Rifreddo tra i vincitori di Spazzamondo 2024

Si sono tenute a Cuneo le premiazioni dell’edizione 2024 di Spazzamondo. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione CRC, chiama a raccolta le comunità della Provincia, allo scopo di unire le forze e ripulire il territorio, per un mondo meno inquinato, più bello e più vivibile. L’iniziativa premia gli enti e le aziende che si mettono maggiormente in gioco. Al Rondò dei Talenti, giovedì 27 febbraio, si è tenuta la presentazione dell’edizione 2025 dell’iniziativa, con la premiazione dei vincitori dell’anno appena trascorso.

Sono stati premiati: nella fascia Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti Fossano, Cuneo, Villanova Mondovì, tra quelli compresi tra 500 e 3000 abitanti, Rifreddo, Genola, Tarantasca. I Comuni inferiori a 500 abitanti sono Ceretto Langhe, Sale delle Langhe, Niella Belbo, San Damiano Macra.

80 istituti scolastici del territorio hanno ricevuto un buono per acquistare materiale per la didattica, tra cui anche l’Istituto comprensivo Sanfront-Paesana per quanto riguarda la Scuola Primaria di Rifreddo, mentre 18 aziende del territorio hanno partecipato tra cui sono state premiate quelle che hanno visto una partecipazione più numerosa: per Coldiretti, Agrimercato Città di Cuneo; per Confartigianato, System Impianti 2.0 srl di Genola; per Confcommercio, Monviso Cafè di Danila Dastrù di Rifreddo; e per Confindustria, Huvepharma Italia srl di Garessio.

Alla cerimonia di premiazione era presente il sindaco Elia Giordanino, che ha ricordato il grande impegno delle scuole cittadine, delle associazioni di volontariato e del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Una partecipazione, quella dei bambini rifreddesi e delle loro famiglie, molto importante dal punto di vista educativo visto che è attraverso i ragazzi che si costruisce la tutela futura dell’ambiente.

Oltre al Comune, la manifestazione “Spazzamondo” ha coinvolto l’intera comunità rifreddese. «Ancora una volta – commenta il sindaco Elia Giordanino – ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’evento e hanno permesso al nostro Comune di aggiudicarsi il primo premio. La pulizia dell’ambiente e l’importanza della raccolta differenziata sono temi importanti da trasmettere alla popolazione per permettere di avere un mondo più pulito e accogliente per tutti».

“Spazzamondo, cittadini attivi per l’ambiente” è realizzato in collaborazione con Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, ANCI Piemonte, Uncem Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato e Confindustria e grazie al supporto dei Consorzi per la raccolta dei rifiuti: ACEM Azienda Consortile Ecologica Monregalese, CEC Consorzio Ecologico Cuneese, CoABSeR Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e CSEA Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente.

Sabato 24 maggio 2025 ci sarà l’appuntamento con la quinta edizione, che amplia la partecipazione e il coinvolgimento del territorio grazie a un nuovo bando dedicato alle realtà che si occupano di sport e a una rassegna di quattro proiezioni cinematografiche a tema ambientale. Infatti, novità dell’edizione 2025 è il bando “Spazzamondo – Sport per il Pianeta”, che nasce con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità attraverso lo sport, unendo attività ludico-sportive alla raccolta dei rifiuti. Fondazione CRC finanzierà iniziative che sappiano coniugare il movimento con la sostenibilità ambientale, attraverso eventi come plogging, ciclismo, escursioni e attività che coinvolgano attivamente i cittadini. Le iniziative dovranno svolgersi il 24 maggio 2025, dalle 9.30 alle 14.00, nei punti di distribuzione dei kit dei Comuni aderenti e dovranno garantire la gratuità dell’accesso, coinvolgendo almeno 30 partecipanti. Possono partecipare ASD, SSD e altre realtà associative sportive della provincia di Cuneo, presentando un’iniziativa che favorisca la sensibilizzazione ambientale attraverso lo sport. Saranno selezionate le proposte che, oltre a valorizzare il territorio, riusciranno a coinvolgere il maggior numero di persone e a proporre attività di qualità. Il budget a disposizione è di 50.000 euro, con contributi fino a 500 euro per progetto. Nei mesi di aprile e maggio prenderà inoltre il via “Aspettando Spazzamondo”, un ciclo di quattro proiezioni a tema ambientale, in collaborazione con la Cooperativa Erica. Nelle prossime settimane sarà definito il calendario.