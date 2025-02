Volley A2/F – La Bam Mondovì fatica nella trasferta di Offanengo, torna più lontana la zona salvezza

Una brutta prestazione condanna la Bam Mondovì alla sconfitta sul campo della Trasporti Bressan Offanengo, capolista della Pool Salvezza. In una sfida già difficile contro un’ottima squadra come quella lombarda le monregalesi non riescono ad esprimersi al meglio, condannandosi ad uno zero che rimette in dubbio pesante la permanenza in categoria.

In quel di Offanengo sono la battuta ed il muro a segnare la differenza fra i due sestetti in campo: più efficaci le padrone di casa, più in difficoltà le ospiti, decisamente più opache rispetto alla sfida di quattro giorni prima contro Concorezzo. Il risultato è un 3-0 netto ed in discussione solamente nel secondo parziale, quando le “Pumine” hanno trovato qualche contromisura in più.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – BAM MONDOVI’ 3-0 (25-17 25-23 25-19)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 13, Salvatori 12, Martinelli 10, Rodic 9, Caneva 11, Bridi 2, Tellone (L), Bole 1, Compagnin 1, Campagnolo 1, Tommasini. Non entrate: Pinetti, Favaretto, Patrini (L). All. Bolzoni.

BAM MONDOVI’: Schmit 1, Bosso 5, Catania 6, Viscioni 9, Langegger 8, Tresoldi 3, Giubilato (L), Lancini 3, Fini (L), Marengo. Non entrate: Deambrogio, Manig. All. Basso.

ARBITRI: Manzoni, De Nard. NOTE – Durata set: 24′, 30′, 28′; Tot: 82′. MVP: Salvatori.

Con i tre punti conquistati Offanengo aspetta solamente più la certezza della matematica per festeggiare la salvezza: rispetto alla “zona rossa” le neroverdi hanno un vantaggio di 16 punti (con 21 ancora a disposizione). Per la Bam Mondovì la situazione è diametralmente opposta, con alcuni risultati delle dirette concorrenti che la fanno sprofondare a sei lunghezze dal sesto posto.

Muove infatti pesantemente la classifica la Orocash Picco Lecco, la quale si impone in casa della Tenaglia Abruzzo Volley e sorpassa la Volleyball Casalmaggiore, lasciandola al settimo posto (che condanna alla retrocessione). Prova a rilanciarsi anche la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, che conquista due punti insperati rimontando due set di svantaggio in casa della Resinglass Olbia, prossima avversaria di Mondovì.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 3 (23/2)

Tecnoteam Albese Volley Como – Clai Imola Volley 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

Resinglass Olbia – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2-3 (25-22, 25-23, 27-29, 18-25, 14-16)

Imd Concorezzo – Volleyball Casalmaggiore 3-2 (25-16, 19-25, 25-22, 24-26, 15-8)

Tenaglia Abruzzo Volley – Orocash Picco Lecco 1-3 (20-25, 22-25, 25-22, 16-25)

Trasporti Bressan Offanengo – Bam Mondovì 3-0 (25-17, 25-23, 25-19)

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA

Trasporti Bressan Offanengo 35 Tecnoteam Albese Volley Como 31 Resinglass Olbia 29 Csi Clai Imola 22 Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 21 Orocash Picco Lecco 21 Volleyball Casalmaggiore 19 Bam Mondovì 15 Imd Concorezzo 15 Tenaglia Abruzzo Volley 10

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 4 (2/3)

Volleyball Casalmaggiore – Trasporti Bressan Offanengo (1/3)

Clai Imola Volley – Tenaglia Abruzzo Volley

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Tecnoteam Albese Volley Como

Orocash Picco Lecco – Imd Concorezzo

Bam Mondovì – Resinglass Olbia