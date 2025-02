Calcio a 5, Serie A2 Élite: Olympia Rovereto “non lascia scampo” all’Elledì FC (9-4)

Niente da fare per una Elledì FC, ancora priva di Gallo e Belsito, mai in partita contro una super Olympia Rovereto sempre in controllo.

Olympia Rovereto – Elledì FC 9-4

Reti: Bazzanella (3), Onzaca (2), Cristel (2), Thyago e Hachimi (Rovereto); Vincenti (2), Novo e Sandri (Elledì)

L’Olympia Rovereto comincia forte e al 2′ con Bazzanella trova il bersaglio grosso con un tiro che supera Lamberti all’incrocio dei pali (1-0). L’Elledì FC alza il baricentro ma esattamente 2 minuti dopo, in transizione offensiva, i trentini vanno ancora a segno con Bazzanella che serve l’assistenza a Cristel (2-0). I piemontesi grazie a Novo si riportano a -1 (2-1) all’8′. Cerbone è il più pericoloso dei suoi in attacco, ma la retroguardia di Ceschini fa buona guardia. L’Olympia sa difendersi e, soprattutto, fare male in contropiede ed è così che, appena superato il primo quarto della gara, Thyago scrive il momentaneo 3-1. Lo staff tecnico giallo-nero, dopo la marcatura dell’ex Milano C5, spende il primo time-out del pomeriggio. Sorbo va vicino al gol, ma è bravo Ceschini a negargli la gioia. Dall’altra parte Lamberti si oppone su Moufakir, però i locali si portano sul 4-1 con la doppietta personale di Bazzanella. L’Elledì, sotto di 3, gioca la carta del power play a più di 6 giri di lancette. Vincenti si iscrive alla partita e riaccende le speranze di chi deve inseguire nel punteggio (4-2). Sandri sui titoli di coda del primo tempo viene fermato da un ottimo Ceschini che, qualche attimo prima, aveva sfiorato il gol dalla distanza.

L’Olympia Rovereto gioca sul velluto, sfrutta le praterie che ha a disposizione quando deve ripartire e per Onzaca è un gioco da ragazzi rimettere 3 lunghezze (5-2). Sandri sblocca i suoi (5-3), ma Hachimi e Onzaca consentono agli uomini di Saiani di scappare sul 7-3. Sul parquet del Palasport di Rovereto non si smette di segnare e Vincenti, dopo a Bazzanella e a Onzaca, diventa il terzo della gara a fare doppietta (7-4). L’Elledì insiste con il portiere di movimento, ma sono ancora i locali a festeggiare con Bazzanella (8-4) che approfitta della porta sguarnita dalla distanza. Il secondo sigillo di giornata di Cristel (9-4) rende ancora più pesante il risultato finale.

Si chiude così una serata da dimenticare per i piemontesi che escono sconfitti in modo netto. Nel prossimo turno, martedì 25 febbraio (ore 19), l’Elledì FC ospiterà il CDM Futsal al palasport di Caramagna Piemonte.

