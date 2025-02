«Prometeo ci direbbe di tenere la tecnica sotto controllo»

La carriera di Alessandro Albertin, «inglese scolastico, veneto ottimo». Ironico e versatile, ora impegnato con il veneziano di Goldoni. In precedenza, un ruolo nella tragedia classica in due versioni, poi il racconto di Perlasca: «Pagò le conseguenze delle sue buone azioni»

Inglese: scolastico; veneto: ottimo. Alla voce “lingue” del curriculum vi­tae di Alessandro Alber­tin già si sorride. Si può essere ironici anche nel compilare il proprio curriculum e poi non ricordarlo. Perché quando gli dico che c’è scritto proprio così, veneto ottimo, mi dice «davvero?» ridendo. Per poi dettagliare e darsi e darmi l’unica spiegazione possibile: il veneto è una lingua a tutti gli effetti. Il napoletano di Eduardo, il veneziano di Goldoni. Due lingue, due idiomi che il teatro onora e diffonde. «D’altra parte non potrei recitare questo Goldoni se il mio veneto non fosse ottimo». Curriculum onesto. Questo Goldoni è “Sior Tòdero brontolon”, commedia goldoniana in tre atti scritta in veneziano, ora in tournée con Franco Bran­ciaroli nel ruolo del titolo. Un vecchio disgustoso, avaro e prepotente, tratteggiato senza pie­tà perché «Goldoni sa anche essere molto cattivo». Bene, di questo vecchio Albertin è il servitore Gregorio. Un veneziano doc. E siccome so quanto si rischi a dare del veneto a un veneziano gli chiedo subito:

ma lei è veneto o veneziano?

«Sono di Padova e da veneto percepisco la differenza tra il ve­neto di Treviso, Verona, Ve­nezia, tra le diverse cadenze, ma chi non è veneto non se ne accorge. Un po’ come fare Edu­ardo con attori beneventani: se ne accorgono soltanto i napoletani. Quello che adesso ci do­mandiamo è come reagiranno i romani di fronte a una commedia in veneziano».

Perché temete il pubblico ro­mano?

«Tra meno di un mese saremo al Quirino ma forse non è il caso di preoccuparsi. Anzi, a pensarci, ricordo l’inaspettato successo delle “Baruffe Chioz­zotte” al Teatro Valle, più di vent’anni fa, due repliche in veneziano davvero riuscite».

Però le “Baruffe” non è una commedia cattiva, lì si mettono in scena le schermaglie amo­rose.

«Qui invece si parla anche di nozze ma stabilite dal vecchio. C’è la scena madre in cui suo figlio gli chiede se può almeno sapere chi sarà la sua futura nuora e lui risponde “no, sono io il padrone”. Tòdero è una spe­cie di burattinaio benché stia in scena meno di altri. Dà il titolo alla commedia ma non è lui il protagonista».

Eppure muove le fila.

«Vorrebbe ma le fila le muovono le donne. Sono loro che portano avanti la storia come nella maggior parte delle commedie di Goldoni. Tòdero racchiude in sé i quattro rusteghi della commedia omonima, quattro sfaccettature diverse che le donne prendono in giro».

E grazie alle donne si avrà il lie­to fine. Resta che il vecchio, da burattinaio prepotente, re­clama i suoi burattini. È vero che avete tutti una marionetta come vostro rispettivo alter ego?

«Tutti tranne il burattinaio. Ogni attore ha la propria rispettiva marionetta creata a propria immagine e vestita con identici costumi».

E avete lavorato con la scuola di Podrecca (Vittorio Podrecca è stato regista e impresario del teatro delle marionette, nda).

«Sì ma il nostro lavoro è ridotto all’osso. Si è trattato soprattutto di acquisire la consapevolezza di quanto potere possa avere la posizione della marionetta ri­spetto al nostro corpo. Il mio ruolo è quello di mettere a po­sto le marionette degli altri con controscene delicate che non intralcino le scene in primo piano. Sono il servitore di cui il vecchio si fida».

E dalle controscene delicate al primo piano nelle tragedie clas­siche. Parliamo dei due Pro­metei, il primo diretto da Da­niele Salvo e l’altro da Leo Mu­scato, a soli quattro anni di di­stanza.

«Occasione più unica che rara, alla mia età, senza essere un volto della tv. Lo stesso ruolo in due edizioni diverse ma ravvicinate, temevo il rischio di fare copia incolla invece no, sono stati due Prometei diversi: uno più fisico, energico, basato su una forte vocalità; l’altro più umano».

Anche le traduzioni erano diverse: questa sì, una bella fatica an­che mnemonica.

«Infatti la seconda volta ho te­muto di mettere dentro le battute della prima, anche perché alcune erano completamente di­verse ma altre variavano di po­co, altre ancora un po’ di più».

Roberto Vecchioni per la versione Muscato e lo stesso Salvo per la sua regia autografa. Ana­logie e differenze.

«Nella traduzione di Vecchioni si sente l’aulicità del professore, mentre si capisce che quella di Daniele è fatta da un attore, le parole sono belle, terrigne, da mordere».

Che ricordo ha dell’arena siracusana?

«Ricordo un freddo terrificante e io che ero nudo come il Cristo di Mantegna. Ma poi di fronte a 4.500 spettatori spariva il freddo, la paura e restava solo la po­tenza di quel luogo magico».

Cosa regalerebbe oggi, Pro­me­teo, agli umani?

«Direbbe loro di stare attenti al­la tecnica. Come il fuoco, un uso eccessivo della tecnica, può generare disastri. L’intelligenza artificiale mi fa molta paura».

Ma oggi chi potrebbe essere un nuovo Prometeo, non intendo a teatro, proprio nella vita?

«Non vedo nessuno, nessun be­nefattore per gli uomini di oggi».

E un uomo come Giorgio Per­lasca come si colloca?

«Ecco, forse Perlasca una cosa in comune con Prometeo ce l’ha: entrambi hanno fatto del bene e ne hanno fatto le spese. Entrambi hanno paradossalmente pagato le conseguenze delle loro buone azioni».

E allora parliamo del suo monologo dedicato a Perlasca: ormai un pezzo di repertorio.

«Più di trecento repliche e una ri­presa prevista per gennaio 2026. Una gratificazione personale che di rado succede da scritturati. Ho incrociato questa storia per caso, l’ho approfondita e ora è un po’ come un figlio».

Chi era Perlasca?

«Un uomo che salvò cinquemila ebrei ungheresi fingendosi un console spagnolo».

Con la complicità di un dittatore.

«Francisco Franco. Perlasca partecipò come volontario alla guerra civile spagnola a fianco dei nazionalisti di Franco. E Franco lo ringraziò con una lettera in cui gli prometteva il suo aiuto in caso di bisogno. “Do­vunque ti trovi puoi fare affidamento sull’ambasciata di Spa­gna”».

E lui vi fece affidamento per salvare gli ebrei dalla deportazione, a Budapest, dove dal 1942 si trovava per lavoro. Non voglio spoilerare di più e lasciare a chi ancora non ha visto lo spettacolo il piacere della scoperta, visto che Perlasca, un bell’escamotage, se lo era dovuto inventare, ma mi dica che cosa l’ha affascinata di questa figura più che controversa.

«L’aspetto più affascinante è che pur non rinnegando il suo passato fascista era contrario al­le leggi razziali e all’alleanza con la Germania nazista e non ha aderito alla repubblica di Salò. Col risultato di essere inviso a destra e sinistra».

In scena è solo ma dà voce a una fitta rete di personaggi, ma­­schili e femminili.

«Un bell’impegno fisico e vocale, ma anche emotivo perché riesco sempre a commuovermi. Capita ancora che mi si rompa qualche corda interna e mi scenda una lacrima. Anche se la vera fatica gli attori la fanno se stanno in quinta o chiusi in camerino».

È superstizioso?

«Non temo il viola, non batto tre volte a terra il copione quando mi casca, ma ho dei miei piccoli personali portafortuna, non tipicamente teatrali ma significativi che porto in scena con me».

Con Perlasca cosa porta?

«Una minuscola pallina di ferro che mi ha procurato mio figlio di quattordici anni».

Articolo a cura di Alessaandra Bernocco