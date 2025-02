Sci di fondo – Campionati Italiani U16: Delfino, Brocchiero e Camperi sono oro nelle staffette di Barrea

Giornata finale dei Campionati italiani Allievi U16 che, come nelle migliori tradizioni, si chiude con le staffette a tecnica classica 3×5 maschile e 3×4 femminile. Quella di oggi è stata una sorta di gara spareggio tra il comitato Alpi Centrali e quello Alpi Occidentali, visto

che nei due precedenti giorni di gara, le due compagini regionali si sono alternate al vertice delle classifiche; pronostico rispettato con i due comitati alpini assoluti dominatori al maschile e al femminile.

In campo maschile per i primi due gradini del podio si è trattato di un derby lombardo con le due squadre delle Alpi Centrali assolute protagoniste, si è dovuto accontentare del terzo posto il comitato Alpi Occidentale. Prima classificata, in 40’.46.1, la squadra A delle Alpi

Centrali, con Dario Clementi (Alta Valtellina), primo frazionista, seguito da Nicolò Pedranzini (Alta Valtellina) e Stefano Negroni (Clusone); secondo posto sempre all’insegna dei colori lombardi, con Tobias Ancona (Sporting Livigno), Fabio Benzoni (Clusone) e Matteo Zanoli (Alta Valtellina), staccati di 25 secondi, terza l’ottima squadra piemontese composta da Giacomo Maurino (Valle Stura), Nicola Giordano (Entracque), Leonardo Brondello (Valle Stura) con il tempo di 41’52.2.

Prime due frazioni dominate dalla squadra B delle Alpi Centrali con i due primi frazionisti passati primi con una ventina di secondi sulla coppia inseguitrice composta da Alpi Centrali A e Alpi Occidentali. A ribaltare l’andamento della gara è stato Stefano Negroni che, ha prima staccato il piemontese Brondello, per poi piombare sul compagno di comitato Zanoli, il quale pur avendo opposto una tenacia resistenza, non è riuscito a tenere il passo di Negroni che è arrivato in solitaria sulla linea di arrivo.

Tra le ragazze si è ripetuto lo stesso scenario, con Alpi Centrali e Occidentali a dominare la scena, ma in questo caso a parti invertite. Primo posto della squadra A delle Alpi Occidentali composta da Lucia Delfino (Valle Stura), Lucia Brocchiero (Entracque), Viola Camperi (Entracque), con il tempo di 37’36.3, seconda la squadra lombarda con Benedetta Bracchi (Alta Valtellina), Lucia Broggini (Cs I Camosci), Ines Negroni (Clusone) a 16 secondi, terze le ragazze della seconda squadra piemontese con Elena Carletto (Entracque), Giulia Ronchail (Pragelato), Cloe Giordano (Entracque), distanziate di un minuto dalle corregionali.

Prima frazione dominata dalla due frazioniste piemontesi, seguite dall’emiliana Alessia Fraulini (S. Annapelago), protagonista di una frazione stupenda. Anche la seconda frazione ha visto le ragazze delle Alpi Occidentali al vertice, in particolare la squadra A che ha guadagnato un certo margine di sicurezza sulle altre, con un’arrembante Lucia Broggini che ha lanciato la squadra lombarda a ridosso delle prime posizioni. Terza frazione che ha visto la prima squadra piemontese avviarsi in tranquillità verso l’oro e il comitato Alpi Centrali che ha recuperato sulla seconda piemontese, strappandole l’argento.

Bellissima prova delle altre due emiliane Nicole Falanelli (Olimpic Lama) e Vittoria Amidei (S. Annapelago) che hanno portato il comitato Appennino Emiliano al sesto posto, subito dietro la squadra friulana, quinta, e la seconda compagine lombarda ottima quarta.

Bell’esempio di collaborazione tra i comitati regionali che hanno costituito delle staffette miste, in particolare i comitati appenninici che, a volte, fanno fatica a schierare tre partecipanti; esemplare in questo senso il caso delle due staffette denominate Centro-Sud,

composte, al femminile, dalla molisana Silvia Di Tanna, la laziale Giulia Semproni e la lucana Marta Lobarco, al maschile dai due atleti di Capracotta, Ludovico Carlini e Stefano D’Andrea, che hanno corso con Giacomo Orlandi di Subiaco.

Si chiude cosi il campionato italiano allievi U 16 con la soddisfazione generale. Bella prova di squadra dei comuni di Barrea, Villetta Barrea, Scanno, Civitella Alfedena, coadiuvati dal Parco di Abruzzo, Lazio e Molise e dello Sci Club Barrea, che hanno prima affrontato la carenza di neve, poi, una volta arrivata un’abbondante nevicata, hanno dovuto fare i conti con un brusco rialzo delle temperature, per poi avere, finalmente, tre belle giornate di sole con un tracciato perfettamente preparato; si può dire che la tenacia abruzzese ha avuto la meglio anche sui capricci del meteo, insomma una prova riuscita.