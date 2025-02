Basket, tutta la settimana dei Gators: continua la cavalcata in vetta per l’Under 14 Gold

DIVISIONE REGIONALE 1: V.M. SERVICE GATORS – ABC CARMAGNOLA BASKET 88-71

Parziali: 17-22, 22-19, 24-14, 25-16

V.M. SERVICE Gators: Cramaroc 26. Nicola 15, Marengo 14, Nasari 12, Alessio 12, Cerutti 5, Feliz Rosario 2, Fantini 2, Avalle, Davicco, Pistone n.e., Pepe n.e. All.: Dellarovere.

Carmagnola: Brussino 24, Mudadu 18, Racca 13, Rosso 10, Gaido 3, Bruna 3, Cavaglià, Muscheri, Gili, Sanfilippo, Racca, Mammola.

SAVIGLIANO – Con questa, sono quattro le vittorie nelle ultime cinque gare di campionato: i Gators conquistano un altro successo nel “fortino” del Palazzetto di Savigliano, guidati da un Cramaroc “on fire” e da un pubblico delle grandi occasioni.

L’inizio gara è buono per i saviglianesi, che rispondono colpo su colpo agli ospiti e provano anche a sorpassarli con le belle azioni di Nicola, Marengo, Cramaroc ed il tiro da lontano di Alessio: Carmagnola però non molla e riesce a tornare in vantaggio, mentre verso la sirena l’attacco biancoverde si inceppa.

Nel secondo parziale, subito Cramaroc e Marengo accorciano e successivamente orchestrano una nuova azione che porta i Gators sul +2 grazie anche al libero supplementare: tanti ribaltamenti nel punteggio permettono a Carmagnola di andare negli spogliatoi sul +3, ma al rientro in campo la musica cambia in modo netto e la partita si indirizza sui binari biancoverdi.

Match combattutissimo e con tanti ribaltamenti nel punteggio anche nel terzo parziale, con uno scatenato Cramaroc a guidare le incursioni saviglianesi: Cerutti concretizza il nuovo vantaggio degli alligatori e Nicola con un gran tiro da 3 dà il via alla prima e vera accelerazione saviglianese.

Sempre Nicola, con un gran rimbalzo offensivo, apre l’ultimo parziale: anche Feliz Rosario si iscrive al tabellino e Nasari segna il canestro del +12. Con un libero ed una bella penetrazione Carmagnola riesce a riportarsi fino al -5, ma ancora Nicola e poi Alessio riportano a distanza di sicurezza i Gators: Marengo fa 2/2 e successivamente Cerutti e poi Cramaroc scavano il solco definitivo. Il canestro da 3 di Nasari nel finale di gara è la classica ciliegina sulla torta che fissa il risultato sull’’88-71 e che regala un altro successo ai Gators.

Ora, dopo il bel filotto casalingo, servirà provare a conquistare punti in esterna per non interrompere la risalita in classifica: i Gators saranno impegnati contro Tam Tam a Torino domenica 2 marzo alle 21.15, formazione che occupa l’8° posto in classifica.

UNDER 17 FEMMINILE: IMMOBILIARE FALDE GATORS – LAPOLISMILE 77-61

Parziali: 13-13, 24-15, 13-21, 27-12.

IMMOBILIARE FALDE Gators: Gitto, Tuninetti 17, Rolfo 2, Spertino 28, Torello 6, Gianoglio, Racca 16, Marchisio, Rovere, Conti 6, Dotta 2. All: Dellarovere.

Lapolismile: Arezzo, Corrarello, Muraro 19, Zannella 3, Trizio 16, De Franceschi 12, Lops, Limone 7, Turolla 4. All: Da Ros.

Colpaccio Lady Gators che, dopo una partita senza esclusione di colpi, celebrano la presenza di Ovetto conquistando la sesta vittoria consecutiva battendo anche Lapolismile.

L’inizio gara é molto equilibrato, con entrambe le squadre che offrono un’ottima pallacanestro; le percentuali dall’arco non ci favoriscono inizialmente, ma una fortunata tripla di Spertino ci sblocca. In difesa soffriamo la fisicità e l’intensità delle avversarie, che sono brave ad attaccare la nostra area con continuità, caricandoci di falli e viaggiando spesso in luna. L’equilibrio persiste fino a fine frazione e si rimane sul 13-13.

La seconda frazione vede la nostra squadra faticare ad ingranare la giusta marcia: un pessimo inizio permette alle torinesi prendere le redini del match, mentre le truppa di coach Dellarovere sembra imbambolata, soprattutto dal punto di vista offensivo in cui le ragazze sembrano disorientate ed incapaci di giocare di squadra.

Le difficoltà in fase d’attacco persistono per tutta la frazione, ma sarà Tuninetti a darci una boccata d’ossigeno con canestri di puro talento colleziona ben 12pt nel solo secondo quarto; andiamo, dunque, negli spogliatoi sul punteggio di 37-28.

Al rientro dagli spogliatoi le giovani alligatrici faticano non poco ad ingranare la marcia: ci sblocchiamo con l’ennesima tripla di Tuninetti, ma in difesa il pick and roll Muraro-Trizio rimane a lungo un rebus irrisolvibile per la difesa bianco-verde.

L’ultima frazione inizia con le torinesi che completano la rimonta, ma un bel canestro di capitan Rolfo ed una tripla di Racca ci permettono nuovamente di portarci in vantaggio. Da qui per i successivi minuti riusciamo a rimanere in avanti, ma la gara risulta sempre essere in sostanziale equilibrio, fino a quando Spertino si scatena insaccando 14 punti quasi consecutivi in una manciata di minuti permettendoci di prendere il largo.

Infine, il canestro dall’angolo di Dotta ci consente di chiudere virtualmente la gara, gestendo con tranquillità il finale di partita.

Le parole di Alice Rolfo, capitano della squadra, al termine della partita: “Sono contenta di aver concluso questo girone di andata imbattute, non me lo aspettavo, ma so che da ora in avanti ci attende una sfida ancora più grande: ogni partita combatteremo per raggiungere il nostro obiettivo. State pronti perché il fornello è caldo.”

Prossimo incontro: venerdì 28/02/25 ore 21.00, IMMOBILIARE FALDE GATORS – Basket Nole (Palasport – Via San Giorgio – Cavallermaggiore – (Cuneo))

UNDER 15 FEMMINILE: LAPOLISMILE – IMMOBILIARE FALDE GATORS 76-52

Parziali: 14-10, 26-13, 24-6, 12-23.

IMMOBILIARE FALDE Gators: Gitto 2, Tuninetti 13, Spertino 15, Ziliotto S. 2, Torello 16, Barbero 2, Ziliotto G. 2. All: Dellarovere.

Lapolismile: Nicastri 5, Panarelli 5, Stile 7, Minalascu , Andretta 28, Gilardi 1, Icardi ne, Notario, Moschini 12, De Poli 5, Lombardi 13, Bontempi. All: Nicastro

Le Lady Gators iniziano questa difficile seconda fase con una sconfitta, a testa altissima, nella trasferta a Torino contro Lapolismile.

Le saviglianesi, con solo 7 giocatrici a referto, iniziano con alcune difficoltà patendo la netta differenza di fisicità delle torinesi; Lombardi domina sotto le plance concedendo alle sue compagne di fare un primo break.

Tuttavia, non tarda ad arrivare la reazione della truppa di coach Dellarovere, in grado di rientrare in partita concludendo la prima frazione sul -4.

Il secondo quarto ci vede partire bene: riusciamo a giocarcela alla pari per i primi 8 minuti, ma sul sul finale veniamo prese alla sprovvista dal zon press 1-3-1 che ci costringe a parecchie palle perse, subendo diversi canestri facili arrivando alla pausa sul -17.

Nel terzo quarto iniziamo a patire la panchina corta, con le avversarie brave a tenere un ritmo sempre molto elevate. Una non prevista zona 2-3 ci spiazza ulteriormente, le giovani alligatrici faticano non poco a trovare la via del canestro e subiscono spesso contropiedi da palle perse o tiri mal bilanciati.

Nell’ultima frazione, dopo due time out nel giro di pochi minuti, riusciamo a riorganizzare le idee di gioco e veniamo premiate vincendo il quarto e dimostrando sprazzi di ottima pallacanestro concludendo con un decoroso 76-52 finale.

Le parole del coach: “Oggi non posso che essere più che soddisfatto di queste ragazze che, nonostante le difficoltà, hanno giocato una splendida partita. Era ovvio che venire su questo campo, affrontando una delle favorite al titolo, in 7 con una 2012 non sarebbe stata una passeggiata.

Probabilmente c’è un divario piuttosto ampio fra noi e le altre squadre di questo girone, ma non dobbiamo sfiduciarci, anzi dobbiamo essere orgogliose di essere nelle prime 6 del Piemonte e sono sicuro che venderemo cara la pellaccia ogni volta!”

UNDER 15 FEMMINILE: IMMOBILIARE FALDE GATORS-LIBERTAS MONCALIERI 35-92

Parziali: 11-29, 4-27, 10-21, 10-15.

IMMOBILIARE FALDE Gators: Gitto, Tuninetti 5, Spertino 14, Ziliotto S. 6, Torello Pichetto 10, Gianoglio, Barbero, Ziliotto G., Chiavero, Dotta, Meia. All. Dellarovere.

LIBERTAS Moncalieri: Tarantini 6, Balbo 8, Poretta 4, Tambelli, Lastella 11, Lupo 6, Cellino 10, Chessa 11, Bavuso 12, Maranno 15, Mancuso, Bechis 9. All. Lanzano Vice all. Musso.

Nonostante il severo punteggio finale, la prestazione delle IMMOBILIARE FALDE GATORS contro la Libertas Moncalieri è stata tutt’altro che deludente. Il 35-92 contro una squadra che quasi sicuramente si classificherà tra le prime posizioni in Italia non può che aumentare la consapevolezza di quanto le ragazze siano cresciute nel corso della stagione.

Fin dal primo quarto, Moncalieri ha preso il controllo della partita, chiudendo il parziale sul 29-11, con una difesa solida e un attacco sempre in movimento. Tuttavia, le Gators non hanno mai mollato e, pur trovandosi di fronte una squadra di livello superiore, hanno continuato a lottare su ogni pallone. Il secondo quarto è stato particolarmente difficile, con un parziale di 4-27, ma la reazione delle ragazze di coach Dellarovere è stata ammirevole, nonostante il divario crescente.

Nel secondo tempo, sebbene il punteggio rimanesse pesante, le Gators hanno trovato comunque momenti di qualità, con una difesa più compatta e una maggiore intensità in attacco.

Il risultato, sebbene severo, non deve far abbattere le Gators, ma piuttosto stimolare una crescita continua. La squadra ha dimostrato, partita dopo partita, di essere più solida e preparata rispetto all’inizio dell’anno, e ogni esperienza, anche quelle difficili come questa, contribuisce a farle fare un passo avanti nel loro percorso di miglioramento.

Le Gators sono pronte a ripartire con la stessa grinta e determinazione, consapevoli che la strada verso il successo passa anche attraverso questi incontri impegnativi contro squadre di alto livello. Con l’esperienza maturata, il futuro è sicuramente più luminoso per le ragazze di coach Dellarovere.

Prossimo incontro: sabato 8/03/2025, Derthona-Lady Gators ( via Don Orione, 15053 Castelnuovo Scrivia, AL)

RAGAZZI CSI: LACTALIS GATORS SAVI 2012 – PALLACANESTRO PANCALIERI 52 – 55

Parziali: 14 – 15, 7 – 11, 10 – 10, 21 – 19.

LACTALIS Gators Savi 2012: Cocco 1, Racca P. 8, Pali 10, Ferrua 9, Paschetta, Poccardi, Gallo 2, Ghione, Antolini D. 9, Antolini N. 13, Quaglia. All.: Tesio – Zecca.

Pallacanestro Pancalieri: Carignano 25, Giurgula, Covella 1, Lisa 5, Gemoli, Nicolino 15, Goian, Cambiano, Terraciano, Racca M. 7, Bertino 2, Putorti. All.: Senestro.

Sabato 22, al palazzetto di Savigliano si presenta la prima della classe.

I gators, non si fanno intimorire da ciò e a partire dal primo secondo della partita dimostrano di essere presenti, in attacco e in difesa, dimostrano tanta energia, infatti il primo quarto finisce con i gators sotto solo di 1 punto.

Secondo quarto, la replica del primo, ma qualche canestro sbagliato di troppo permette agli ospiti di cercare di allargare il divario, il quale, alla fine del primo tempo è solo di 5 lunghezze.

Tornati dagli spogliatoi, si rivede in campo molta energia, voglia di combattere su ogni pallone, questo, da ambedue le parti, dunque, il terzo parziale finisce 10 a 10.

Ultimo quarto scintillante, i gators sotto di 5 lunghezze, non demordono, e sanno di poter riuscire a giocare fino alla fine. I locali, arrivano al -3, -2, ma poi l’esperienza fisica degli avversari, un anno più grandi, allarga il punteggio, una tripla a meno di un minuto dalla fine porta i gators al -1, gli ospiti si presentano in lunetta per tirare due tiri liberi di bonus, 2/2 ospite, con i gators a -3, time-out casalingo, per cercare di portare la partita all’overtime, l’ultimo tiro non entra nel canestro. La sirena finale consegna 2 punti a Pancalieri.

“Nonostante la sconfitta, siamo davvero molto contenti dei nostri ragazzi, ognuno di loro oggi ha dato in campo il proprio contributo, aiutando la squadra nei momenti di difficoltà. Resta un po’ di rammarico, perché, alla fine, siamo stati per tutta la partita a contatto con Pancalieri. Oggi comunque, ci portiamo a casa una buona prestazione, con la consapevolezza che bisogna giocare fino alla fine per sapere l’epilogo della partita.” – commenta lo staff a fine partita.

Prossimo incontro: sabato 01/03/2025 ore 14.00, Granda College Cuneo 2012 – LACTALIS Gators Savi 2012 (Palestra SportArea – Via G. Mereu, 4 –CUNEO – (CUNEO)

AQUILOTTI OPEN: VILLAFALLETTO – GATORS WEST COAST 13-11

Parziali: 3-1, 1-3, 3-1, 2-2, 1-3, 3-1.

I ragazzi del gruppo Aquilotti open (centri di Moretta, Torre San Giorgio, Villafranca Piemonte e Cavallermaggiore), hanno molto ben figurato nell’incontro perdendolo di un soffio ma giocando una pallacanestro spumeggiante. Infatti i ragazzi scesi in campo hanno dimostrato tutti i miglioramenti ottenuti in questi mesi di “duro” lavoro, giocando una pallacanestro collettiva con ottimi passaggi, ma anche riconoscendo gli spazi più congeniali a loro per attaccare/difendere ben controllando i loro movimenti in relazione agli altri e allo spazio di gioco.

Entusiasti ed appagati gli istruttori Benedetta Nicola, Stefano Nicola, Claudia Raso e Marco Caputo, che vedono a fine partita gli sguardi felici dei mini Gators. Il prossimo appuntamento sarà nella mattinata di sabato 1 marzo in un bel triangolare con Bra pink e Sommariva bosco.

UNDER 14 GOLD: ECOTEAM GATORS – CASALE MONFERRATO 75-63

Parziali: 11-8; 19-21; 25-8; 20-26.

ECOTEAM Gators: Rosso 17, Toselli 2, Sordella 31, Brunetti 14, Casasole 11, Milanesio, Ambrogio, Bossati, Culasso. All.: Toselli – Racca.

Casale: Lionti 36, Buzzi 10, Eboigbe 7, LAcerenza 4, Rizzetto 3, Gallo 2, Imperati 1, Makanda, Lanza, Bellone, Acerra, Toscano. All.: Vercelli.

Nel big match di alta classifica della fase Top Under 14 Gold, i Gators hanno avuto la meglio sui combattivi Casale Monferrato con il punteggio di 75 a 63. La partita è stata intensa e avvincente, con continui ribaltamenti di fronte e un finale cardiopalma. I primi due quarti sono stati caratterizzati da un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre che si sono alternate al comando. Casale ha mostrato una buona organizzazione di gioco e una difesa solida, mentre i Gators hanno fatto valere il loro talento individuale e la loro fisicità. Nel terzo quarto, gli Alligatori hanno cambiato marcia, imprimendo un’ accelerazione al loro gioco e piazzando un parziale che ha messo in seria difficoltà Casale. I Gators hanno raggiunto un vantaggio di quasi venti punti, grazie a una combinazione di azioni offensive ben orchestrate e una difesa aggressiva. Quando tutto sembrava ormai deciso, Casale ha avuto una reazione d’orgoglio, trascinata da un Lionti in stato di grazia. Il giocatore di Casale ha infilato una serie di triple dalla lunghissima distanza (saranno 10 le bombe realizzate dal Casale), riaprendo decisamente la partita e portando Casale a – 7 dai biancoverdi. Negli ultimi minuti, i Gators hanno stretto i denti, difendendo con determinazione e trovando canestri importanti per mantenere il vantaggio. Nonostante la pressione di Casale, i Gators sono riusciti a gestire il finale di partita e a conquistare la vittoria preziosa per la classifica. “Sono molto contento del risultato”, ha commentato Coach Toselli a fine partita. Oggi eravamo con diverse assenze pesanti, ma nonostante tutto abbiamo fatto un buon match e portato a casa un risultato importante per la classifica. La partita ha evidenziato le qualità di entrambe le squadre. I Gators hanno dimostrato di avere un grande potenziale offensivo e una buona solidità difensiva, anche se a volte hanno subito la grinta e determinazione di Casale. Casale ha dimostrato di essere una squadra ben organizzata, capace di reagire alle difficoltà e a segnare canestri importanti dalla lunga distanza. La vittoria permette ai Gators di consolidare il primato in classifica, in un girone ad alto tasso tecnico, con le dirette inseguitrici pronte a non mollare la presa.

Prossimo incontro: domenica 23/02/2025 ore 17:00, Bea Chieri – ECOTEAM Gators (Palazzetto dello sport di Chieri – Strada San Silvestro – Bra – (CN))

CSI JUNIORES: BC MONDOVI’ – GATORS 66-69

PARZIALI: 19-17, 18-21, 14-16, 15-15.

GATORS: Mosso 11, Paonne 3, Lungieki 13, Trentanelli 12, Bossati 6, Cresto 4, Rivoria 8, Scardina 3, Massa 9. All. Botta

MONDOVI’: Canova 14, Gallo 12, Freccero 2, Gasco 2, Giraudo 11, Himci, Zenito 10, Oreglia, Muro 8, Giusta 7. All. Viara

Gators: vittoria di carattere a Mondovì, nonostante qualche difficoltà

Prosegue il percorso positivo della formazione Juniores CSI, che nella quarta giornata di ritorno ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta a Mondovì, confermando il successo esterno contro Saluzzo. Una gara intensa e combattuta, in cui gli Alligatori hanno dovuto faticare per più di tre quarti prima di riuscire a imporsi e portare a casa un successo che vale molto per la crescita del gruppo.

L’inizio del match ha visto i padroni di casa partire con grande aggressività, sorprendendo i Gators con velocità e reattività. La squadra di coach Botta ha impiegato del tempo per prendere le misure agli avversari, inizialmente faticando a essere incisiva in difesa e successivamente concedendo qualche spazio di troppo a Mondovì. Tuttavia, con il passare dei minuti, gli ospiti hanno trovato maggiore equilibrio e fiducia nei propri mezzi, riuscendo a rispondere colpo su colpo. Sugli scudi, per I Gators, Lungieki, Massa e Trentanelli, che hanno dato il loro contributo in attacco, mentre per i padroni di casa Canova, Gallo e il rapidissimo Giraudo hanno reso la vita difficile alla difesa degli Alligatori. All’intervallo lungo, il punteggio ha rispecchiato l’equilibrio in campo: 37-38 per gli ospiti.

Nel terzo periodo, Mondovì ha continuato a premere sull’acceleratore, dimostrando tenacia e voglia di lottare su ogni pallone. I Gators hanno avuto qualche difficoltà a trovare le giuste soluzioni in attacco, complice la difesa aggressiva dei padroni di casa. Tuttavia, grazie al lavoro sotto canestro di Rivoira, alle penetrazioni di Mosso e Trentanelli e alla tripla di capitan Scardina, sono riusciti a mantenere un leggero vantaggio, chiudendo il quarto avanti 51-54.

L’ultimo periodo è stato quello decisivo. Coach Botta ha dato la giusta scossa alla squadra, chiedendo maggiore intensità e concentrazione. I Gators hanno risposto con una difesa più solida, grazie ai recuperi di Mosso e Bossati in particolare, unita a contropiedi finalmente efficaci, riuscendo ad allungare nel punteggio. Mondovì ha dapprima accusato il colpo, ma non ha mai smesso di lottare, mettendo in difficoltà i giocatori avversari che, complice anche un pubblico di casa molto partecipe nel cercare di innervosire gli ospiti, si sono distratti in qualche occasione. Questo piccolo calo di lucidità dei giocatori di coach Botta ha permesso ai padroni di casa di rimanere a contatto fino agli ultimi istanti di gara, ma i Gators hanno mantenuto il sangue freddo e chiuso la partita con una meritata vittoria per 66-69. Il successo, pur arrivato con qualche difficoltà, conferma la crescita della squadra, che sta lavorando non solo sugli aspetti tecnici e fisici, ma anche sulla mentalità. “L’atteggiamento iniziale deve sempre essere adeguato, ogni avversario va affrontato con la giusta grinta e convinzione fin dal primo minuto”, ha sottolineato coach Botta. “Stiamo lavorando sulla mentalità, elemento chiave per la crescita di questo gruppo. La testa deve essere allenata quanto il corpo per poter raggiungere i nostri obiettivi sportivi”.

Una vittoria sofferta ma importante, che deve dare fiducia e consapevolezza ai Gators in vista dei prossimi impegni.

Forza Ragazzi!

Prossimo incontro: domenica 23-02-25 ore 15,30 GATORS – GRANDA CUNEO (PalaMarenco Via Giolitti Savigliano (CN)).

CAYMANS: MECCANICA ZETAEMME CAYMANS – SAN TARCISIO 52-54

Parziali: 15-13, 11-6, 14-19, 12-16.

MECCANICA ZETAEMME CAYMANS: Ferrero 12, Colombano 10, Donalisio 9, Zmantar 9, Perrone 8, Borsa 4, Donnarumma 0, De Stefano 0, Zorgniotti 0. All.: Mondino.

Ultima giornata della prima fase per i Caymans, contrapposti ai cuneesi del San Tarcisio. Gli ospiti precedono di una vittoria i ragazzi di Coach Mondino, perciò la sfida vale il terzo gradino del podio in classifica. I padroni di casa sono al solito contatissimi a causa di numerose assenze e hanno solamente 9 giocatori effettivi. Nonostante questo, dopo alcuni minuti di studio, entrambe le squadre iniziano a trovare la via del canestro. Tra i biancoverdi spiccano i sei punti di Capitan Colombano e nel secondo periodo i break creati da Zmantar. In svantaggio di 7 lunghezze all’intervallo, gli ospiti passano a difendere a zona, chiudendo di fatto gran parte delle penetrazioni ai biancoverdi che faticano enormemente a colpire dalla distanza. Si arriva ad un testa a testa che premia gli ospiti, capaci di segnare tutti i viaggi in lunetta, mentre il tiro del possibile overtime di Ferrero non va a segno.

“Perdere così fa sempre male perché i ragazzi questa sera non hanno demeritato. Abbiamo molti margini di miglioramento, ma serve la massima attenzione da parte dei ragazzi. Quest’anno, rispetto alle passate stagioni, ce la siamo giocata contro tutti gli avversari: questo significa che siamo sulla strada giusta, anche se ancora lunga”.

I Caymani continueranno ad allenarsi in attesa della seconda fase, in programma tra un paio di settimane.

UNDER 15 ECCELLENZA: ACQUA EVA PALL. ABA SALUZZO – GGS BASKETBALL PROJECT 55 – 60

Parziali: 13-15, 15-16, 11-13, 16-16

GGS BASKETBALL PROJECT: Abello 13, Alladio 11, Fresia 10, Peano 10, Operto 7, Bosio 3, Gredza 2, Mellano 2, Giraudo 2, Fantini, Panero, Dutto. All. Capelli – Tesio

ABA SALUZZO: Taricco 22, Perlo 18, Beccaria 5, Calabrese 4, Coalova 3, Rodriguez 2, Giaccardi 1, Gagliardo, Richard, Salvagno, Battisti. All. Rabbia, Ramonda

In una serata all’insegna dell’adrenalina e del grande impegno, il GGS Basketball Project ha conquistato una vittoria fondamentale contro l’ACQUA EVA PALL. ABA SALUZZO, chiudendo la partita con il punteggio di 60–55, in una sfida estremamente combattuta nella seconda fase del campionato Under 15 Eccellenza.

Il match ha visto fin dal primo quarto i GGS prendere un leggero vantaggio, chiudendo 15–13, ma il cammino verso la vittoria si è rivelato tutt’altro che scontato. Il secondo quarto ha visto entrambe le squadre esibirsi ad alti ritmi, con i GGS che hanno consolidato il vantaggio con un 16–15, mentre l’ACQUA EVA cercava in ogni occasione di ribaltare le sorti della partita. Il terzo quarto ha ulteriormente testimoniato la capacità dei ragazzi di mantenere la concentrazione, con un punteggio di 13–11 a favore dei GGS, mentre l’ultimo periodo, conclusosi sullo stesso punteggio per entrambe le parti (16–16), ha ribadito l’intensità e la lotta costante su ogni possesso.

Performance individuali e gioco di squadra

Il successo dei GGS è stato il frutto di una prestazione corale in cui ogni componente ha dato il massimo. In particolare, Abello ha messo a segno 13 punti, seguito da Alladio con 11, Fresia e Peano entrambi con 10, mentre Operto ha contribuito con 7 punti fondamentali per mantenere alta la tensione e la fiducia in campo. Le giocate studiate e l’ottima organizzazione tattica, frutto delle direttive di All. Capelli e Tesio, hanno permesso alla squadra di contrastare efficacemente le iniziative degli avversari, nonostante le impressionanti performance di Taricco (22 punti) e Perlo (18 punti) della squadra avversaria.

Questa vittoria, ottenuta con fatica e determinazione, rappresenta un importante passo avanti per il GGS Basketball Project nel campionato Under 15 Eccellenza. La partita ha dimostrato come, anche nelle situazioni più difficili, la coesione e il gioco di squadra possano fare la differenza, regalando ai ragazzi una carica emotiva e una fiducia imprescindibile per le sfide future.

Il match, ricco di colpi di scena e momenti di grande intensità, rimarrà a lungo nella memoria degli spettatori e dei protagonisti, confermando che, nel basket, ogni canestro conquistato è il risultato di un impegno collettivo e di una voglia inarrestabile di emergere anche nei momenti più critici.

PROSSIMO INCONTRO: mercoledì 5-03-25 ore 19.20; GGS BASKETBALL PROJECT – COLLEGE BASKETBALL (PALASPORT FERRUA, Corso Roma – Savigliano)

UNDER 13 GOLD: CASALE MONFERRATO – LACTALIS GATORS 53-57

Parziali: 12-15; 11-11; 24-18; 6-13.

LACTALIS Gators: Antolini D. 2, Antolini N. 12, Toselli 18, Ferrua 8, Milanesio 9, Pali 2, Trizza, Iannuzzi 5, Lingua 1, Racca N., Mazzone. All.: Toselli

Casale: Lacerenza 13, Lionti 11, Bellone 8, Zucca 8, Bellavia 6, Zucca 4, Spagliardi 3, Cera, Torriero, Caligaris, Decave, Tintillo. All: Vercelli

In un match al cardiopalma, i Gators Under 13 Gold si sono imposti sul campo di Casale per 57 a 53, conquistando una vittoria di fondamentale importanza nella corsa al vertice del campionato. La partita, che vedeva di fronte due squadre imbattute, ha mantenuto le promesse, regalando 40 minuti di basket di alto livello. L’equilibrio ha regnato nei primi due quarti, con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto, scambiandosi colpi su colpi. Nel terzo quarto, i padroni di casa del Casale hanno provato a imprimere una svolta alla gara, portandosi sul +6. Tuttavia, i Gators non si sono dati per vinti e, con una prova di carattere, hanno ricucito lo strappo nell’ultimo quarto. Spinti da una difesa granitica e da un attacco incisivo, i ragazzi di Coach Toselli hanno ribaltato l’inerzia della partita, conquistando una vittoria preziosissima. “E’ stata una bellissima partita, ha commentato lo staff al termine della gara. Abbiamo affrontato la miglior squadra di questa seconda fase top e vincere sul loro campo è stata un’impresa. I nostri ragazzi sono stati bravissimi a rimanere concentrati e a non mollare mai”. Con questa vittoria, i Gators consolidano la loro posizione di vertice in classifica, lanciando un chiaro segnale alle avversarie.

Prossimo incontro: sabato 01/03/2025 ore 15:00, LACTALIS Gators – Moncalieri (Palazzetto dello sport – CAVALLERMAGGIORE – (CN))

UNDER 15 ECCELLENZA: COLLEGE BASKETBALL – GGS BASKETBALL PROJECT 69 – 57

Parziali: 17-9, 18-16, 17-14, 17-18

GGS BASKETBALL PROJECT: Abello 21, Peano 18, Bosio 6, Fresia 5, Mellano 3, Operto 2, Giraudo 2, Cissoko, Terzaghi, Dutto, Gredza, Alladio. All Capelli, Tesio

COLLEGE BASKETBALL: Cucco 28, Okadoh 11, Taglione 11, Rattazzi 8, Taglione 5, Bertone 4, Rios 2, Ariano, Avanzo, Rizzi, Bazan, Pisoni. All Rossi

In una serata di grande intensità e determinazione, il GGS Basketball Project ha sfidato il College Basketball, squadra leader e fisicamente superiore in classifica, offrendo una prestazione che ha fatto ben sperare nonostante il risultato finale di 69–57 a favore degli avversari.

Una gara combattuta su ogni linea

Il match è iniziato con il College che ha preso subito il controllo, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 17–9. Nel secondo periodo, i GGS hanno reagito con grinta, segnando 16 punti contro gli 18 della squadra avversaria e dimostrando capacità di rimonta. Il terzo quarto ha visto una continuità offensiva, con i GGS che hanno realizzato 14 punti rispetto ai 17 degli avversari, mantenendo la partita equilibrata. Infine, nel quarto finale, nonostante il College abbia accantonato 17 punti, i ragazzi del GGS hanno collezionato 18, evidenziando la loro volontà di lottare fino all’ultimo secondo.

Performance individuali e gioco di squadra

Il punto di forza del GGS è stato senza dubbio il contributo individuale di alcuni protagonisti. Abello ha guidato l’attacco con 21 punti, mentre Peano ha affiancato l’impresa segnando 18 punti, evidenziando un’efficace sinergia in campo. Anche Bosio, Fresia e Mellano hanno dato il loro contributo, rendendo evidente come il lavoro di squadra e la preparazione tattica – sotto la guida di All. Capelli e Tesio – siano stati determinanti in una partita contro una formazione avversaria particolarmente temibile.

Dal lato del College Basketball, Cucco si è distinto con 28 punti, sostenuto da Okadoh e Taglione, che hanno segnato 11 punti ciascuno (con un ulteriore contributo di 5 punti da un secondo Taglione), oltre a ulteriori interventi da Rattazzi, Bertone e altri giocatori, che hanno permesso ai padroni di casa di mantenere il controllo dell’incontro.

Uno sguardo al futuro

Nonostante la sconfitta, il GGS Basketball Project ha dimostrato di poter competere a livelli elevati contro una delle squadre più forti e fisicamente imponenti del campionato Under 15 Eccellenza. La gara ha rappresentato un banco di prova importante, in cui la determinazione, l’organizzazione e il coraggio dei ragazzi sono emersi in ogni fase del gioco. Questa prestazione lascia intravedere un futuro promettente per il GGS, che saprà trarre insegnamenti da questo confronto per crescere ulteriormente e affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.

In conclusione, seppur il risultato non sia andato a favore dei ragazzi del GGS, la loro prestazione contro il College Basketball resta un segnale chiaro: il talento e l’impegno possono sfidare anche le barriere fisiche, e ogni partita è un’occasione per migliorarsi e prepararsi per sfide ancora più ambiziose.

PROSSIMO INCONTRO: venerdì 21-02-2025; ACQUA EVA PALL. ABA SALUZZO – GGS BASKETBALL PROJECT (PALAZZETTO, Via della Croce Saluzzo)

UNDER 14 GOLD: BEA CHIERI – ECOTEAM GATORS 53-63

Parziali: 13-12; 10-18; 18-21; 12-12.

ECOTEAM Gators: Rosso 10, Toselli 1, Sordella 18, Brunetti 8, Casasole 6, Correndo 11, Rimonda 4, Ambrogio 2, Bossati 1, Culasso. All.: Toselli – Racca.

Chieri: Molino 1, Mouaddine 15, Porcu 4, Cecchi, Popa, Violante 1, Zuccarello,

Serratore 8, Murolo 13, Mariani, Greco, Urso. All.: Corrado

Nella seconda giornata della fase Top del campionato Under 14 Gold, i Gators hanno conquistato una preziosa vittoria sul difficile campo del Bea Chieri, imponendosi con il punteggio di 53-63. Una vittoria sofferta, ottenuta nonostante le non perfette condizioni fisiche di alcuni giocatori, reduci da influenze, e l’assenza di Barra, ancora alle prese con la frattura al polso. I padroni di casa sono partiti con il piede giusto, imponendo il proprio ritmo e mettendo in difficoltà i Gators. Nel secondo quarto, però, gli Alligatori hanno mostrato il loro miglior gioco, mettendo a segno un parziale decisivo che ha indirizzato la partita a loro favore. Nella seconda metà di gara, il Bea Chieri ha provato a rientrare in partita, ma i Biancoverdi, concentrati e determinati sono riusciti a controllare il vantaggio e a portare a casa una vittoria importante. Nonostante le difficoltà, i Gators hanno dimostrato di essere una squadra solida e coesa, capace di superare gli ostacoli e di conquistare una vittoria meritata. Gli Alligatori torneranno in campo per la prossima giornata di campionato, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi e di consolidare la propria posizione in classifica.

Prossimo incontro: domenica 02/03/2025 ore 18:15, Ecoteam Gators – Area Pro (Palazzetto dello sport – Savigliano – (CN))

UNDER 17 GOLD: Toc Toc Gators – ABC Carmagnola 89 – 90

Parziali: 4-16, 32-26, 15-21, 22-20, 6-7

Toc Toc Gators: Iacuzzi 16, Crosetto 14, Massa 15, Paonne 7, Lungieki 15, Botta 18, Bosio, Ambrogio, Graziano 4. All. Lazzari

Carmagnola: Gaido 25, Sola 15, Defourville 15, De Luca 14, , Tabaku 21, Dobos, Appendino. All Gili

Savigliano – L’ABC Carmagnola ha battuto i Toc Toc Gators per 90–89 nel campionato Under 17 Gold, decidendo l’incontro nell’overtime (6–7).

La partita ha visto le due squadre alternarsi nel comando: i Gators hanno preso il vantaggio nel secondo quarto (32–26), mentre Carmagnola ha prevalso nel terzo (15–21) e nel quarto (22–20). Fra i Gators si sono distinti Iacuzzi (16), Crosetto (14), Massa (15), Lungieki (15) e Botta (18); per Carmagnola, Gaido (25) e Tabaku (21) sono stati determinanti.

Prossimo incontro: sabato 1-03-25 ore 18; Farigliano – Toc Toc Gators (Piazza San Giovanni 12 Farigliano)

UNDER 19 GOLD: San Mauro – VM Service Gators 63 – 38

Parziali: 19 – 9, 15 – 8, 11 – 12, 18 – 9.

San Mauro:Bena 8, Scarso 12, Fidone 4, Maicu, Agnese 7, Binovi 14, Eniria, Linguerri, Pilotti 2, Andriolo, Trormino 2, D’Agnano 13. All. Finali

VM Service Gators: Pepe 16, Crosetto R, Mori 3, Ruffino 1, Trantanelli 4, Baretta 10, Pistone 2, Botta 2. All. Colonna

Una partita difficile quella tra San Mauro e i Gators, con questi ultimi che hanno dovuto affrontare numerose difficoltà legate alle assenze. Nonostante i problemi, i Gators hanno cercato di dare il massimo sul campo, arruolando anche due giovani 2009, Trentanelli e Ruffino, per dare una mano alla squadra e affrontare al meglio una sfida che si preannunciava dura.

Il match è stato contrassegnato da alti e bassi per i Gators. San Mauro ha fatto valere la sua fisicità, imponendo il proprio ritmo fin dai primi minuti. I Gators, però, hanno cercato di contrastare con determinazione il gioco frenetico e fisico dei torinesi, riuscendo, in alcuni frangenti, a mantenere la calma e a rispondere colpo su colpo.

Per un momento, i Gators sono riusciti a frenare l’intensità di San Mauro, modificando più volte le difese, ma la fatica e la mancanza di energie hanno avuto il loro peso. Nonostante i cambi tattici, i ragazzi di San Mauro hanno saputo rispondere con pazienza e organizzazione, adattandosi alle difese dei Gators e riuscendo ad allungare nel punteggio con il passare dei minuti.

Alla fine, il punteggio recita 63-38 a favore di San Mauro, una vittoria meritata che però non toglie merito ai Gators, che hanno dato tutto ciò che potevano nonostante le difficoltà.

Adesso, i ragazzi dei Gators si preparano al prossimo incontro, che si terrà lunedì 24 contro Pino Torinese.

JUNIORES: Gators – Granda College Cuneo 67 – 56

Parziali: 12 – 18, 20 – 12, 25 – 9, 10 – 17.

Gators: Bossati 6, Barbero, Carignano 10, Cresto 2, Graziano 2, Massa 11, Mori 6, Mosso 11, Paonne 6, Rivoira 4, Scardina 3, Trantanelli 6. All. Colonna

Granda college Cuneo: Borio, Caddeo 7, Costamagna 7, Fisollo 6, Delogu 10, Giordana, Haveriku 3, Lingua 11, Svolusak 4, Rossi, Mantovani 8. All. Ramondetti

Nel match casalingo contro Granda College Cuneo, i Gators hanno messo in mostra una prestazione solida e determinata, superando gli ospiti con il punteggio finale di 67-56. La partita è iniziata in equilibrio, con entrambe le squadre che si sono adattate velocemente al ritmo del gioco, ma con il passare dei minuti i Gators sono riusciti a sbloccare la situazione a loro favore.

Nonostante uno svantaggio fisico rispetto agli avversari, i ragazzi di Savigliano hanno saputo contrattaccare con una difesa organizzata e con un attacco rapido che ha generato numerosi contropiedi. La squadra ha dimostrato grande determinazione nel contrastare ogni attacco di Cuneo, riuscendo a imporsi sia nel gioco difensivo che offensivo.

Alla fine del terzo quarto, i Gators erano in vantaggio di ben 20 punti, grazie a una performance collettiva impressionante che ha visto tutti i giocatori protagonisti, con ognuno di loro che è riuscito a trovare la via del canestro. Purtroppo, due gravi infortuni, di Graziano e Barbero, hanno messo a dura prova il morale della squadra, ma nonostante questo, i Gators hanno mantenuto il controllo della partita.

Cuneo, approfittando della situazione, ha cercato di rientrare in partita, recuperando fino a -10, ma la gestione paziente del possesso nei momenti decisivi ha permesso ai Gators di mantenere il vantaggio e vincere la partita con uno scarto di 11 punti.

Il punteggio finale di 67-56 testimonia una vittoria importante per i Gators, che, nonostante le difficoltà, hanno mostrato una grande maturità e una gestione impeccabile del gioco. Ora, la squadra si prepara al prossimo impegno, con l’obiettivo di continuare su questa strada di crescita e miglioramento.

ALLIEVI: Cairo – Gators 53 – 59

Parziali: 16 – 13, 11 – 18, 16 – 13, 9 – 15.

Cairo: Martino 11, Raudra 13, Bumbaca S 15, Rinaldo, Trento, Tessitoro, Bumbaca F 10, Massaro, Zurino, Parodi 4, Sambir. All. Brioschi

Gators: Cirianni 11, Mosso 17, Ruffino 7, Trentanelli 11, Bossati 13, Olivero. All. Colonna

Una partita difficile e tirata quella tra Cairo e i Gators, con i ragazzi ospiti che si sono presentati sul campo con solo 6 giocatori disponibili, affrontando una delle squadre più forti del campionato, attualmente al quarto posto in classifica. Nonostante la sfida complicata, Coach Colonna ha motivato i suoi ragazzi con un discorso pre-partita che li ha spronati a combattere fino all’ultimo secondo, mantenendo alta la concentrazione.

Il match è iniziato in perfetto equilibrio, con entrambe le squadre che si sono date battaglia sin dai primi minuti. I Gators, pur con la rosa ridotta, sono riusciti a sfruttare una serie di contropiedi per guadagnare un piccolo vantaggio, ma i ragazzi di Cairo non si sono fatti sorprendere e, con un buon gioco, sono riusciti a ribaltare rapidamente la situazione. Troppi errori e distrazioni da parte dei Gators, che però, dopo una strigliata da parte di Coach Colonna, hanno cambiato atteggiamento nel secondo quarto.

Con una difesa più aggressiva e concentrata, i Gators sono riusciti a ritrovare il ritmo e, con diversi cambi difensivi, sono riusciti a portarsi in vantaggio su Cairo, chiudendo il primo tempo con una leggera superiorità. Al rientro dall’intervallo, Cairo ha alzato il ritmo e ha messo sotto pressione i Gators, riuscendo a recuperare terreno. A fine terzo quarto, i Gators erano avanti solo di un punto, ma la partita era ancora apertissima.

Nel quarto finale, Coach Colonna ha optato per un cambiamento tattico, passando da una zona 2-3 a una 3-2, riuscendo a mettere in seria difficoltà l’attacco di Cairo. Con un’ottima gestione dei possessi e una difesa solida, i Gators sono riusciti a prendere un vantaggio di 8 punti a pochi minuti dalla fine. Con calma e lucidità, i ragazzi hanno gestito gli ultimi minuti e, nonostante qualche tentativo di recupero degli avversari, sono riusciti a portare a casa una vittoria importante con il punteggio di 53-59.

Una vittoria che dimostra la forza di carattere dei Gators, che hanno saputo affrontare le difficoltà di una partita impegnativa e portarla a casa con determinazione. Con questa vittoria, i Gators confermano il loro ottimo momento di forma, restando in vetta senza sconfitte. La squadra ora si prepara al prossimo incontro con rinnovata fiducia.

RAGAZZI CSI: GATORS RACCONIGI – GATORS WEST COAST 42-49

PARZIALI: 10-7, 12-16, 14-20, 6-6

Gators Racco: Ferrero 15, Camisassa K. 8, Tribaudino 7, Gastaldi 6, Lanfranco 4, Coda 1, Nasr 1, Casoria, Danese G., Raducanita, Renzullo, Violante. All.: Fantini – Paschetta

Gators West Coast: Damian 14, Kolndrekaj 12, Simon 8, Ruberti 6, Scianni 4, Marchisio 2, Silato 2, Pasquinelli 1, Barbieri, Cresto, Curti, Oueadraogo All.: Nicola

Partita intensa nel derby tra Gators Racconigi e Gators West Coast, conclusasi con il punteggio di 42-49 a favore degli ospiti.

I padroni di casa partono subito forte alzando il ritmo in difesa e recuperando molti palloni, concludendo il primo parziale avanti di 3 punti. Nel secondo periodo, però, gli ospiti riescono riescono a ricucire il gap con delle ottime azioni offensive, complice anche un parziale di 8-0 si va negli spogliatoi sul punteggio di 22-23.

Al rientro, i Gators Racconigi per via di alcune disattenzioni difensive e qualche conclusione affrettata di troppo scivolano sul -7 a dieci minuti dalla fine. Nell’ultima frazione, invece, le difese si fanno più arcigne; entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro e il parziale si conclude sul 6-6 che sancisce la vittoria per i Gators West Coast per 49-42.

UNDER 15 GOLD: COLLEGNO BASKET – AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 49 – 71

Parziali: 11-17; 16-26; 17-12; 5-16

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Birolo 13, Sordella 11, Rosso 8, Magliano 8, Correndo 7, Ferrero 6, Casasole 6, Bergese 4, Arese 4, Biga 2, Giuliano 2, Givo. All. Racca – Toselli

COLLEGNO BASKET: Iodice 10, Di Mauro 7, Chiorpec 6, Appendino 6, Sardo 6, Filippi 5, Marrella 5, Ciarcia 2, Guala 2, Brignone, Coppola, Zeolla. All. Di Gioia

Una prova convincente quella dei Gators Savigliano, che nella trasferta a Collegno hanno dimostrato grande concentrazione e qualità di gioco, conquistando un’importante vittoria nel campionato Under 15 Gold. La partita, disputata in un palazzetto davvero affascinante, ha visto i ragazzi di coach Racca partire con la giusta determinazione fin dalle prime battute.

Il primo quarto è stato abbastanza equilibrato, con entrambe le squadre che si sono studiate e hanno avuto occasioni di prendere il comando, ma i Gators sono stati più solidi in difesa, mantenendo qualche punto di vantaggio sui padroni di casa. Tuttavia, è nel secondo periodo che i nostri ragazzi hanno accelerato, mostrando un gioco fluido, efficace e molto ben orchestrato in attacco.

I Gators hanno cominciato a correre bene gli spazi, sfruttando ogni occasione per allungare nel punteggio. Con un gioco rapido e preciso, i bianco-verdi sono arrivati ad un massimo vantaggio di +20 a metà del secondo quarto, un risultato che dimostrava chiaramente la loro superiorità. Tuttavia, qualche piccolo appannamento nel finale della frazione ha permesso ai padroni di casa di ridurre il distacco, portandosi sotto di 16 punti all’intervallo.

Nel terzo quarto, Collegno ha cercato di reagire con maggiore intensità, approfittando anche di alcune disattenzioni difensive dei Gators. I ragazzi di coach Racca, forse un po’ troppo rilassati, hanno visto il divario ridursi e il vantaggio scendere sotto i 10 punti. Ma non c’era tempo per abbassare la guardia. Un time-out chiamato dal coach ha avuto l’effetto giusto: i Gators sono tornati in campo con la testa giusta, ricominciando a difendere forte e a macinare gioco in attacco.

Nel quarto finale, la difesa dei Gators ha fatto la differenza, limitando gli avversari a soli 5 punti e permettendo alla squadra di allungare nuovamente nel punteggio, chiudendo la partita con un vantaggio confortante.

“Una bella prestazione dei ragazzi che sono scesi in campo molto concentrati fin dal primo minuto,” ha dichiarato coach Racca al termine della partita. “Ora dobbiamo recuperare velocemente le energie, perché tra 48 ore saremo di nuovo in campo per una partita difficile contro una squadra che è cresciuta molto in queste settimane e sono sicuro che ci metterà in grande difficoltà.”

I Gators hanno dimostrato di essere una squadra solida, capace di reagire agli alti e bassi della partita e di riprendere il controllo quando necessario. L’attacco fluido e la difesa impenetrabile sono stati i punti di forza che hanno permesso di portare a casa una vittoria importante, ma la squadra è consapevole che la strada è ancora lunga e ci saranno altre difficili sfide da affrontare.

Prossimo incontro: lunedì 24/02/2025 ore 19, AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS – FRANZIN VAL NOCE (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti 9, SAVIGLIANO).

UNDER 13 REGIONALE: MONVISO BRA – IDROPULITRICI DAVICCO GATORS 38-52

Parziali: 11-17, 6-14, 19-5, 2-16.

GATORS: Nasari 15, Sordella 15, Sacchetto 6, Vanacore 6, Saglietti 4, Fumero 2, Chiapello 2, Medjouti 2, Lingua, Ghiberti, Beltramo, Tedio. All. Sabatino

BRA: Gandino 18, Ouadighi 10, Nunziato 6, Dia 2, Roma 2, Peretti, Arigois, El Ghazzali, Murazzano. All. Filippone

Convincente vittoria in trasferta degli Under 13 che in quel di Bra, sponda Monviso, inanellano la terza vittoria di fila in questo girone di ritorno. Una affermazione che per di più avviene contro una diretta concorrente per i piazzamenti che contano per inseguire la partecipazione alla seconda fase.

Inizio buono, con gli ormai soliti Sordella e Nasari che bucano la retina braidese da ogni posizione. Più confusionario del solito invece Saglietti che pasticcia e non poco in attacco ma anche in difesa. Per questo e altri motivi non si capitalizza più di quanto prodotto in termini di gioco e il vantaggio di 14 punti che si registra prima della pausa lunga potrebbe addirittura sembrare esiguo per quanto visto in campo.

Di fatti la reazione avversaria non si fa attendere e il terzo quarto di trasforma in un vero e proprio calvario per i Gators che si fanno rimontare ed anche superare per un istante nel punteggio, sperperando tutto il vantaggio accumulato: 19 a 5 il passivo della frazione, dove i vari Ghiberti, Fumero, Sacchetto e Beltramo fanno tanta fatica a trovare spazi giocabili in attacco e per di più non tenendo quasi mai gli uno contro uno avversari e nemmeno si fanno valere nella lotta a rimbalzo dove soccombono sistematicamente.

Così si arriva all’ultimo quarto con la gara completamente aperta nel punteggio; in attacco si rivedono Sordella e Nasari che rimettono le cose sulla strada giusta, mentre in difesa risulta determinante l’apporto a rimbalzo di Vanacore e le giocate di Saglietti: il parziale è piuttosto eloquente, 16 a 2, e consegna così una preziosa vittoria ai nostri alligatori che ora osserveranno un turno di riposo prima di ritornare in campo contro Acaja Centallo in un altro scontro diretto per la corsa ai piazzamenti che contano.

Prossimo incontro: sabato 8-03-2025 ore 11.45; Gators – Acaja Centallo (palazzetto dello sport di Savigliano).