dovranno vedere rispettivamente contro Caraglio e Roretese.

Nella lotta alla zona play off gara interna per lo Sporting Savigliano che ospita il San Chiaffredo mentre la Benese cercherà di far valere i favori del pronostico nella gara casalinga contro l’Olimpic Saluzzo. In coda cerca punti fondamentali per la salvezza il fanalino di coda Lagnasco che mira al bottino pieno nel match interno contro il Carrù Magliano Alpi.