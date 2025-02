La Città di Alba ha concesso il patrocinio istituzionale al programma di Alba Cheer

Esattamente a due mesi dalla partenza per gli Stati Uniti del team Young Titans, un nuovo significativo riconoscimento è giunto dalla Città di Alba, che ha concesso il patrocinio istituzionale al programma di Alba Cheer.

E’ un progetto partito da lontano con tante attività di sviluppo del cheerleading nelle categorie giovanili: gli stage con coach da tutto il mondo fin dalla fondazione del club, l’incessante lavoro quotidiano alla Palestra Titans, le competizioni in Europa e gli incredibili risultati sportivi hanno creato le condizioni. Atleti e tecnici hanno fatto il resto per ottenere a più riprese la qualificazione per il The Summit, una delle più prestigiose competizioni internazionali di cheerleading: un biglietto d’ingresso riservato a pochi, che il team Under 18 ha conquistato ben due volte nel 2024, prima in Germania al Summer All Level di Chemnitz e poi in Svezia al Nordic All Level di Goteborg.

Un palcoscenico pienamente meritato, una vetrina di cui il team Young Titans non si accontenta e per la quale si sta preparando al meglio: le prossime settimane saranno decisive per mettere a punto una routine che rappresenta un nuovo step di crescita per Alba Cheer nel panorama del cheerleading internazionale.

Per i Titans il riconoscimento della città di Alba, che si aggiunge a quelli di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comitato CSI di Alba, è motivo di orgoglio e sarà certamente un ulteriore sprono a fare bene, accompagnati dal supporto di tutto il territorio.

