CROCE BIANCA CEVA: A MAGGIO LA SERATA MUSICALE AL TEATRO MARENCO

L’associazione Anpas Croce Bianca Ceva invita alla serata musicale solidale in programma al Teatro Marenco di Ceva il 17 maggio 2025 alle ore 21.

L’evento che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ceva è presentato dalla giornalista Camilla Nata con la partecipazione dei cantautori Massimo Spinetti e Alessio Cavallo, insieme alla soprano, Sabina Nata. L’ingresso è libero, eventuali offerte andranno a sostegno delle attività della Croce Bianca di Ceva. Previste anche una lotteria a premi e, nel pomeriggio del 17 maggio, canzoni popolari tra le vie cittadine con la Fisarmonica delle Alpi, sempre a favore della pubblica assistenza cebana.

Il Presidente della Croce Bianca Filippo Dapino: «Alla serata musicale saranno presenti numerose autorità e i sindaci del territorio. Tra gli invitati anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il presidente dalla Provincia di Cuneo, Luca Robaldo e il presidente di Anpas Piemonte, Vincenzo Sciortino. Attesi inoltre molti volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas della vicina Liguria. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, agli artisti che si esibiranno, tra cui Alessio Cavallo, autore della canzone “Grande come sei tu” dedicata alla Croce Bianca di Ceva e in modo particolare a tutti i volontari e dipendenti della Croce Bianca che quotidianamente, in silenzio e con professionalità svolgono un indispensabile e delicato servizio a favore della comunità. Desidero esprimere un grande grazie ai famigliari che supportano quotidianamente la nostra “missione” e a tutti coloro che si stanno prodigando per la buona riuscita dell’evento».

La Croce Bianca Ceva, aderente ad Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) si avvale dell’impegno di 88 volontari, di cui 33 donne, e 10 dipendenti. Nell’ultimo anno l’Associazione ha svolto oltre cinquemila servizi divisi fra emergenza sanitaria 118, trasporto infermi, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 247 mila chilometri. Il parco automezzi è composto da cinque autoambulanze, due mezzi attrezzati per trasporto disabili e tre altri automezzi per servizi socioassistenziali.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 81 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, coinvolgendo 10.658 volontari (di cui 4.254 donne), 5.498 soci e 698 dipendenti (di cui 81 amministrativi). Con 460 ambulanze, 249 veicoli per il trasporto disabili, 266 mezzi per trasporto persone e protezione civile e 2 imbarcazioni, Anpas svolge ogni anno 586.458 servizi, coprendo un totale di 19.532.181 chilometri.