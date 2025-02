Giornate della prevenzione con esami gratuiti per la cittadinanza con un camper attrezzato

Il Rotary Club Cuneo 1925,

in collaborazione con il Rotary Club Mondovì, il Rotary Club Saluzzo, il Distretto Rotary 2032, con la partecipazione del ROTARACT e l’INTERACT CLUB CUNEO PROVINCIA GRANDA presentano il progetto di prevenzione e cura delle malattie, erogando visite gratuite in varie discipline mediche, in 4 città:

MONDOVI’ – sabato 8 marzo dalle ore 14,00 alle ore 18,00 – locandina con prestazioni dettagliate in allegato

– locandina con prestazioni dettagliate in allegato LIMONE PIEMONTE – domenica 9 marzo dalle ore 09,00 alle ore 13,00 – locandina con prestazione dettagliate in allegato

– locandina con prestazione dettagliate in allegato SALUZZO – sabato 5 aprile dalle ore 14,00 alle ore 18,00 – seguirà locandina

– seguirà locandina DEMONTE – domenica 6 aprile dalle ore 09,00 alle ore 13,00 – seguirà locandina

Per lo svolgimento delle attività verranno utilizzate un’unità medica mobile, di proprietà del Distretto Rotary 2032 ed attrezzata per erogare servizi sanitari, con il supporto di personale medico specializzato a bordo ed alcuni locali messi a disposizione dai Sindaci dei vari Comuni. L’iniziativa si svolgerà in piena sinergia con le realtà locali.

Tutti gli esami saranno preceduti da un colloquio con uno specialista per la valutazione delle condizioni generali di salute e dello stile di vita.

Un progetto innovativo per la salute.

Il progetto pilota, avviato nel 2022 con il sostegno di tutti i Club Rotary, Rotaract ed Interact del Distretto 2032, mira a dimostrare come gli strumenti digitali possano consentire un’assistenza efficace anche ai cittadini che vivono in località decentrate. Grazie alla telemedicina, la prevenzione, la cura e la riabilitazione potranno essere integrate con i servizi sanitari locali e quelli disponibili da remoto.

Un impegno condiviso

I risultati di questa iniziativa sono possibili grazie all’impegno gratuito di numerosi Soci volontari dei Club Rotary che mettono a disposizione le proprie competenze professionali in vari settori, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e favorire l’accesso alla prevenzione e alla cura.

Il Rotary è una realtà internazionale che opera da 120 anni per lo sviluppo del territorio, incoraggiando e promuovendo l’ideale di servizio come base per realizzare iniziative benefiche e più in generale la qualità della vita.

Obiettivo del progetto è dimostrare che, attraverso gli strumenti digitali, anche il cittadino che vive nelle località decentrate potrà essere seguito nelle varie fasi di prevenzione, cura e riabilitazione, integrando i servizi disponibili in loco con quelli ottenibili da remoto.

Saranno messe a disposizione le competenze professionali in vari settori di molti Soci rotariani:

medici : per la verifica dei risultati e del percorso

farmacisti: per cooperare alla diffusione capillare di informazioni e servizi

giuristi : aspetti normativi , procedure di validazione, provati, ecc.

commercialisti : rendicontazione , ammortamento, cofinanziamento, attrezzature, ecc.

Informatici/ingegneri/: esame degli algoritmi, suggerimenti migliorativi, interfaccia uomo/macchina (MMI ).

esperti in comunicazione: piano di comunicazione di obiettivi e risultati, convegni, media, social.

Le AREE DI INTERVENTO PREVALENTI saranno:

Oculistica: azioni di screening per diagnosticare eventuale presenza di maculopatie retiniche. Malattie respiratorie croniche: attività’ diagnostica attraverso l’impiego di strumenti quali lo Spirometro, ecografo ed apparati digitali gestiti da remoto. Prevenzione cardio-vascolare ed Ictus: svolgimento di colloqui con compilazione di questionari di valutazione dello stile di vita e livello di rischio individuale. Screening e diagnosi di Diabete: svolgimento di colloqui con compilazione di questionari di valutazione dello stile di vita, identificare fattori di rischio modificabili, analisi sangue capillare (glicemia, emoglobina glicata, colesterolo totale), e visite mediche (pressione arteriosa, saturazione, ecc). Screening dei melanomi: controllo nei. Valutazioni Psicologiche/Psichiatriche: ansia e nevrosi in aumento continuo. Patologia del Cavo orale. Visita odontoiatrica. Patologie vascolari. .