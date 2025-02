Spazzamondo 2025: sostenibilità e partecipazione al centro

Spazzamondo continua il suo percorso di crescita e coinvolgimento del territorio, confermandosi un appuntamento imprescindibile per la sensibilizzazione ambientale. Con l’edizione 2025, in programma sabato 24 maggio, in arrivo due importanti novità: il bando “Spazzamondo – Sport per il Pianeta”, pensato per incentivare l’organizzazione di attività sportive legate alla raccolta dei rifiuti, rafforzando il senso di comunità e responsabilità collettiva, e la rassegna “Aspettando Spazzamondo”, con quattro proiezioni cinematografiche che si terranno nei prossimi mesi in diverse città della provincia di Cuneo.

Nato nel 2021 per volontà della Fondazione CRC, Spazzamondo ha già coinvolto in quattro edizioni 190 Comuni e oltre 70.000 cittadini, con un impatto concreto sul territorio.

“Spazzamondo, cittadini attivi per l’ambiente” è realizzato in collaborazione con Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, ANCI Piemonte, Uncem Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato e Confindustria e grazie al supporto dei Consorzi per la raccolta dei rifiuti: ACEM Azienda Consortile Ecologica Monregalese, CEC Consorzio Ecologico Cuneese, CoABSeR Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e CSEA Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente.

La presentazione dell’edizione 2025 si è svolta giovedì 27 febbraio al Rondò dei Talenti a Cuneo, all’interno di un pomeriggio che ha permesso di ripercorrere i risultati dell’edizione 2024. Dopo i saluti istituzionali della Fondazione CRC, il partner scientifico del progetto Cooperativa Erica ha illustrato il resoconto delle attività dell’ultima edizione. A seguire, sono stati premiati i Comuni e le aziende vincitrici.

BILANCIO, PREMIATI E PROSPETTIVE FUTURE

L’edizione 2024 ha segnato un ulteriore passo avanti nel coinvolgimento delle comunità locali, consolidando la consapevolezza ambientale tra cittadini, istituzioni, scuole e imprese. Spazzamondo ha confermato il suo impatto positivo sul territorio: l’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, con 170 Comuni aderenti e oltre 20.000 cittadini coinvolti. 10 i Comuni più virtuosi che sono stati premiati: Fossano, Cuneo e Villanova Mondovì che si sono distinti tra i centri più grandi, Rifreddo, Genola e Tarantasca tra i centri di media grandezza. Nei Comuni più piccoli, il coinvolgimento è stato significativo a Cerretto Langhe, Sale delle Langhe, Niella Belbo e San Damiano Macra. Importante anche il contributo delle scuole, con 80 istituti scolastici partecipanti che hanno ricevuto un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica.

A fianco dei Comuni, l’edizione 2024 ha coinvolto per la prima volta anche il mondo produttivo, grazie alla collaborazione di Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato e Confindustria: 18 le aziende partecipanti, tra cui sono state premiate quelle che hanno visto una partecipazione più numerosa: per Coldiretti, Agrimercato Città di Cuneo; per Confartigianato, System Impianti 2.0 srl di Genola; per Confcommercio, Monviso Cafè di Danila Dastrù di Rifreddo; e per Confindustria, Huvepharma Italia srl di Garessio.

L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE CRC E DELLA COOPERATIVA ERICA

Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC, sottolinea come l’iniziativa sia ormai un tassello fondamentale nelle politiche di sostenibilità del territorio: “Negli anni Spazzamondo ha costruito un percorso capace di coinvolgere migliaia di persone e tantissime istituzioni, ma la strada è appena iniziata. Il tema della sostenibilità è centrale nelle sfide del nostro tempo: nella nuova programmazione delle attività della Fondazione abbiamo inserito Spazzamondo all’interno dell’ambito “Partecipazione”, con l’intento di fare crescere la consapevolezza sugli aspetti ambientali in tutta la comunità provinciale. La nuova edizione saprà rafforzare il legame con il territorio, stimolare la partecipazione attiva di nuovi attori e ampliare il messaggio di responsabilità condivisa, per guardare avanti con rinnovata energia”.

Emanuela Rosio, direttrice della Cooperativa Erica, partner storico dell’iniziativa, aggiunge: “Ogni anno vediamo crescere l’entusiasmo e l’adesione a Spazzamondo. È un segnale importante che dimostra quanto le persone abbiano a cuore il proprio territorio e vogliano essere parte attiva del cambiamento. L’obiettivo è trasformare la giornata del 24 maggio in un momento di festa e sensibilizzazione, rafforzando il messaggio che prendersi cura dell’ambiente è una responsabilità quotidiana. Dopo aver coinvolto e attivato enti locali, cittadini, aziende e scuole, Spazzamondo si rivolge anche alle associazioni sportive, con l’obiettivo di allargare la partecipazione a soggetti differenti e di introdurre un nuovo modo di prendersi cura delle nostre comunità divertendosi, con il plogging, la corsa raccogliendo i rifiuti, o altre discipline sportive outdoor. Ci auguriamo dunque di veder ancora più partecipazione”.

IL BANDO “SPAZZAMONDO – SPORT PER IL PIANETA” E LA RASSEGNA “ASPETTANDO SPAZZAMONDO”

Novità dell’edizione 2025 è il bando “Spazzamondo – Sport per il Pianeta”, che nasce con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità attraverso lo sport, unendo attività ludico-sportive alla raccolta dei rifiuti. Fondazione CRC finanzierà iniziative che sappiano coniugare il movimento con la sostenibilità ambientale, attraverso eventi come plogging, ciclismo, escursioni e attività che coinvolgano attivamente i cittadini. Le iniziative dovranno svolgersi il 24 maggio 2025, dalle 9.30 alle 14.00, nei punti di distribuzione dei kit dei Comuni aderenti e dovranno garantire la gratuità dell’accesso, coinvolgendo almeno 30 partecipanti.

Possono partecipare ASD, SSD e altre realtà associative sportive della provincia di Cuneo, presentando un’iniziativa che favorisca la sensibilizzazione ambientale attraverso lo sport. Saranno selezionate le proposte che, oltre a valorizzare il territorio, riusciranno a coinvolgere il maggior numero di persone e a proporre attività di qualità. Il budget a disposizione è di 50.000 euro, con contributi fino a 500 euro per progetto.

Le candidature dovranno pervenire sul form online ROL disponibile alla pagina https://fcrcn.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/ complete di tutte le informazioni e allegati richiesti, entro il 27 marzo 2025. La delibera dei contributi è prevista per il mese di aprile.

Nei mesi di aprile e maggio prenderà inoltre il via “Aspettando Spazzamondo”, un ciclo di quattro proiezioni a tema ambientale, in collaborazione con la Cooperativa Erica. Nelle prossime settimane sarà definito il calendario.