Coppa Piemonte Prima Categoria – Bisalta vs Marene ultimo atto della seconda fase. Agli ospiti basta un pareggio per volare ai Quarti di Finale

Terza ed ultima giornata della seconda fase per la Coppa Piemonte Prima Categoria con la sfida tra Bisalta e Marene a scaldare la provincia “Granda”.

Obbligo di vittoria per i padroni di casa che, dopo il pareggio imposto dal Valle Po, si ritrovano ad un solo punto conquistato ed ora in condizione di svantaggio rispetto al Marene al quale basterà un pareggio per conquistare la qualificazione.

Un solo precedente in questa stagione durante il campionato di Prima Categoria Girone F risalente a novembre che ha visto il Bisalta imporsi per 1-0.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 3° Giornata

Bisalta – Marene

Riposa Valle Po

CLASSIFICA: Marene 3, Bisalta 1, Valle Po 1*