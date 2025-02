Serie D: Christian Sobrero entra nello staff dirigenziale del Bra

Nuovo ingresso nello staff dirigenziale dell’A.C. Bra: ecco Christian Sobrero. Nell’ambito della prima squadra di Serie D, avrà un ruolo strategico negli aspetti logistici e organizzativi. Un tassello in più e di raccordo tra la presidenza di Giacomo Germanetti, la direzione generale di Pietro Sartori e il “rettangolo verde”. Christian nasce ad Alba nel 1999, da giocatore cresce nelle giovanili del Roero Calcio e poi nel Corneliano Roero (dove esordisce in Eccellenza). Proprio nella realtà cornelianese, inizia il suo percorso da dirigente. Negli ultimi 4 anni, ha fatto parte dell’Alba Calcio con l’incarico di team manager e con la quale ha conquistato le Coppe Italia Piemonte-VdA, la vittoria del girone B d’Eccellenza e l’approdo in Serie D.

Ora, il passaggio nel Bra. Nonostante la giovane età, incarna una passione sconfinata per il gioco del calcio e per le dinamiche societarie che vi sono collegate a 360°.

Ecco le sue parole: “Ci tengo innanzitutto a esprimere la mia sincera gratitudine all’Alba Calcio per la fiducia che mi ha dato in tutti questi anni. Essere arrivato a Bra e nel Bra è motivo di grande orgoglio per me e non posso che essere felice di farne parte. Quando un club di così grande prestigio ti chiama, è impossibile non rispondere con entusiasmo e determinazione. Il mio arrivo non rappresenta un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso ricco di opportunità e sfide. Il mio desiderio è quello di mettere a disposizione il mio impegno e la mia passione, con la consapevolezza che c’è sempre tanto da imparare. Con la mia giovane età sono determinato a crescere ogni giorno, prendendo esempio dalle persone più esperte che mi circondano, per contribuire ai successi e agli obiettivi del Bra”.

