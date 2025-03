Prima Categoria – Sant’Albano Stura rischia sul campo della Pol. San Rocco Castagnaretta! Il Valle Varaita cerca l’allungo in vetta

Otto giornate alla fine di quest’entusiasmante regular season per il Girone F di Prima Categoria dedicato alle squadre cuneesi.

Torna tra le mura amiche la capolista Valle Varaita che attende il Valvermenagna con l’obiettivo di mantenere, o perché no aumentare, i punti di vantaggio sulla seconda piazza. Trasferta complicata per il Sant’Albano Stura che rischia non poco sul campo della Polisportiva San Rocco Castagnaretta, squadra che ha raccolto meno del valore della squadra e che potrebbe creare numerosi grattacapi. Lontano dalla mura amiche anche il Salice che parte con i favori del pronostico sul campo della Stella Maris.

In zona play off impegni interni per Murazzo e Marene, appaiate a quota 37 punti, che se la dovranno vedere rispettivamente contro Valle Po ed Ama Brenta Ceva mentre il San Benigno cerca bottino pieno sul campo del Piazza. Dopo l’eliminazione in Coppa Piemonte va alla ricerca di punti salvezza il Bisalta sul campo dell’Azzurra mentre l’Area Calcio Alba Roero ospita il fanalino di coda Tre Valli.