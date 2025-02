Campionato Interregionale Fisr con la Victoria Alba Pattinaggio

Come ogni anno il mese di febbraio segna la ripartenza della stagione agonistica del pattinaggio artistico a rotelle: a fare da apri pista come di consueto il Campionato Interregionale federale riservato alla specialità “gruppi spettacolo”, che si è disputato sul parquet di Montichiari (BS).

La Victoria Alba Pattinaggio asd ha schierato due quartetti nella categoria Divisione Nazionale: Be.real (Letizia Alesso, Emma Bongiovanni, Sara Drocco e Luna Perrone) e Keep Calm (Sara Destefanis, Fabiana Giove, Michela Marino e Benedetta Martino). Il quartetto Be.real, con il nuovo programma di gara “Body Positivity” ha dimostrato grandi progressi tecnici e stilistici ed ha conquistato la medaglia di bronzo regionale; le Keep Calm, alla prima uscita con la nuova formazione, si sono dimostrate come sempre veloci ed eleganti con il loro disco “Sotto la maschera”, e si sono piazzate ai piedi del podio. Nella classifica congiunta Piemonte/Lombardia le due squadre albesi si sono classificate a ridosso della top ten, confermando la bontà del lavoro svolto anno dopo anno.

Dal mese di marzo partiranno inoltre le gare dedicate al singolo, che vedranno impegnati in competizioni sia federali sia promozionali gran parte degli atleti della Victoria, pronti a mostrare sulle piste di Piemonte, Liguria e Lombardia i progressi ottenuti durante gli allenamenti invernali.

La Victoria Alba Pattinaggio ringrazia infine gli sponsor che supportano e sostengono le attività associative e ne permettono la crescita: Banca d’Alba, Officine Muzza, Seatrade International ed Albapiscine.

